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    Узбекистан   | 
В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:42 09.04.2023

Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) представило серии книг-альбомов "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" и "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" на международной научно-просветительской выставке "Книга – ключ к совершенству", которая состоялась в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.



По словам заместителя директора Центра исламской цивилизации Фирдавса Халимова, подобные мероприятия дают мотивацию молодому поколению для более глубокого изучения своей истории, наследия предков.

В общей сложности на выставке общество презентовало 74 альбома - 60 книг из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" и 14 книг из серии "Архитектурная эпиграфика Узбекистана".

Как отметил академик академии художеств Узбекистана, доктор исторических наук, профессор Акбар Хакимов, для презентации культурного наследия важен уровень полиграфического исполнения, который присутствует в сериях.

"Очень высокий уровень полиграфии во многом связан с тем, что сотрудники всемирного общества лично посещали лучшие мировые музеи, знакомились с коллекциями и работниками музеев, осуществляли фотосъемку. Это очень большой, сложный и интересный проект. Я думаю, он будет расширяться, и желаю успехов этому обществу по дальнейшей популяризации нашего замечательного культурного наследия", - резюмировал Хакимов.

Координатор проектов Фонда Тюркской истории и культуры ТЮРКТАФ Асель Лакхаева сообщила, что организация, которую она представляет, заключила с WOSCU меморандум о сотрудничестве.

"Наша история, наш фольклор – это живое существо. Когда люди из поколения в поколение передают своим детям и внукам богатейшее культурное наследие – это значит, что оно будет жить вечно. Я искренне рада, что вы благодаря книгам о культуре узбекского народа сохраняете наследие для будущего поколения", - отметила Лакхаева.

Выставка "Книга – ключ к совершенству" прошла в Центре исламской цивилизации в комплексе "Хазрат Имам" 6-7 апреля. На выставке были представлены издания свыше 30 издательств, типографий и книжных магазинов Узбекистана и других стран.

Всемирное общество создано в 2016 году. С того времени издано 50 томов эксклюзивной международной серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", ряд томов серий "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", "Культура и наука Узбекистана в трудах ученых", снято свыше 60 фильмов, проведено множество медиафорумов как внутри страны, так и за рубежом. На сегодняшний день проект объединяет 400 ученых из 40 стран мира.

Источник - fergana.plus
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