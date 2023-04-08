Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов

12:01 10.04.2023

В возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончался народный артист Узбекистана, известный актер кино и театра Мурод Раджабов. Об этом в субботу сообщило Агентство кинематографии.



