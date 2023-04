Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг

Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет!

Петер Кениг



Для осуществления "Великой перезагрузки", известной как Повестка дня ООН на период до 2030 года, готовятся два вида абсолютного контроля - смирительная рубашка и полный контроль через программируемую цифровую валюту центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC), а также всепоглощающая тирания ВОЗ в области здравоохранения, превосходящая национальные конституционные права и суверенитет наций в том, что касается мер в области здравоохранения.



Первый будет "управляться", координироваться и контролироваться для безупречного осуществления так называемым "Центральным банком центральных банков", т.е. Банком международных расчетов (БМР - Bank for International Settlement, BIS); второй - это контроль созданного в 1948 году Рокфеллером ООНовского агентства, ложно называемого "ВОЗ".



Бюджет формирующегося тирана на 80% состоит из средств фармацевтических компаний, Гейтса и других частных источников финансирования. Обе организации - Банк международных расчетов и Всемирная организация здравоохранения - являются преступными организациями.



Таковы планы, которые еще не реализованы. Но миру лучше быть в курсе, чтобы мы, люди, могли остановить это ужасающее нападение на человечество.



Цифровая валюта центральных банков может настигнуть нас, человечество, скорее раньше, чем позже. Программируемая цифровая валюта центральных банков - это оружие массового уничтожения. Это оружие разрабатывалось десятилетиями - и оно хорошо вписывается в общую картину Великой перезагрузки/Повестки дня на период до 2030 года.



Программируемая - означает, что деньги могут быть запрограммированы на то, как они будут потрачены каждым отдельным лицом, или заблокированы, или сделать так, что срок их действия будет считаться истекшим, или их позволят использовать лишь для определенных товаров или услуг, или они могут быть полностью удержаны, уничтожены - в зависимости от того, насколько хорошо вы себя ведете, в соответствии со стандартами всемогущей элиты культа смерти.



Цифровая валюта центральных банков - это главный элемент управления, мертвая хватка для населения.



Одновременно с этим ВОЗ готовит всеохватывающую тиранию в области здравоохранения. План состоит в том, что новые тоталитарные правила - а администрация Байдена инициировала пересмотр Международных медико-санитарных правил (ММСП), включая новый договор о борьбе с пандемией, - должны быть ратифицированы Всемирной ассамблеей здравоохранения, предположительно, к концу мая 2023 года. В случае одобрения большинством в две трети голосов новые правила вступят в силу в 2024 году.



Тирания и контроль ВОЗ в области здравоохранения



Элита, которая претендует на то, чтобы править человечеством, действует крайне тихо, находясь в тени. В эту элиту входят финансовые гиганты - крупнейшие спонсоры Всемирного экономического форума (ВЭФ), т.н. "давосские парни". Финансовая элита отдает предпочтение интегрированному и готовому к сотрудничеству Клаусу Швабу, генеральному директору WEF.



В свою очередь, г-н Шваб передает инструкции ВОЗ, например, по перепроектированию и внедрению пересмотра ММСП, который теперь также включает Договор о борьбе с пандемией.



Но, во-первых, Билл Гейтс, также один из ключевых спонсоров ВОЗ, ставит у руля ВОЗ сомнительного эфиопского политика Тедроса Адханом Гебрейесуса. Тедрос, приятель Билла Гейтса, является бывшим генеральным директором альянса GAVI Vaxx-Alliance*, также созданного и финансируемого Фондом Гейтса. Вот и все что нужно было сделать для того, чтобы ВОЗ стала "учреждением ООН".



Если эти новые соглашения по Международным медико-санитарным правилам/пандемии в конце мая 2023 года будут одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранения, то мир (в настоящее время в ВОЗ 194 государства-члена) будет жить в условиях "врачебной тирании".



ВОЗ будет обладать чрезмерными полномочиями по отношению к странам - в остальном автономными, - имея возможность отменять национальные конституции и решать, следует ли рассматривать то или иное заболевание как пандемию, то есть проводить массовую вакцинацию.



Например, ВОЗ сможет принимать решение о том, что отныне обычный грипп должен рассматриваться как пандемия. Начиная с Сovid, любая вакцинация будет представлять собой геномодифицирующий тип мРНК. Это будет та же вирусная технология, которая с помощью прививок от covid уже привела к десяткам миллионов смертей по всему миру. Конечно, открыто это не признается, но статистика чрезмерной смертности, особенно в западном мире, он же "Глобальный Север", говорит сама за себя. Она совпадает с показателями vaxx-инъекций в странах.



