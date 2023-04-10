Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов

12:02 10.04.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 10.04.2023



Не вдаваясь в детали…



Одним из наиболее агрегированных показателей экономического положения страны является ее доля в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП). Измерять эту долю можно на основе показателя ВВП страны, рассчитанного в долларах по рыночному валютному курсу национальной денежной единицы к доллару. Но такая оценка может быть весьма искаженной. Серьезные международные сопоставления обычно проводятся с помощью показателей ВВП, рассчитанных по паритету покупательной способности (ППС) национальной денежной единицы к доллару США. Скажем, официальный валютный курс российского рубля к доллару на протяжении многих лет был искусственно занижен примерно в 2-2,5 раза. Расчет российского ВВП на основе официального курса приводит к искусственному занижению показателя ВВП в долларовом выражении и, соответственно, доли России в мировом ВВП.



Итак, объективными являются оценки доли страны в мировом ВВП, сделанные с учетом ППС.



Такие оценки уже многие годы делает МВФ. Начиная с 1992 года оценки МВФ стали охватывать все страны мира, включая Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику (до этого они выпадали из таких оценок). Уже имеются предварительные оценки за 2022 год. Попробуем посмотреть, какими были траектории отдельных стран мира за период 1992-2022 гг.



На 1992 год тремя крупнейшими экономиками мира были США, Япония и Германия. В 2022 году из этих стран в большой тройке остались лишь США. В прошлом году в большой тройке были КНР, США и Индия.



Главные страны со снижающейся траекторией следующие (приводятся значения доли страны в мировом ВВП в 1992 и 2022 гг., %):



США - 19,60 и 15,23



Япония – 8,31 и 3,74



Германия – 5,50 и 3,19



Российская Федерация – 4,82 и 2,74



Италия – 3,74 и 1,87



Франция – 3,63 и 2,24



Великобритания – 3,23 и 2,28



А теперь приведу такие же данные по крупным странам с траекторией роста:



Китайская Народная Республика – 4,39 и 18,91



Индия – 3,26 и 7,45



Индонезия – 1,96 и 2,49



Южная Корея – 1,21 и 1,71



В группе стран с падающей траекторией наиболее глубокое падения пережила Япония, ее доля в мировом ВВП упала более чем в 2,2 раза. На втором месте оказалась Италия (падение в 2 раза).



В группе стран с траекторией роста абсолютным чемпионом является КНР, доля китайской экономики в мировом ВВП выросла в 4,3 раза. На втором месте – Индия (рост доли в 2,3 раза).



В 1992 году доля G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) равнялась 45,78% мирового ВВП. В 2022 году она сократилась до 29,93%. Примечательно, что экономическое доминирование США в "семерке" за три десятилетия не ослабло, а, наоборот, укрепилось. В 1992 году на США приходилось 42,8% суммарного ВВП G7, а в 2022 года эта доля превысила половину (50,9%).



Сегодня "семерке" часто противопоставляют группу БРИКС, включающую КНР, Индию, РФ, Бразилию и ЮАР. В 1992 году на указанные страны приходилось 15,35% мирового ВВП. В 2022 году их доля выросла до 33,10%. Т. е. экономический потенциал стран БРИКС уже превышает экономический потенциал "семерки".



В группе БРИКС две страны имеют ярко выраженную траекторию роста (КНР и Индия), а три остальные – траекторию снижения. Доля Бразилии за рассматриваемый период сократилась с 3,20 до 2,30%, доля Южной Африки – с 0,80 до 0,50%. На сегодняшний день на КНР и Индию приходится почти 80 процентов суммарного ВВП пяти государств. Доля России составляет 8,3%.



Несколько подробнее о Российской Федерации. Как я уже отметил, доля РФ в мировом ВВП в первый год существования этого нового государства составила 4,82%. В 1990-е годы наблюдалась стремительная деградация российской экономики. В 2000 году ее доля упала до 3,05%. На протяжении последующих двух десятилетий этот показатель застыл на отметке, немного превышающей 3 процента. Так, в 2015 году доля РФ равнялась 3,15%. В 2021 году она снизилась до 3,07%.



В майском президентском указе 2018 года, анонсировавшем запуск национальных проектов, была поставлена задача сделать Российскую Федерацию "пятой экономикой" мира. Предполагалось, что Россия сумеет обойти Германию, которая занимала пятое место в мире по величине ВВП. Однако и в 2021 году дистанция между Россией и Германией оставалась заметной, доля Германии была равна 3,33% (против российской доли 3,07%). Более того, есть вероятность, что Россию может оттеснить на седьмое место Индонезия, которая в 2022 году имела долю, равную 2,49%, и в последние годы темпы роста выше среднемировых.



Эксперты МВФ прочат в ближайшем будущем сохранение траекторий снижений для всех ведущих стран Запада. Одновременно делаются прогнозы опережающего роста для ряда стран, не относящихся к "золотому миллиарду". Так, доля КНР к 2027 году, согласно прогнозам МВФ, вырастет до 19,92%; доля Индии – до 8,45%; доля Индонезии – до 2,75%.



А что Россия? МВФ предсказывает ей негативную экономическую траекторию. В 2025 году доля России должна сократиться до 2,63%, в 2027 году – до 2,51%. Понятно, что это прогнозы, они далеко не всегда сбываются. Естественно, Москва заинтересована в том, чтобы прогноз МВФ не состоялся. Для этого надо извлечь уроки из прошлого и понять, почему в течение последних двух десятилетий России едва удавалось поддерживать свою скромную долю в мировой экономике.



Если не вдаваться в детали, то причина заключается в проведении экономической политики, основанной на догматах "вашингтонского консенсуса" (идеология экономического либерализма). Для того чтобы выйти на траекторию опережающего экономического развития, России необходима радикальная экономическая реформа, предусматривающая экономическую мобилизацию, усиление роли государства в экономике, отказ от веры в то, что "рынок все управит".