У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы

11:59 10.04.2023 Финансовая грамотность казахстанцев полностью соответствует текущему этапу развития экономики РК, считает аналитик.



Согласно результатам социологического исследования Нацбанка за 2022 год "Среднесрочные перспективы использования наличных денег" в главе "Результаты исследования по домашним хозяйствам" отмечено, что:



Более 30-31 % предпочитают способ хранения сбережений – вклады в банке в тенге;

Около 32-33 % – вообще не хранят свои сбережения;

Около 25 % – предпочитают наличные в тенге;

3-4 % – наличные в иностранной валюте;

2-3 % – вклад в банке в иностранной валюте;

2-3 % – вклад в недвижимость;

1 % – ячейка в банке;

Менее 1 % – приходится на ценные бумаги, облигации, акции, биткоины.

О чем говорит предпочтение тенговых сбережений, и как оно отражается на финансовой грамотности казахстанцев на сегодняшний день? Какую картину в целом составляют вышеприведенные цифры? Каковы преимущества и недостатки различных способов сбережений, используемых казахстанцами?



В сегодняшнем материале Caravan.kz мы вместе с отечественными аналитиками рассмотрим эти вопросы и поговорим о факторах, влияющих на финансовые привычки и поведение жителей нашей страны.



Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio: "Предпочтения казахстанцев по хранению сбережений достаточно стандартны для экономики развивающегося типа. При менее стабильной финансово-экономической системе финансовый рынок Казахстана, как и у любой другой развивающейся страны, слабо интегрирован в реальный сектор экономики, что ограничивает инструментарий для инвестиций и не может обеспечить для казахстанцев приемлемое соотношение доходности и риска на национальном финансовом рынке. Примерно такие же предпочтения можно увидеть и у россиян, но за исключением того, что финансовый рынок там развит сильнее, чем в РК. Поэтому, с одной стороны, как и в Казахстане, в России основная часть сбережений граждан приходится на депозиты в национальной валюте - около 38-39 % против 31 % в предпочтениях казахстанцев.



В наличных все тоже достаточно близко: в Казахстане 28-29 % казахстанцев предпочитают такой вид сбережений, а в России на него приходится около 25-27 %. При этом россияне предпочитают иметь больше иностранной наличной валюты (8,8 %), чем казахстанцы (3,0-4,0 %), по всей видимости сказывается сложная геополитическая обстановка. А вот где есть существенные отличия, так это в более сложных финансовых инструментах. Россияне в облигациях и акциях разместили около 11,0-12,0 % сбережений, в то время как казахстанцы на подобные инструменты предпочитают выделять не более 1,0 % накоплений.



Естественно, если мы начнем сравнивать эти данные с развитыми странами, где финансовой рынок – это важнейшая часть экономики, то из-за более стабильной ситуации в финансовом системе этих стран, более низкой инфляции и более устойчивой валюты мы увидим смещение в сбережениях их граждан в пользу более рисковых активов. То есть достаточно низкую долю накоплений в наличных, примерно такую же, как и в Казахстане или России долю банковских вкладов, и в 2-3 раза бОльшую долю вложений в акции, облигации и другие сложные финансовые инструменты, чем у россиян.



Банковские депозиты в национальной валюте – это один из самых простых и надежных финансовых инструментов. Большинство граждан, в независимости от уровня их финансовой подготовленности или присущей их стране проживания развитости финансового рынка, предпочитают значительную часть своих сбережений хранить именно в этом инструменте.



Можно сказать, что банковский вклад наряду с хранением наличных средств, – это удовлетворение базовой потребности любого человека в финансовой безопасности, обеспечив которую, можно пытаться делать и более доходные, а вместе с тем и рискованные инвестиции. Так что в предпочтениях казахстанцев по банковским вкладам ничего удивительного нет, их преобладание абсолютно естественно. А вот высокая доля наличности, как еще более ортодоксального и защитного финансового инструмента, который не дает никакого денежного потока, говорит о достаточно высокой неуверенности граждан в устойчивости финансовой системы.

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Не совсем правильно считать, что одни финансовые инструменты лучше, а другие хуже. Просто для каждого из них существует свой наиболее подходящий период времени или этап макроэкономического цикла. Скажем, сейчас мы находимся в фазе циклического спада мировой экономики, которая, как правило, характеризуется дефляционными процессами, то есть падением стоимости финансовых активов. Это значит, что такие инструменты, как акции, криптовалюты и длинные корпоративные, а также длинные государственные облигации сейчас не лучший выбор, в отличие от твердых иностранных валют в наличной и безналичной форме, коротких гособлигаций и коротких банковских вкладов. Именно последние инструменты могут защитить капитал от дефляции, а затем, когда фаза спада сменится оживлением экономики, именно они могут позволить купить по более низким ценам и акции, и криптовалюты, и длинные облигации, а также прочие финансовые инструменты.



