Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев

09:25 10.04.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: НОВЫЕ ХОКИМЫ И "СТАРЫЕ" ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

Март запомнился в Узбекистане рутинными ротациями силовиков и приходом "старых лиц" в госкомпании – в то время как перестановки в кабмине фактически сошли на нет. Главной новостью месяца стало переназначение и. о. хокима Ташкента. О том, как ротации вписаны в контекст масштабных проектов Нового Узбекистана, читайте в материале Ia-centr.ru.



Рокировки в ведомствах юстиции

4 марта стало известно о назначении генерал-майора Шухратжона Собирова главой национального бюро Интерпола в Узбекистане – ранее его возглавлял Ганижон Алимухаммедов. До назначения Собиров являлся первым заместителем министра внутренних дел – на этом посту в феврале 2023 года его сменил полковник Шавкат Рахмонов.



11 марта президент Шавкат Мирзиеев назначил сотрудника Генеральной прокуратуры Музаффара Эгамбердиева директором Бюро принудительного исполнения – ранее ведомство возглавлял Хасан Кабирджанов.



14 марта старший советник юстиции Савид Иматов стал новым прокурором Сырдарьинской области – ранее он являлся первым зампрокурора Каракалпакстана. Прежний глава облпрокуратуры Санжар Мавлонов ушел в отставку "по собственному желанию".



23 марта президент назначил прокурора Кашкадарьинской области Салома Самадова заместителем генпрокурора республики – ранее он работал в аналогичной должности в 2017–2018 годах. На прежнем посту 25 марта его сменил Бектош Сайипов, ранее руководивший прокуратурой Наманганского региона.



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Старый начальник лучше новых двух?

Назначения месяца отметились рокировками в госкомпаниях. Некоторые управленцы уже имеют подобный опыт.



Например, 10 марта правление АО "Uzbekistan Airways" возглавил Шухрат Худайкулов – он был повышен с поста зампредседателя. Ранее, с 2021 года, должность по совместительству занимал министр транспорта Ильхом Махкамов. В итоге возникал конфликт интересов: одно лицо совмещало руководящие позиции регулятора и авиаоператора, что воспрещается международной Чикагской конвенцией по гражданской авиации. Теперь этот конфликт снят.



В тот же день Мехриддин Абдуллаев получил пост зампредседателя Счетной палаты Узбекистана – с 2020 года он возглавлял АО "Узбекнефтегаз" (в январе текущего года на фоне энергокризиса Абдуллаев и главы еще двух энергетических компаний были переведены из руководителей в исполняющие обязанности с испытательным сроком в три месяца – прим. Ia-centr.ru).



11 марта на прежнем посту Абдуллаева сменил Баходир Сидиков, в 2019 году уже руководивший данной компанией. Известно, что Абдуллаев, в свою очередь, в 2017–2020 годах уже работал в Счетной палате на заместительских должностях.



24 марта стало известно, что экс-посол Узбекистана в Индонезии, Вьетнаме и при АСЕАН Улугбек Розукулов возглавил правление АО "Узавтосаноат". В 2016–2017 годах Розукулов уже возглавлял компанию и покинул ее после критики президента. На новом посту он сменил Шавката Умурзакова, который был назначен и. о. хокима Ташкента.



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Помимо ротаций хокимов, назначения в исполнительных ведомствах оказались сведены к минимуму. Главные дискуссии в инфополе Узбекистана были сосредоточены вокруг проблем местных администраций и подготовки конституционного референдума, намеченного на 30 апреля 2023 года. В частности, от граждан поступали запросы о введении в Основной закон нормы о выборности хокимов – однако, по словам президента, общество "не готово" к таким переменам. Ранее, в 2016 году, президент отмечал, что введение выборов глав администраций в перспективе желательно для развития Узбекистана.



1 марта Шавкат Мирзиеев запустил "Государственную программу по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы", большую роль в реализации которой играют главы Ташкента и регионов. На хокимов возлагается все больше ответственности – в течение 10 дней им было поручено подготовить соответствующие планы работ.