Люди понятия не имеют, что, когда они в следующий раз поведут своего ребенка на прививку от полиомиелита или кори, то их ребенку введут потенциально смертельный токсичный раствор типа мРНК, продуцирующий спайковые белки, препятствующие развитию иммунитета. Смотрите это от доктора Майка Йидона, бывшего вице-президента и главного научного сотрудника Pfizer.



Полное повиновение



Чтобы обеспечить максимальное послушание стран, Клаус Шваб несколько раз хвастался, что ВЭФ смог внедрить ученых "Академии" ВЭФ для молодых глобальных лидеров (Young Global Leaders, YGL) в правительства по всему миру. Их часто назначают на должности премьер-министров или президентов. Назовем лишь несколько наиболее выдающихся из них - Джастина Трюдо (Канада); Эммануэль Макрон (Франция); Марк Рютте (Нидерланды); бывший канцлер Германии Ангела Меркель; а также Олаф Шольц, нынешний канцлер Германии.



Цифровая валюта центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC) - добро пожаловать в новую денежную тюрьму



Решение о внедрении Цифровой валюты центральных банков, так сказать, на сверхсветовой скорости было принято на встрече центральных банков стран G7 в Джексон-Хоул, штат Виргиния, в августе 2019 года. Они проголосовали за финансовый переворот, который представлял собой "прямую перезагрузку" (Going Direct Reset).



Это было спланировано задолго до этого, по крайней мере, 20 лет назад, и теперь нуждалось в консолидации для реализации заключительного этапа полного и абсолютного финансового контроля - финальной игры грядущей мировой тирании. Впервые это было применено на Глобальном Севере, где воздействие было бы наибольшим. Смотрите этот краткий видеообзор длительностью в 1 минуту. видео Кэтрин Остин Фиттс, в нем все сказано.



Это - процесс превращения денег в программируемый и контролируемый цифровую валюту центральных банков - т.е. в оружие массового уничтожения.



Остальной мир последует этому примеру. Это то, что они думают. Разрушение индустриального мира - это первое. Предполагается, что Германия возглавит деиндустриализацию Европы, вызванную искусственно вызванным дефицитом энергоносителей. Затем наступает абсолютный контроль над мировыми природными ресурсами - так что, восстановление системы при резко сократившемся населении планеты может продвигаться довольно быстро.



Прокси-война США/НАТО против России на Украине является предвестником, направленным на доминирование над Россией и ее богатыми природными ресурсами.



Правительства и банкиры - самые большие, гнусные, но наименее признанные враги народа. Сколько еще времени пройдет, пока большинство людей не проснется и не прекратит это преступление против человечества?



По словам Кэтрин Остин Фиттс, внедрение цифровой валюты центральных банков может оставить без работы полмиллиарда человек. Это лишь одна часть войны. Это тесно связано с пандемией. Люди не умирали от Сovid; большинство погибло от токсичных вакцин и от страданий, причиненных Covid.



Доктор Майкл Йидон неоднократно говорил в своих интервью и специальных выступлениях, что реальное, потенциально массовое отмирание принудительной кампании вакцинирования произойдет через три-десять лет с начала побуждения к вакцинированию. Инъекции материала мРНК в организм людей начались в декабре 2020 года. Сейчас мы вступаем в третий год. И сотни тысяч, если не миллионы, по всему миру уже умерли из-за "вакцин", а не от Сovid.



Сегодня ученые-правдолюбцы и врачи-медики предупреждают: "Не проводите вакцинирование, это опасно для вашего здоровья, уколы могут вас убить". Или они могут искалечить вас на всю жизнь, а также значительно снизить фертильность женщин и мужчин. Последнее уже отражено в статистике - в Европе в 2022 году рождаемость снизится на 20% - 40%. Тем не менее, по всему миру побуждение к вакцинированию продолжается. Это - бульдозер, который не остановится ни перед чем.



Как превратить деньги в оружие?



