В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана

12:42 09.04.2023

Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) представило серии книг-альбомов "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" и "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" на международной научно-просветительской выставке "Книга – ключ к совершенству", которая состоялась в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.



