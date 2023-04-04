Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко

09:53 10.04.2023 ​Весенние обострения: что за квази-объединения начали появляться с приходом нынешней весны?

Еще не вступившая в свой календарный разгар весна уже успела отметиться несколько характерными сезонными обострениями по части создания различных квази-объединений.



В Алматы несколько обиженных на итоги выборов экс-кандидатов объявили о создании альтернативного "Народного парламента", сходу выдвинули целый ворох экзотических и заведомо невыполнимых требований к действующей власти, пригрозили публичными акциями и пока на время затихли, занявшись любимым делом – подсчетом лайков на своих страничках в социальных сетях.



Сами власти на появление внепланового законодательного органа также пока реакции не проявили и, судя по всему, выражаясь современным интернет-лексиконом, предпочли до каких-либо активных "телодвижений со стороны самозваных парламентариев "отправить их в игнор".



Куда как больший резонанс вызвала попытка создания другого альтернативного органа власти – некоего "Народного совета трудящихся" (причем, независимого от Республики Казахстан), об учреждении которого объявила в областном центре СКО группа граждан числом около двух десятков персон, зачитавших на своем собрании соответствующее заявление и объявивших о подготовке необходимых для дальнейшей жизнедеятельности канцелярских "причиндалов" типа печати, устава и символики.



Мгновенно возникшая буря эмоций (и в первую очередь, в тех же социальных сетях) отличалась крайней нервозностью, изобиловала гиперболами на тему чуть ли не попытки государственного переворота и пересыпалась целым спектром нелестных эпитетов в адрес участников петропавловской сходки.



Еще через некоторое время последовала и официальная реакция. Сначала Департамент полиции СКО объявил о создании межведомственной следственно-оперативной группы для проведения досудебного расследования по части 2 статьи 180 (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) УК РК.



Затем группа депутаты Мажилиса обратились к генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой "проверить указанные факты и принять в случае необходимости правовые меры".



А еще чуть позже отреагировала обычно неторопливая АНК, также опубликовавшая заявление с "решительным осуждением провокационного заявления группы лиц от имени так называемого "Народного Совета г. Петропавловск".



Таким образом, в настоящее время идут следственные действия, о результатах которых мы, скорей всего, узнаем через некоторое время.



Предугадывать выводы юристов обычно занятие не самое благодарное, но в данном конкретном случае вполне возможно, что серьезной сенсации из произошедшего не произойдет. Как не будет и рапортов о блестящем "раскрытии заговора" и своевременном "предотвращении угрозы сепаратизма".



Почему? Да потому, что, как говорится, с "большой долей вероятности" наблюдателям удалось лицезреть не попытку настоящих сепаратистских проявлений, а банальную активизацию лиц, проходящих по несколько иной неблаговидной категории – "деструктивное сектантство".



Итак, попытаемся разобраться, что же все-таки произошло, и начнем непосредственно с самого петропавловского собрания.



На фрагменте распространенного в социальных сетях видео (сразу отмечу, что наибольшую активность в деле распространения проявил один из ютуб-каналов, близкий к беглому банкиру Аблязову) группа людей внимает зачитываемому обращению:



"Мы вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска СКО ввиду фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет. Напоминаем о неизбежности сохранения всеобщего неделимого народного достояния, о неизменности гражданских имущественных прав на своей родной земле и возрождаем Народный Совет трудящихся в городе Петропавловск СКО…"



Затем собравшиеся пожаловались на низкое качество социальных услуг и поскорбели о разнице между аналогичными услугами времен СССР:



"Успешная система советского образования подменена суррогатом по зарубежным стандартам с деструктивными учебниками, а высшее, техническое и профессиональное образование стало инструментом по извлечению финансовой прибыли. Продукты питания не соответствуют советскому ГОСТу, прилавки завалены товарами, представляющими опасность для жизни и здоровья народа. Некогда бесплатная медицина стала бизнес-отраслью, для которой общественность собирает финансовые средства на "лечение" детей и взрослых…"



Собственно, все. Уже после "раскрутки" в интернете эти фрагменты выступлений (состоявшихся еще 19 марта) сначала попали в местные новости, а затем победно прошествовали на республиканском уровне, вызвав уже упомянутый выше всеобщих переполох.



Здесь стоило обратить внимание на два важных нюанса. Во-первых, собравшиеся ни в коем разе не упоминают о каком-либо отделении или суверенитете территориальных образований области, города или даже района. Да и жить они собирались не по действующему законодательству какой-то зарубежной державы, а по Конституции Казахской ССР. Причем, по варианту даже не 1977, а 1936 года.



"Вольный и свободный народ" провозглашает свою личную независимость от… И тут уже второй нюанс – независимость от "Корпорации Республики Казахстан". Согласитесь, немного странное определение для государства. Не скучный и банальный "тоталитарный режим" или что-то подобное, о чем круглосуточно верещат различные "либералы" или национал-популисты, а ни много ни мало- "корпорация".