Финансовая грамотность казахстанцев полностью соответствует текущему этапу развития экономики РК. Если провести мысленный эксперимент и представить, что в одночасье все казахстанцы получили высшее финансовое образование и хороший опыт управления активами в США или в Европе, то, оказавшись на финансовом рынке Казахстана, они не смогут применить даже половины своих знаний и навыков. Так что мы просто получим тотальный отток капитала в развитые страны, где есть необходимый для инвестиций инструментарий. То есть уровень финансовой грамотности граждан должен идти в ногу с уровнем развития экономики страны. А при сырьевой модели, как в Казахстане, которая является самой низкой ступенью развития экономики, функции привлечения и оптимального размещения инвестиций не нужны, потому что основные активы сосредоточены в руках государства. Финансовый рынок начинает свое активное развитие лишь на второй ступени, которая характеризуется быстрым ростом обрабатывающего сектора. Для таких частных предприятий в условиях высокой конкуренции выпуск облигаций или публичное размещение акций практически единственный способ получить необходимое финансирование для победы над конкурентами. Именно в такой ситуации граждане вынуждены начинать учить матчасть для анализа эмитентов из десятка конкурирующих предприятий. Отсюда и рост финансовой грамотности"



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Мурат Кастаев, генеральный директор DAMU Capital Management: "Приведенное исследование показывает не самую хорошую, но и не самую плохую картину. Есть вопросы к репрезентативной выборке респондентов, насколько она была широкой и отражает разные слои населения. В целом похоже на то, что сбережения населения довольно небольшие. Ведь чем больше становится сумма сбережений, тем больше в ней занимают иностранные валюты и более разнообразные инвестиционные инструменты – недвижимость, акции и так далее.



В Казахстане исторически народ хранит деньги либо на депозитах, либо в недвижимости. Эти инструменты для инвестиций просты и понятны. Депозиты очень удобно пополнять, снимать, все управляется через мобильные приложения, и это не требует каких-то знаний, навыков или подготовки. Что касается недвижимости, то это тоже достаточно понятный инструмент, который можно сдавать в аренду и получать пассивный доход, помимо этого со временем растет и стоимость самой недвижимости. По мере роста доходов населения увеличиваются и сбережения, которые постепенно требуют большей финансовой грамотности. Низкая доля инвестиций, например, в ценные бумаги, говорит о том, что большая часть населения пока не понимает этот инструмент. В то же время я считаю это вопросом времени, брокерские компании за последние годы развернули активную работу, количество открытых счетов стремительно растет, и даже некоторые банки уже встраивают возможность инвестиций, не выходя из банковских приложений. Поэтому вслед за удобством инвестиций и население потянется инвестировать сначала небольшие деньги, а затем и большие суммы. Тем не менее в конечном итоге объемы сбережений и инвестиций зависят от доходов и уровня жизни населения. Если они растут, то увеличиваются и суммы сбережений и инвестиций. Напротив, если доходы населения снижаются, то откладывать и сберегать уже нет возможности. Вышеуказанное исследование как раз показывает, что у 1/3 населения вообще нет сбережений, а в иностранные валюты, недвижимость и ценные бумаги инвестируют около 10 % населения. Это свидетельствует о сильном расслоении общества по доходам – 10 % относительно богатых, 30-35 % сводящих концы с концами и 55-60 % населения с средними доходами.

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Большинство населения хранит деньги в тенговых депозитах, потому что они просты, приносят сейчас хороший доход (в связи с высокой процентной ставкой) и потому, что суммы депозитов у большинства населения меньше гарантированного государством порога (15 млн тенге для тенговых депозитов). Однако, если провести более глубокие исследования, то станет ясно, что небольшие депозиты хранятся в тенге, а крупные – в основном в валюте. Так, из всех депозитов в Казахстане 70 % хранятся в тенге, а 30 % - в валюте, однако я уверен, что средняя сумма депозита в валюте многократно превышает средний депозит в тенге, что говорит о том, что по мере роста своего состояния вкладчики все больше предпочитают валютные инструменты.



Норма сбережений у казахстанцев невысокая, тем не менее сумма на депозитах постоянно растет. Сейчас в казахстанских банках на депозитах хранится огромная сумма в размере около 30 трлн тенге. Чуть выше половины этой суммы – это депозиты физических лиц. Таким образом, наши граждане хранят в банках серьезную сумму в 34 млрд долларов США. Поэтому деньги в стране есть, и деньги довольно серьезные. Проблема в том, что эти деньги распределены неравномерно по причине неравенства доходов населения.



С нашим населением все в порядке, и нельзя назвать его неграмотным в финансовом плане. Просто финансовая грамотность приходит с увеличением доходов населения. Когда доходов еле хватает на текущие нужды, или, еще хуже, приходится обращаться за кредитами, то населению не до финансовой грамотности, лишь бы выжить. А когда доходы растут, получается откладывать часть и инвестировать, тогда автоматически появляется вопрос: в какие депозиты размещать средства, как выбрать банк, какую выбрать валюту и т.д. Когда этот этап пройден, люди начинают задумываться, в какую недвижимость вложить, в каком районе, от какого застройщика. Поэтому финансовая грамотность растет поэтапно: когда эти инструменты уже освоены, то инвестор переходит на более сложные финансовые инструменты. Так что это эволюционный процесс, во время которого неизбежно совершаются ошибки, теряются средства, но это плата за опыт. С другой стороны, тем, кто не хочет совершать свои ошибки и хочет учиться на ошибках других, современные технологии предлагают колоссальное количество знаний, в том числе бесплатных. В сети Интернет полно книг, статей, видео, курсов от лучших университетов мира. Никогда в истории человечества знания не были настолько доступными и бесконечными в своем объеме. Нужно лишь желание учиться и применять полученные знания, и это касается не только финансов и инвестиций, а всех сфер жизни".



Автор: Ахмет Талапулы

5 апр. 23 Источник - Caravan.kz

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