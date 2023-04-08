Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник

11:56 10.04.2023 Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в КазахстанеФото - Caravan.kz

Кто и почему должен платить в Казахстане больше налогов? Или не платить?



Осенью в Мажилис должен поступить законопроект о налоге на роскошь. Об этом 1 сентября прошлого года сказал президент Токаев в своем послании народу Казахстана. А в конце марта этого года глава государства поручил парламенту принять закон о мерах по возврату активов, незаконно выведенных за пределы республики.



По второму вопросу разногласий нет. Тут работа в разгаре. Более того, в прошлом году на родину удалось вернуть почти полтора миллиарда долларов. По данным Генеральной прокуратуры, на конец марта из почти 3000 подозреваемых коррупционеров и просто преступников 500 уже задержаны. "В том числе в иностранных государствах с последующей экстрадицией в Республику Казахстан… Большинство из них скрывалось в России, США, Турции, Эмиратах, Кыргызстане, Узбекистане, Украине".



И сбор этого "урожая" продолжается.



Справка "Каравана"

По информации Комитета госдоходов Министерства финансов РК, в собственность страны в 2022 году поступили "объекты недвижимости, транспорт, нефтепродукты, спиртные напитки, табачная продукция, телефоны, дорогая одежда и прочее имущество… На балансы государственных юридических лиц передано имущество в количестве 2 миллиардов 608 миллионов 56 тысяч единиц".



И тут же: "3 миллиарда 151 миллион 700 тысяч единиц имущества было уничтожено". А что именно уничтожено? На сайте министерства об этом ни слова.



Чтобы обратить в пыль и прах все это криминальное добро – нужны люди, техника и средства. Сколько денег было потрачено из госказны, чтобы уничтожить все это незаконное имущество? А оно, возможно, пригодилось бы малоимущим, старикам в хосписах, детдомовцам? Зачем скрывать, что именно уничтожали?



Минфин с министерствами юстиции, здравоохранения, труда и соцзащиты населения не договорились? Интересы малоимущих граждан при этом кто-то учитывал? А кто именно подписал приговор на уничтожение этого имущества? Чья подпись стоит под этим распоряжением? Этот чиновник понимал, во имя чего именно уничтожает? Какую выгоду государству и гражданам Казахстана принесло это решение? Нет информации.



Время изымать. А как использовать?

Месяц назад заместитель премьер-министра, он же министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что на специальном счете находится около 120 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров непосредственно в Казахстане. Изначально было решено, что эти деньги пойдут на строительство и ремонт школ. Что сделано? Пока достроена только ОДНА школа в Актюбинской области. И все? "Мы сейчас ожидаем заявок от Министерства просвещения", - добавил Ерулан Кенжебекович.



Министр просвещения не в курсе, где и сколько надо построить и отремонтировать школ, чтобы избавиться от третьей смены? Напомним: г-н Жамаубаев сказал это 2 марта. Уже апрель…



Справка "Каравана"

В начале февраля по итогам декларирования госслужащими своих доходов выяснилось, что 354 наших чиновника и их ближайшие родственники (супруги, дети, родители) держат в иностранных банках 530 миллиардов тенге Республики.



На счетах в банках Объединенных Арабских Эмиратов только у 22 чиновников оказалось более 14 миллиардов. Возможно, все они заработаны "непосильным трудом". Но возникает вопрос: если эти слуги народа служат Отечеству, то почему доверяют накопленное иностранцам?



В последние дни декабря 2022 года Сенат внес поправки в три кодекса и восемь законов. Все они касались незаконного обогащения госслужащих и приравненных к ним супругов и ближайших родственников. В частности, там сказано: "Если разница в доходах и расходах превысит 1001 МРП (сейчас один месячный расчетный показатель – это 3450 тенге), то предусмотрена фискальная санкция – 90 % от суммы разницы будет возвращено в качестве административного штрафа в доход государства. Если эта разница превышает годовой доход госслужащего, то будет рассмотрен "карьерный штраф" – он будет освобожден от государственной службы на три года по отрицательным мотивам".