До этого еще додуматься надо. Ну, или где-то стащить идею…



В августе прошлого года судебным решением, на территории Российской Федерации была признано экстремистской деятельность общественной организации "Граждане СССР". Попутно под запрет попали и несколько ее клонов в разных регионах страны, типа "Совет Советских Социалистических Районов", "Совет Союза Советских Социалистических Районов" и так далее...



Все это хозяйство было признано формированиями, носящими признаки "деструктивной идеологии", "деструктивного сектантства" и прочими нехорошими идеями.



Правда, сторонники этих идей не унывают и периодически всплывают в разных областях и республиках РФ под другими названиями, но так или иначе с налетом легких ностальгических ноток, в том числе и "Советы Народа".



Суть их учения проста как картошка – никакой Российской Федерации не существует, все находящееся вокруг – это частная компания ООО "Россия", занимающаяся извлечением коммерческой прибыли. Управляется она дистанционно, "мировым закулисьем", "мировым тайным правительством" (которых иногда по старинке называют "масонами").



А вот СССР как был, так и остался. Поэтому, дескать, нужно срочно выправить себе документы советского образца и жить по законам того времени.



Одно из практических ответвлений этой секты (по иному ее и не назвать), называющее себя "Профсоюзы СССР", за две тысячи рублей вступительного взноса выдает соответствующие членские билеты и "освобождает" от всяких утомительных повинностей и в первую очередь – от уплаты коммунальных услуг (а зачем их платить какому-то нелегитимному "масонскому" ООО? Кроме того – "каждый советский человек имеет право на немалую долю от государственных ресурсов…") И так далее.



Бред? Безусловно, причем весьма лютый. Но как бы там ни было, по данным правоохранительных органов, за разное время членами секты в России стало не менее 50 тысяч (!) человек.



Журналисты над "свободными советскими людьми" изрядно иронизировали и делали репортажи из серии "Как я вступил в секту Свидетелей СССР", церковь недовольно кривила губы и указывала на деструктивность подобных "квази-верований", а государство некоторое время потерпело, а потом, когда явление стало принимать уже совсем массовый характер, вдарило с плеча.



Причем, основной причиной стали даже не должники по коммуналке (с ними с разной степени успешности боролись ЖЭКи и поставщики услуг), а тесная смычка "Свидетелей СССР" с другими подобными образованиями – "антиваксерами", "ковид-диссидентами", "ВИЧ-диссидентами", сторонниками версии о "губительной роли вышек 5G", борцами с "чипизацией" и прочими аналогичными "народными течениями", включая даже каких-то неоязычников и "истинных славянистов" с богом Перуном…



Так что, начиная с прошлого года, "Граждане СССР" оказались почти в подполье.



Любопытно, что в свою очередь, эта секта, не являлась каким-то сугубо российским "ноу-хау", а была лишь калькой с подобных организаций в США и Западной Европе (первую очередь – Германии).



В "фатерлянде" аналогичное движение называется "Рейхсбюргеры" и его последователи убеждены, что никакой ФРГ нет, нынешняя Германия – это не суверенное государство, а частная компания (GmbH или "общество с ограниченной ответственностью") и управляется она извне. Скорей всего, из США. Поэтому, дескать, надо жить по законам Кайзеровской Германии до 1918 года. (Правда, коммуналку законопослушные бюргеры все-таки исправно платят).



А вот в самих США подобных образований сразу несколько. Например, согласно сообщениям СМИдостаточно массовый характер имеет движение "Живых, свободных людей", последователи которого утверждают, что английский король Генрих VIII заключил с мировой закулисой секретный договор, по которому каждый живой человек имеет право на серьезные выплаты от закулисы только потому, что он живой. Но есть нюанс: по умолчанию живыми считаются только дети до семи лет, а потом "мировую закулис"у нужно специально уведомлять об этом статусе письмом на имя королевы Елизаветы II ( теперь уже Карла III), папы Римского или главного Ротшильда.



"Живые люди" пишут официальные отказы от гражданства своих стран и статуса физлица, продают и покупают специфические документы, а также усиленно пытаются получить причитающиеся им деньги. Их отличительной особенностью является "бумажный терроризм", заключающийся в спаме судов и госучреждений тоннами обращений. В некоторых случаях только "бумажным терроризмом" дело не ограничивается – в США идеи "живых людей" весьма популярны среди парамилитарных "милиций", которые регулярно переходят от слов к делу и начинают партизанить против непонятливых чиновников" – рассказывают журналисты.



Есть еще "Движение суверенных граждан" и несколько подобных организаций калибром поменьше. В принципе, про них достаточно много материала можно найти в интернете, начиная от соответствующих статей в Википедии, кончая бесчисленными репортажами и сообщениями официальных органов разных стран о деструктивности сектантских формирований.



