 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:12 10.04.2023

Javan
Иран

Ближний Восток – кузница нового миропорядка
Javan: новый миропорядок будет зависеть от стран Ближнего Востока

Характер нового миропорядка в значительной мере будет зависеть от Ближнего Востока, пишет Javan. Страны региона должны реальнее оценивать возросшее влияние Ирана и привыкать к тому, что роль Китая в решении их проблем станет выше той, которую еще недавно играли США.

Хади Мухаммади

Глобальные и региональные события, их скорость, развитие и масштабы привели к тому, что переход к новому этапу формирования мирового порядка и параллельного ему нового регионального порядка также происходит с большим ускорением. И в подобной ситуации единственным способом для Соединенных Штатов не утратить свою власть над глобальным миропорядком, не оказаться в проигрыше перед новыми державами и новыми полюсами силы в мировой системе, оставалось и остается нагнетание напряженности в разных регионах мира, ведение управляемых войн, прежде всего, против России и Китая, в надежде подорвать их влияние, или, по крайней мере, уменьшить скорость их перехода в статус держав - глобальных лидеров и конкурентов США.

В опубликованных стратегических документах США и, возможно, некоторых западных стран, подчеркивается, что для того, чтобы полностью сосредоточиться на противостоянии России на Украине и Китаю в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, напротив, должна господствовать ​​стабильная и спокойная обстановка. А это, в свою очередь, означает, что у США и их союзников есть сейчас только очень ограниченные возможности для ответа на основные вызовы и для сохранения гегемонистских возможностей (или для поддержки союзников), и они должны использовать только мягкие инструменты влияния или методы так называемой "мягкой силы". А они годятся для решения только тактических, но не стратегических задач.

Сейчас, казалось бы, наиболее подходящим стилем внешней политики США, с чем уже согласились давние и традиционные союзники Америки, является сохранение влияния лишь в Западной Европе и в западном полушарии. Но теперь и здесь зонтик влияния и мощи Америки не выглядит таким же незыблемым, каким он казался еще пару десятилетий тому назад. Даже здесь возможности гарантировать сохранение своего безусловного влияния весьма ограничены. Следовательно, в подобных условиях, напротив, расширились возможности для арабских стран действовать более самостоятельно, выстраивать альтернативные союзы с новыми центрами силы, то есть с Индией, Россией, Китаем, шире взаимодействовать в рамках ОПЕК+, без оглядки на Запад, определять объемы нефтедобычи на том уровне, на каком выгодно им самим, а не западным державам. Таким образом, характер выстраивающегося прямо сейчас, в режиме реального времени, нового миропорядка зависит в значительной степени от Ближнего Востока, от всех стран данного региона, как более крупных и влиятельных, так и тех, которые ранее серьезным влиянием не пользовались – теперь многое в современном мире зависит от них гораздо в большей степени, нежели раньше.

В частности, если мы сейчас внимательно посмотрим на недавно заключенные договоренности Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна с Ираном, то увидим, что все эти традиционные и исторические союзники Америки и Запада поняли и признали: их прежние усилия, как предпринимаемые индивидуально, так и с подстрекательства и поощрения Запада, все проекты и планы, строившиеся только с опорой на Запад, оказались бесплодными. И сейчас они должны реальнее оценивать возросшее на порядок влияние Ирана и привыкать к тому, что роль Китая в решении их собственных проблем будет выше той, которую еще недавно выполняли Соединенные Штаты.

Это означает, что сейчас мы можем наблюдать процессы трансформации и глобальных изменений в миропорядке. Но нам неизбежно приходится смотреть на эти процессы с оглядкой на то, что происходит на Ближнем Востоке, поскольку теперь именно этот регион находится в самом эпицентре всех изменений, а не на обочине. Тем более, все показатели недееспособности союзников Америки, с одной стороны, выросли в десятки раз, а с другой стороны, сопротивление, резко возросшее за последние два десятилетия, является наглядным доказательством того, что прежний региональный и мировой порядок рухнул. То есть мы находимся в процессе формирования нового регионального и мирового порядка, главной основой которого является уже не диктат Америки, Запада или сионизма, а сопротивление диктату. Именно от этих сил сопротивления и зависит миропорядок будущего, в котором предстоит жить нам и нашим потомкам.

Источник - ИноСМИ
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