Две ремарки. Первая. Подозреваемому предоставят возможность (не в суде!) обосновать законность таких доходов. Кому, в какой форме? И вторая: "эту новеллу планируется ввести в действие с 2027 года". Это когда все население республики будет охвачено всеобщим декларированием доходов и расходов?



То есть всеобщее декларирование сдвигают еще на три года?



Схем много – мер мало

В прошлом году сотрудники КНБ, Антикоррупционного ведомства и Агентства финмониторинга проанализировали, как нечистые на руку чиновники отмывают свои деньги на родине. На первом месте покупка недвижимости и земельных участков. Далее – криптовалюты, автомобилей престижных марок, вертолетов, открытие ломбардов. А еще ресторанный и гостиничный бизнес. Только в прошлом году АФМ выявило 36 фактов "отмыва" на 28 миллиардов тенге. Согласно данным агентства на начало февраля текущего года к списку вариантов преступных доходов добавилось "создание и руководство финансовыми пирамидами, присвоение или растрата чужого имущества, действия по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров".



Почему недвижимость на первом месте? Потому что на этом рынке проще всего отмыть "грязные" деньги. Разумеется, наличные.



Схем – более дюжины, но раскрывать их мы не станем. Многие из них выглядят вполне законными. Такое уж у нас законодательство. Похоже, при введении всеобщего декларирования придется пересматривать и модернизировать очень многие законы.

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Финансовые аналитики и эксперты в области недвижимости, автотранспорта уже лет 5-7 утверждают, что необходимо законодательно запретить приобретение жилья (некоторые коррупционеры скупают квартиры чуть ли не подъездами), земельных участков, автомобили премиум-класса за наличные. Потом все это перепродается через "своих" людей "своим" же. Цепочка может насчитывать более 7-8 звеньев. Так легче отмыть "серый" и "черный нал". Причем все эти операции по покупке-продаже могут занять от нескольких месяцев до года-двух. И поди сыщи тогда, кто тут крайний и кто левый…



Справка "Каравана"

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В России в рамках борьбы с отмыванием "серого нала" при любой покупке стоимостью свыше 600 тысяч рублей (в тенге – это сейчас около 3,5 млн) покупатель обязан предъявить справку о происхождении этих денег. Нет справки – нет сделки.



И вот тут – самое вкусное.



У кого-то супчик слишком жидкий, а у кого-то жемчуг слишком мелкий

Впервые о законе на роскошь в казахстанском парламенте заговорили в 2007 году. Но через год грянул мировой кризис. Идея отмерла, как несоответствующая моменту. К ней вернулись в 2013-м. Тогда правительство предложило поднять налог на жилье в три раза. Но только на то, которое стоит более миллиона долларов. Не прокатило…



В 2020-м сенатор Мурат Бахтиярулы заявил, что "борьба с социальным неравенством включает в себя два фактора – борьба с бедностью и борьба с чрезмерным богатством… Тот, кто зарабатывает больше, имеет больше источников дохода, движимого и недвижимого имущества – должен платить государству больше". Тогдашний министр национальной экономики Руслан Даленов ответил, что "такой вопрос министерством рассматривается".



Справка "Каравана"

В конце 60-х годов прошлого века американский экономист Мартин Фридман написал, что "только борьба с неравенством – прежде всего образовательным – может привести к созданию качественного человеческого капитала… Тогда неравенство не перейдет от одного поколения к другому. Неравенство создает новое неравенство".



А прогрессивный налог на богатых казахстанцев – выход?



Мнения на этот счет у наших экспертов разделились. Прежде всего: что считать дорогими цацками, которые украшают амбиции отечественных олигархов. И что – необходимым аксессуаром для работы? Кто, как и по каким критериям будет определять, что роскошь, а что нет? И опять же: пока в стране не введено всеобщее декларирование – говорить об этом вообще нет смысла. При этом Налоговый кодекс потребует кардинальной экзекуции, обрезания и наращивания статьями. Потому что тогда придется считать доходы и расходы граждан по новой схеме.



