Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК

00:12 10.04.2023

Как президент Украины будет общаться с китайским лидером



Вокруг возможного диалога Украины и Китая бушует неслабый накал страстей. Потенциальные переговоры очень выгодны как самой "Незалежной", так и странам Европы, но политики Поднебесной, кажется, предпочитают соблюдать безопасную дистанцию. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, китайский лидер Си Цзиньпин сообщил о том, что переговоры такие состоятся, но лишь тогда, когда "условия и время будут подходящими". "МК" узнал, в чем сакральная важность звонка.



Не обязательно идеально разбираться в политике, чтобы понять, насколько важны для Владимира Зеленского переговоры с китайским лидером, а значит, он "живет на телефоне", ожидая заветного звонка. Видно это, как говорится, невооруженным глазом.



"Сейчас одно из главных направлений атаки против Китая и России – это заставить Си хитростью и обманом позвонить Зеленскому, – считает известный политолог Сергей Марков. – Вокруг этого разговора сконцентрирована колоссальная политическая энергия, и это подтвердил посол Китая в Евросоюзе. Он сказал, что европейские политики буквально зациклены на этом звонке. Си выдвинул мирный план, его американцы отвергли и европейцы отвергли – за молчание. Они хотят обменять, что сделают вид, что воспримут план серьезно, на звонок Си Зеленскому, ведь это сверхважная вещь для них. Когда Си не звонит Зеленскому, он подчеркивает, что Зеленский – не лидер Украины, а марионетка врагов Китая и звонить ему нет смысла, а это значит, что нет военных действий между Россией и Украиной, а есть только военные действия между Россией и Америкой, которые являются следствием американской агрессии. А звонок будет значить обратное и будет означать большое дипломатическое поражение Китая. Зеленский знает об этом плане обмана и ничего такого оскорбительного говорить не будет".



Ряд сайтов и Telegram-каналов даже распространили шутливую информацию о том, как Си Цзиньпин, мол, сам решил вдруг выйти на связь с Зеленским, но было поздно: украинский лидер якобы заявил о том, что время, когда он был готов общаться, прошло.



"Французский коллега г-н Макрон сообщил мне, что во время своего визита в Пекин он уговорил Си Цзиньпина позвонить мне. К сожалению, я должен его огорчить. У китайского лидера был шанс, он его упустил. Время для мирных переговоров было упущено, отныне Украина будет разговаривать с Китаем только с позиции силы. Я протягивал руку дружбы, а сейчас она сжата в кулак", – якобы заявил Зеленский.



По мнению Сергея Маркова, хоть это и фейк, в каждой шутке есть доля правды. "Такими сообщениями люди хотят подчеркнуть колоссальные противоречия между раздутым, как мыльный пузырь, политическим имиджем Зеленского, и тем, кем он является на самом деле, – марионеткой США, антилидером, чье благополучие и сама жизнь зависят от Штатов", – считает политолог.



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– Как будет Владимир Зеленский общаться с китайским лидером, если такие переговоры все же произойдут, – с позиции силы?



– Он будет общаться по-китайски. Он будет использовать психотехнику отзеркаливания, расскажет какую-нибудь китайскую поговорку или что-то в этом роде. Его задача будет – максимально понравиться, а для этого будет делать Китаю комплименты, но не такие, которые могут использовать против него американцы, потому что прослушку его разговора ведут американские спецслужбы. Он не должен показать, что может позитивно относиться к Китаю, поэтому будет максимальная сдержанность в разговоре.



Вл.Михайлов