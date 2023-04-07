 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:32 10.04.2023

Российская дипломатия пока не готова быть дипломатией сверхдержавы
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Немцев Владимир Лепехин

Президенту России Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу, утверждает обозреватель Diplomat Мохамед Зишан.

"Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе", - написал он, напомнив, что после столкновений на границе с Китаем в 2020 году Индия приняла жесткие меры, введя ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов.

Тем не менее, по его мнению, это вовсе не означает, что Нью-Дели не хочет бросить вызов глобальному господству доллара.

Беспокойство Китая по поводу ситуации вокруг Тайваня также подталкивает Пекин подготовиться к возможному полномасштабному экономическому противостоянию со странами Запада, считает Зишан.

"Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям […], то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас", - резюмировал автор.

Как понимать появление этого материала в американском издании? Озвучивание страшилок? Ведь Вашингтон не раз пытался вбить клин между Пекином и Нью-Дели. И зачастую это удавалось, для этого есть предпосылки.

Между двумя странами существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение случилось в мае 2020 года, когда произошли несколько конфликтов между индийскими и китайскими военными, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.

Но можно ли считать это противоречие экзистенциальным? Смогут ли американцы воспользоваться им? Или прав обозреватель американской газеты?

- Этот материал - нагнетание настроений перед предстоящими выборами в США, - уверен политолог, кандидат социологических наук Александр Немцев.

- Демократам важно показать, что времена холодной войны и блокового противостояния вернулись. Байдену это выгодно, это его тема, которой он занимался в свои самые продуктивные годы. Думаю, создание этой повестки - это прежде всего игра на него.

"СП": Есть ли нечто непреодолимое в отношениях Индии и Китая? Насколько принципиальны разногласия?

- Нет. Этот конфликт можно сравнить как с желанием австрийской элиты вернуть себе былое величие Австро-Венгрии. Где-то глубоко эта идея сидит, но всерьез о ней мало кто говорит. И у Китая, и в Индии общего гораздо больше, чем разъединяющего. Оба народа эксплуатировали европейцы и обида на них там куда больше, чем антагонизм друг к другу.

"СП": Есть ли пределы этого сближения? На какие компромиссы стороны не пойдут никогда? И насколько Запад может использовать эти противоречия?

- Нахождение в одном военно-политическом союзе для этих стран невозможно. Это и есть грань. У Китая хорошие отношения с Пакистаном, Индия играет свою игру в Индокитае. Но крепкая экономическая и культурная интеграция вполне вероятна и желаема обеими сторонами.

"СП": Какова, по-вашему, реальная роль России в их сближении?

- Все будет зависеть от исхода СВО. Россия как посредник возможна только в сильной позиции, в позиции страны, прошедшей испытания и показавшей пример противостояния с Западом. После завершения СВО наша страна может включиться в этот вопрос, привлекая в том числе инвесторов из Китая и Индии на новые территории.

"СП": Можно ли говорить, что мир вступает в новую эпоху, в которой навязываемые Западом в течении десятилетий региональные геополитические расклады окончательно будут изменены?

- Да. Теперь на смену западной гегемонии, обернутой в искаженные ценности демократии, в мире наступает эпоха политического прагматизма. Когда страны все чаще будут действовать, исходя из своих национальных интересов, а не в ущерб им. На востоке это уже поняли, последний оплот этого порядка - Европа. Как только к власти в европейских столицах придут прагматики, американоцентричная система окончательно падет.

Однако не все эксперты настроены столь оптимистично.

- Озвученный в издании тезис чудовищен по своей глупости, - считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

- Россия, которая увязла в СВО, ни на кого повлиять не может. А тем более, на Индию и Китай, которые чрезвычайно разочарованы немощью РФ. Другое дело, если Россия выстоит в СВО и победит (разумеется, в одиночку), вот тогда она станет вновь привлекательной как партнер, и Китай с Индией к ней потянутся.

"СП": После того, как Китай замирил саудитов и Иран, в дипломатии ничего нельзя считать невозможным. Если при посредничестве России Индия и Китай договорятся, то всем от этого только польза. Весь вопрос - насколько принципиальны разногласия. Насколько?

- Китай и Индия не нуждаются в России как посреднике для того, чтобы о чем-то договориться. Вообще статус России как посредника в переговорах хоть с кем-либо, а в особенности во взаимоотношениях между такими супердержавами, как Китай и Индия, нулевой.

Пока что РФ не справляется с функцией посредника даже во взаимоотношениях, например, Армении и Азербайджана.

И вообще, все понимают, что РФ должна сегодня думать не о каком-то посредничестве, а о том, что происходит в зоне СВО.

Американцы превратили Тайвань в свое оружие против единого Китая, но повод для войны при нужде можно найти и другой
"СП": По-вашему, наша дипломатия до этого еще не доросла?

- Еще раз предлагаю взглянуть на конфликт Армении и Азербайджана, вина за обострение которого во многом лежит на российской дипломатии, на ее инфантильности и беззубости.

"СП": Общего у Пекина и Нью-Дели больше, чем того, что их разделяет? Противостояние с Западом, например?

- Тезис о противостоянии Западу актуален только в сознании российских пропагандистов. И Китай, и Индия не только сотрудничают с Западом, но и считают ведущие западные страны своими стратегическими партнерами.

"СП": Насколько примирение Индии и Китая критично для США? Чего в отношениях между этими странами Вашингтон боится больше всего?

- Китаю и Индии не грозит примирение. С какой стати они вдруг примирятся? Изображать примирение, конечно же, можно, но в реальности это будет партнерство в рамках БРИКС вкупе с конкуренцией на различных международных площадках и в регионе. Так что Вашингтон этого не боится.

"СП": Что США могут предпринять, чтобы не допустить их сближения? Что они уже делают, и есть ли какие-то ограничения? Какими могут быть крайние меры с их стороны? Провокация вооруженного
конфликта?

- Американцы и особенно британцы активно работают на противоречиях между Индией и Китаем. И это в целом получается. С Индией англосаксы сближаются политически, с Китаем - экономически. И это вполне эффективная формула.

9 апреля 23

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681075920


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