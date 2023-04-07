Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин

12:39 09.04.2023

Рожин в крайнем недоумении – почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается



Вадим Москаленко



Москва должна признать СБУ и прочие украинские спецслужбы террористическими организациями, угрожающими безопасности российского народа и государства.



Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Очень странно, что у нас до сих пор не дана правовая оценка деятельности ГУР и СБУ на территории России. Потому что эта деятельность, как минимум, идентична деятельности ИГИЛ, запрещенной в России, и других террористических структур.



А по факту вреда – она гораздо более опасна для общества и государства, нежели ИГИЛ. Но у нас ИГИЛ числится террористической организацией, а СБУ и ГУР – нет. Смешно.



У нас Талибан формально еще числится террористической организацией, а СБУ нет. Талибан не организует на территории России взрывы и убийства российских граждан, а Главное управление разведки организует и убивает российских граждан. Правовая оценка не дана. Ситуация ненормальная", – сказал Рожин.



По его мнению, за признанием украинских спецслужб террористическими организациями должна последовать физическая ликвидация сотрудников.



"Помимо мер, направленных на борьбу с вражеской агентурой и наказания исполнителей, необходимо усиление борьбы с организаторами. Помимо приравнивания этих людей к террористам необходима работа по инфраструктуре и руководящему составу этих организаций.



Начиная с банального уничтожения офисов, штабов и штаб-квартир. То есть, локаций, которые известны. Необходимы акции прямого действия, направленные на ликвидацию этих лиц", – добавил обозреватель.