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|Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
10:58 10.04.2023
В Андижанской области правоохранительные органы задержали замхокима Избасканского района по обвинению в мошенничестве при получении 5,3 млн сумов.
Правоохранительные органы 8 апреля задержали заместителя хокима Избасканского района Андижанской области по вопросам инвестиции, промышленности и торговли А. Каримова, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, замхокима (1990 года рождения) задержан при получении 5,3 млн сумов в служебной комнате. Он предположительно обещал помочь заявителю купить землю площадью 0,08 га в охранной зоне Большого Ферганского канала в махалле "Кугай" путем проведения закрытых торгов на E-Auksion.
В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 168 Уголовного кодекса - мошенничество с использованием служебного положения.
Это преступление наказывается штрафом от 300 до 400 базовых расчетных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права. При этом в случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения или лишения свободы.