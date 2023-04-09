AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех

09:29 10.04.2023

American Greatness

США

09 апреля 2023

Наша французская революция



Ситуация в США перед инаугурацией Дж. Байдена - ИноСМИ, 1920,



Америку подмяли под себя ультралевые идеологи. Она переживает сейчас революцию, наподобие якобинской во Франции. Управляют ею американские элиты и вертикаль власти, уверен автор статьи American Greatness. По его мнению, у США есть три варианта будущего, и два из них плохие.



Виктор Дэвис Хансон (Victor Davis Hanson)



Сегодня мы переживаем якобинскую революцию вроде той самой, что в 1793–1794 годах чуть было не уничтожила Францию. И дело принимает пугающий оборот.



Демократическая партия исчезла году этак в 2020.

Ее подмяли под себя ультралевые идеологи. Они нацелены на слом или захват сложившихся институтов и хотят навязать радикальные программы равенства - не предпосылок, а результатов - которые большинство американцев явно не поддерживают.



Американский народ хочет доступного бензина и топливно-энергетической автономии. Он не приемлет "Нового зеленого курса", который лишь усугубляет нашу зависимость от Ближнего Востока.

Американцы хотят трезвого бюджета вместо вечной стагфляции, банкротства банков, скачка процентных ставок, кланового капитализма и субсидий для бездельников, которые предпочитают не работать.

Они знают, что ни одна страна на свете не сможет существовать без границ - особенно если будет выдавать карт-бланш иностранным картелям, которые каждый год убивают по 100 000 американцев.



Они требуют реалистичного сдерживания за границей вместо нынешней военной эрозии, которая окончательно подорвет доверие к Америке и глобальную стабильность.



При этом современные расисты пугающим образом перенимают исторически опровергнутые представления неоконфедератов о шовинизме, дискриминации, и сегрегации - вплоть до их одержимости старым правилом одной капли крови. Они ведут Америку к "балканизации" и войне всех против всех.

Чтобы реализовать столь непопулярную программу, новым левым предстоит коренным образом изменить наши институты.

Поэтому якобы "демократы" то и дело угрожают набить суды своими ставленниками, положить конец "флибустьерству" (парламентской обструкции, – Прим. ИноСМИ), уничтожить Коллегию выборщиков и отменить право штатов самим устанавливать законы о голосовании.

Задания лидера меньшинства в Палате представителей они попросту игнорируют. Они прилюдно рвут обращение президента и выделывают перед телекамерами другие фокусы. Они беспрепятственно являются домой к членам Верховного суда в попытке надавить на них.



Эта революция управляется нашими элитами и вертикалью власти.

Деканы университетов чуть ли не подначивают студентов срывать выступления приглашенных ораторов. Окружные прокуроры освобождают преступников из-под ареста безо всякого залога. "Бдительные" генералы звонят китайским коллегам, чтобы предостеречь их от собственного главнокомандующего.



Пентагон читает стране нотации, виня ее во "врожденном" расизме - при том, что США проигрывает войны одну за другой, бросают террористам оружие на миллиарды долларов и позволяют коммунистическому Китаю безнаказанно следить за американскими военными базами.

Слова меняют значение. "Расист" теперь означает "не смей перечить!". А "белый" - это уничижительный эпитет из репертуара расистов. "Разнообразие" стало избитым клише. "Справедливость" ныне - синонимом предвзятости. А "инклюзивность" - наоборот, исключительность.



Наши учреждения изменились до неузнаваемости. ФБР, каким мы его помним, больше не существует. Трое его бывших директоров либо солгали федеральным следователям под присягой, либо старательно изображали амнезию перед Конгрессом.

Наши высшие офицеры национальной разведки лгали под присягой Сенату. Налоговая служба превратилось в оружие демократов по сведению счетов с политическими противниками. А министерство юстиции скорее отправит ФБР по следу родителей набедокуривших школьников, чем толпы, угрожающей расправой членам Верховного суда.



Однако, чтобы окончательно стереть прошлую Америку, нашим якобинцам пришлось еще и сломать наши обычаи и традиции.

Так, под прикрытием коронавирусного карантина день выборов потерял всякую актуальность. В новой Америке 70% проголосовали не в назначенный день, а по открепительным бюллетеням, к тому же собранным третьими лицами. А из-за смягчения должных проверок голосование растянулось на несколько недель.

Как и прежде, нынешние якобинцы ловко подменяют имена и даты. Теперь дата рождения Америки - 1619 год, а не 1776. И нам внушают, что это был черный день.



Они свергают статуи и рушат людям карьеры - словно троцкисты.

В женском спорте внезапно воцарились биологические мужчины, перечеркнув пять десятилетий таким трудом завоеванного равенства.

Чем же вызвано это коллективное безумие и якобинский переворот?

Идеальным левым штормом из 120 дней 2020 года и вереницей беспорядков, смертей, поджогов и грабежей? Пандемией коронавируса? Катастрофическим двухлетним карантином? Выборами 2016 года, на которых победил аутсайдер Дональд Трамп?

Все это катализаторы - наравне с другими факторами.



Когда страна рушится под давлением левого нигилизма, последний вздох революции - уничтожить Дональда Трампа. Причем самым парадоксальным образом - придав ему сил. Судебная вендетта левых призвана всколыхнуть к нему достаточно сочувствия, чтобы дать выдвинуться в кандидаты от Республиканской партии, но затем ему предъявят обвинение за обвинением, заткнут рот и обескровят на законных основаниях до выборов 2024 года.

Трамп первым из президентов дважды подвергся импичменту. Кроме того, Сенат впервые судил его как частное лицо, а ФБР провело обыск в его частном доме. Теперь его первого арестовали - это окончательно подорвало нравственный авторитет Америки за рубежом.

У нынешней Америки осталось три варианта будущего, и два из них плохие.



Во-первых, у якобинцев осталось два года, чтобы закончить начатое - и тогда мечта отцов-основателей окончательно превратится в кошмар.

Во-вторых, революция настолько извратила нашу правовую систему, наши выборы, наше ФБР, ЦРУ, министерство юстиции и налоговое управление, что левые все равно "выиграют" выборы, как бы их ни презирали.

В-третьих, прокурор Нью-Йорка Алан Брэгг действительно дал маху.

Его жалкое судилище настолько бессвязное, нелиберальное и антиамериканское по духу, что две трети населения решат, что дальше так продолжаться не может. Якобинский террор прекратится. В 2024 левые не просто с треском проиграют, а окажутся окончательно дискредитированы.



Выбор за нами.