Короче говоря, определенные аналогии с петропавловским собранием прослеживаются достаточно четко.



Что характерно, на самих городских интернет-форумах, земляки "Народного собрания", мгновенно узнали в некоторых организаторах активистов антиваксеров (устроителей шумных митингов против вакцинации в СКО) и "ковид-диссидентов", которые очевидно расширили спектр своих "увлечений".



Кстати, движение "Народного Совета трудящихся" в реальности действовало в Петропавловск еще до своего "учредительного собрания" 19 марта, просто называлось немного иначе "Советом вольных народов" (то есть, больше по американскому образцу).



Вот например, их страничка в Инстаграмме, где популярно рассказывается о новаторской сути приверженцев "народного самоуправления" (там же, заодно можно узнать и о ужасах повальной "чипизации")



"Совет, Свет, Совесть, Совещание, Совещаться, Советовать – слова одного корня. Совет только тогда Совет, когда он несет Свет. Светлый он. Всем Сил, Воли и Духа! Быть Миру и Добру!" – расписываются преимущества "Народного Совета трудящихся" в коммюнике.



А вот более подробное изложение "программы", устава и прочих важных "документов" (с представленным там обширным "потоком сознания" также можно знакомиться самостоятельно).



Впрочем, сейчас организаторам Народного Совета уже совсем не до теоретических изысканий. Ведь помимо досудебной проверки, они попали и в поле зрения "национал-популистов", которые, обнаружив легкую добычу, мгновенно обрушили на "нарсовов" весь пыл своего "праведного гнева", не стесняясь в выражениях и угрозах.



В связи с этим, 2 апреля теперь уже бывшими организаторами "Народного Света" было записано еще одно обращение, причем на этот раз на имя президента страны (что, кстати, немного нелогично, так как главу "Корпорации", скорей всего, положено было игнорировать).



"Наша деятельность на протяжении уже многих последних лет подтвердила, что она всегда сопровождается мирным решением поставленных задач, а также сохранением территориальной целостности нашей республики. Заинтересованные лица специально используют данную ситуацию для раскачивания розни в стране. Просим вас взять на контроль соцсети и выявить провокаторов. Мы не хотим стать кровавой жертвой чужих игр. Народ, земляки, сограждане, к сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы народный совет трудящихся заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы поддержали ваш курс, изложенный в ваших многократных посланиях о власти нашего многонационального народа, о национализации всеобщего неделимого народного достояния, которое, к сожалению, выводится и вывозится этими олигархами и коррупционерами. Поэтому мы объединились…" – говорилось в новой видеозаписи.



Итак, что же мы имеем "в сухом остатке"?



Пожалуй, две не очень хорошие тенденции. Первая заключается в активизации на территории РК различного толка "квази-образований", не столько политического, сколько "сектанского" и "конспирологического" характера, но в любом случае – деструктивных по своей сути. Да и вполне очевидно, что, как правило, у "руля" подобных сектантских групп, стоят вполне меркантильные деятели, которые со временем успешно монетизируют процесс в свою пользу.



Короче говоря, ничего хорошего и позитивного в этой сектанско-мошеннической деятельности нет и, безусловно, ее надо пресекать весьма решительно.



Другая нехорошая тенденция заключается в той скорости, которую мгновенно развили различные "национал-популистские" и "оппозиционные" силы в "распиаривании" этой в общем-то курьезной истории в некую попытку мощнейшего "сепаратистского заговора".



Кстати, в отличие от информационных ресурсов той же РФ, на которых мгновенно распознали в "петропавловских активистах" вариации на тему до боли знакомых "Свидетелей СССР" и потеряли к ним всякий интерес, на информационных ресурсах Украины тема по-прежнему весьма "топова". Причем, тамошними авторами уже приплетаются и "рука Кремля" и "ФСБ" и даже заявляется о якобы попытки создания милитаризированной "Петропавловской Народной республики" (о чем, как мы уже знаем, у участников мартовского сборища не было даже полунамека).



Для чего идет вся эта раскачка информационного пространства догадаться не трудно – вбить очередной клинышек в добрососедские отношения Казахстана и России. Даже с невольной помощью сектантов из мифического "Народного совета".



Как уже говорилось выше, окончательную оценку произошедшему дадут правоохранительные органы. Возможно, кому-то из учредителей будет рекомендованы профильные врачебные консультации, кто-то потянет на попытку организации мошеннической схемы, а кто-то ограничится административным взысканием. В общем, "всем сестрам по серьгам".



А вот прекратятся ли попытки спекуляций на эту тему со стороны тех, кто по-настоящему хочет нарушить стабильность и согласие в стране – это уже вопрос иного плана. И который, на мой взгляд, также не должен оставаться без внимания и быть пущенным на самотек. Как, впрочем, и другие "квази-народные" объединения, словно почки набухающие этой весной.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

04.04.2023 Источник - turanpress.kz

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