В Узбекистане также прошла важная ротация во внешнеполитическом ведомстве, совпавшая по времени с резонансным визитом американского госсекретаря Энтони Блинкена в Ташкент.



3 марта Сенат Олий Мажлиса одобрил назначение Фурката Сидикова послом в США – с ноября 2022 года он занимал пост первого замглавы МИД. Ранее послом Узбекистана в США являлся Жавлон Вахабов, а Сидиков был полномочным представителем Ташкента в Пакистане. Он также имеет опыт работы в посольстве Узбекистана в Вашингтоне.



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Остальные назначения прошли преимущественно "на местах". 13 марта Улугбек Косимов стал хокимом Сурхандарьинской области – с декабря он являлся временно исполняющим обязанности, а до этого работал прокурором Ташкента.



23 марта Шавкат Умурзаков стал и. о. хокима Ташкента – ранее он возглавлял АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром"). Также в 2010-х годах он работал в прокуратуре по антикоррупционной линии.



28 марта Умурзаков назначил своего предшественника Бахтиера Рахмонова первым заместителем по вопросам строительства, экологии, озеленения и связи. Схожие вопросы – архитектуру, капстрой и развитие коммуникаций – Рахмонов уже курировал в столичном хокимияте под руководством уволенного в январе со скандалом Джахонгира Артыкходжаева.



31 марта Журабек Рахимов был утвержден хокимом Хорезмской области – с декабря 2022 года он являлся и. о. главы региона.



Важнейшую роль в амбициозных планах Шавката Мирзиеева играет дорогостоящий проект "Нового Ташкента" – "умного города", который стартовал в середине марта. В частности, для нужд энергоснабжения столицы совместно с китайскими компаниями CEEC-Gezhouba и China Dating Overseas Investment планируется построить несколько фотоэлектростанций, на которые уже было выделено около $2 млрд прямых инвестиций.



По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Станислава Притчина, именно в этом контексте стоит воспринимать неожиданную ротацию исполняющего обязанности главы столицы:



"С учетом планов властей Узбекистана позиция главы Ташкента является стратегической. Новый и. о. хокима по управленческому опыту максимально подходит для реализации амбициозных планов, поставленных перед руководством Ташкента. Так, проект строительства Нового Ташкента предполагает огромные вливания бюджетных средств, в связи с чем остро стоит вопрос о том, чтобы средства использовались максимально прозрачно и эффективно. Поэтому опыт работы Шавката Умурзакова в антикоррупционном ведомстве был одним из ключевых моментов, принимавшихся во внимание при его назначении. Кроме того, он достаточно эффективно показал себя в автомобилестроительной отрасли".



По словам эксперта, уход с должности Бахтиера Рахмонова вписывается в обычную кадровую логику Узбекистана.



"У любого главы города есть испытательный срок, который предполагает определенного рода "смотрины" чиновника – его планов, работы, а также его соответствия внутренним балансам сил. Прежний глава столицы, который был уволен, – Джахонгир Артыкходжаев пробыл в должности исполняющего обязанности больше восьми месяцев" (с апреля по декабрь 2018 года он был и. о. Ташкента, после чего был утвержден хокимом – прим. Ia-centr.ru).

Как отметил собеседник, "назначение Рахмонова было вынужденной мерой из-за срочного увольнения предыдущего главы города, и на полноценную согласование его персоны внутри элит времени не было. То, что Рахмонов долго не проработал, говорит о том, что он изначально рассматривался как промежуточная фигура".



По словам эксперта, в отношении работы центральных ведомств – в условиях административной реформы – наблюдается меньше определенности.



"Объединение нескольких министерств в одно суперведомство редко где в СНГ приносило желаемые результаты. Как правило, совмещение в одном ведомстве разных отраслей и функций, которые нуждаются в разном администрировании и работают с разной законодательной базой, не было вполне эффективным. Сейчас в Узбекистане наблюдается объединение министерств по разным направлениям – и пока не вполне ясно, насколько между ними разделен функционал. Как планы властей по оптимизации и административной реформе скажутся на эффективности работы ведомств, в первую очередь в области экономики, станет понятно лишь со временем".



6 апр. 23