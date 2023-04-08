В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию

11:34 10.04.2023

Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил $20 млрд, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, найти подходящие объекты уже сложно. пишет газета "Коммерсантъ".

Количество запросов российских компаний на склады в бывший странах Советского Союза увеличилось в два раза и почти достигло 400 тысяч квадратных метров. Это подтверждается данными агентства недвижимости NF Group.



Профессиональных девелоперов, специализирующихся на развитии логопарков, в странах СНГ немного. Ситуацию мог бы исправить выход на эти рынки российских застройщиков. Но эксперты говорят также о нехватке там готовых для застройки площадок.



В странах СНГ, таких как Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, почти не осталось свободных складских площадей, а земельных участков под строительство складов там тоже мало.



Параллельный импорт - это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продавцам не нужно их разрешение, поскольку после покупки товар можно продавать где угодно.

Рынки СНГ начали привлекать внимание российских компаний в прошлом году, когда им потребовалось организовать логистические цепочки для параллельного импорта.



По словам представителя логистического оператора, в странах СНГ мало подготовленных к застройке площадок под склады, что может стать препятствием для заключения российскими компаниями сделок по строительству складов под свои нужды.



Спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ретейлеры, включая тех, которые занимаются электронной коммерцией, и логистические операторы.



Около 80% запросов на склады исходят от Wildberries и Ozon.

Коммерческий директор девелопера логистических парков Ghelamco Александр Перфильев подтверждает, что в прошлом декабре Wildberries были предложены два склада и земельные участки для строительства логистических парков в Астане и Алматы.



С 2021 года у маркетплейса есть логистическая инфраструктура в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, что позволяет увеличить на 50% число продавцов из этих стран на онлайн-площадке и сократить сроки доставки.