А особо хитровыстроенные из них, как утверждает глава Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, спровоцируют "еще большее уклонение от налоговой системы, которая и без того непростая".



Этой же точки зрения придерживается и эксперт по налогам Жангельды Сулейманов: "Мы тогда приостановим формирование среднего класса. Есть опасения, что они уйдут в "серые" схемы".



Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов считает, что налог на роскошь необходим: "Налог можно вводить, он есть во многих странах. Нас, бедных и не сильно богатых людей, это сильно не коснется. Богатых будем отличать по тратам внутри Казахстана. Далеко не всех это коснется, а кого коснется, они смогут оптимизировать свою налоговую базу".



Экономист Петр Своик тоже "за" налог на богатство. "Но я понимаю, что в Казахстане эта идея нереализуема", - сказал он в интервью. "Изначально, - отметил он, - речь шла о прогрессивном налоге на зарплаты. Но их же за границу не вывозят?"...



Кому и кобыла невеста

Юрист Николай Сенин полагает, что самой неразрешимой проблемой при введении налога на роскошь станут юридические определения. Прежде всего на частные домостроения.



- Если в семье 3-4 и больше ребенка, то им необходимо "свое" пространство. Если детей больше, то и "квадратов" тоже должно быть больше. Окей, большая семья должна платить больше налогов за то, что у нее много детей? Это налог на деторождаемость? В Казахстане прописаны нормы, сколько квадратных метров жилья предписано жильцу – не важно, сколько ему лет. Их надо соблюдать. Но не соблюдают же! Да, много граждан страны закредитованы и перезакредитованы. Им до роскоши – как до Луны. А у многих многодетных дома в 300-400 и больше "квадратов".



- То есть частники в селах-аулах могут попасть под закон о налог на роскошь?



- Если такой закон примут – не исключаю. Да, возможно, тут решающее слово останется за местными властями. И тут могут возникнуть исключения...



Юрист Алексей Шмидт: "Для руководителя крестьянского хозяйства внедорожник с объемом двигателя в 3-4 литра – нормально. На "Феррари", "Ламборгини" и "Астон-Мартин" по нашему бездорожью не поездишь. Какие бездорожники считать роскошью? Российские? Они у нас роскошь? Сейчас цену на бензин и соляру поднимают. Цена на продукты питания из-за этого поднимется однозначно. Мне кажется, что из спецфонда надо не только школы строить, но и фермеров поддерживать. Продовольственная безопасность страны от них зависит. Эти трудяги никогда не выведут заработанные капиталы за границу. Они же все вкладывают в свои хозяйства. Я не про больших, а про малых и средних производителей…



Справка "Каравана"

В США ввели налог на роскошь в 1991 году. В 1993-м отменили. Тогда его назвали "налог на яхты". В результате 13-15 тысяч строителей яхт потеряли работу. В 2005-м ввели налог на дорогие авто и самолеты – в 2009-м отменили.



Казахстан – не США. Пара фактов. Когда в 60-70-х годах знаменитые Beatles и Rolling Stones – знаменитые английские ансамбли стали самыми популярными во всем мире, они, согласно английскому закону, должны были платить до 70-80 % налогов от своих доходов. Но если эти налогоплательщики живут где-то за пределами Британской короны более чем полгода – то черт с ним. Скидка – более 30 %. Поэтому эти музыканты и жили в разных странах по полгода и больше.



Кому хочется платить больше?



Я и про популярных казахстанских исполнителей. Кто из них честно отчехляет в госказну налоги? А у нас нормальная налоговая система?



Но это совсем другая песня.



Автор: Сергей Туник

6 апр. 23 Источник - Caravan.kz

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