В основе лежит "тирания на троих". ВЭФ и его закулисные финансисты-гиганты; правительства и банкстеры через сеть национальных центральных банков, все они контролируются Банком международных расчетов (Bank for International Settlement, BIS), базирующимся в Базеле, Швейцария. "Индустрия здравоохранения" - крупные фармацевтические компании, медицинские учреждения, больницы и страховые компании следуют примеру оцифрованных медицинских карт и оцифрованных медицинских услуг.



Решение G7 в Джексон-Хоул в 2019 году о массовых банкротствах банков с целью создания цифровой валюты центральных банков началось в Соединенных Штатах в начале марта 2023 года на относительно легкой ноте. Открытием стал очевидный крах калифорнийского банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank SVB), калифорнийского Silvergate Capital и нью-йоркского Signature Bank. На самом деле никому из них банкротиться не было никакой нужды. Их "выручила" администрация Байдена, поставленная под контроль "регулятора" еще до того, как слухи о банкротстве могли спровоцировать "набег на банки".



Мы знаем, как "слухи" могут быть сфабрикованы или усилены и как они могут мобилизовать людей.



По другую сторону Атлантики Credit Suisse, второй по величине швейцарский банк, в течение последних двух десятилетий страдал от скандалов и "финансовых нарушений", следующих один за другим - включая отмывание денег, полученных от наркотиков, и помощь российским олигархам избегать западные санкции путем "утраты" документов, связывающих их с роскошными яхтами, которые, как предполагалось, будут конфискованы.



С начала этого года стоимость акций банка резко упала, сначала с каждой неделей, затем - с каждым днем. Полный список финансовых скандалов и многое другое смотрите здесь.



Большая часть утраты доверия была, опять же, основана на слухах - а слухи могут распространяться - правдивы они или ложны.



Никогда не было никакой необходимости передавать Credit Suisse в конкурсное производство. Банк, по мнению многих аналитиков, включая FINMA (швейцарский банковский "регулятор") был платежеспособен, особенно после того, как Credit Suisse 17 марта якобы получил, кредит на "спасение" в размере 50 миллиардов франков от швейцарского центрального банка.



По мнению инсайдеров (аналитиков Credit Suisse) - и посторонних лиц, этой суммы наличности было бы достаточно для реструктуризации банка, включая тихое избавление от нежелательных "скелетов в шкафу", восстановив доверие людей и акционеров и возобновив функционирование менее чем за год.



Однако 18−19 марта, нашлась другая причина внезапной смены направления. Джанет Йеллен, министр финансов США, высокопоставленные чиновники министерств финансов Британии и Германии провели "консультации" с министром финансов Швейцарии.



Внешнее давление вновь нанесло ущерб суверенитету Швейцарии в политическом плане и с точки зрения известных швейцарских частных банковских услуг.



То, что произошло тогда, является полной противоположностью тому, чего должна была достичь "финансовая помощь" в размере 50 миллиардов долларов. Может быть, правительственная "помощь" в размере 50 миллиардов швейцарских франков была просто маскировкой?



В результате очевидной внезапной смены направления швейцарское правительство, без каких-либо консультаций с акционерами и держателями облигаций на сумму около 16 миллиардов швейцарских франков, вынудило UBS, крупнейший швейцарский банк, приобрести его дочернюю компанию Credit Suisse. Еще более странно, что это произошло в результате применения сомнительного чрезвычайного указа. Credit Suisse никогда не оказывался как банк, находящийся в чрезвычайной ситуации или на грани неплатежеспособности.



Акционерам Credit Suisse пришлось согласиться на цену поглощения в размере 3 млрд швейцарских франков, или около 0,76 швейцарских франков за акцию, что составляет менее половины последней котируемой стоимости акций. Стоимость одной только инфраструктуры банка кратно превышает стоимость поглощения.



19 марта швейцарский регулятор FINMA объявил, что в рамках этой сделки так называемые дополнительные облигации первого уровня (additional tier-one bonds, AT1) на сумму около 16 млрд швейцарских франков будут списаны в ноль. Ни акционеров, ни держателей облигаций об этом не предупредили.



Эту поспешную вынужденную сделку не очень хорошо восприняли в Европе. Один известный профессор права швейцарского Фрибургского юридического университета после этого назвал Швейцарию "Банановой республикой".



Консервативная швейцарская газета NZZ 19 марта 2023 года сообщила, что несколько месяцев назад никто бы не поверил, что падение Credit Suisse вообще возможно. В 2007 году стоимость акций Credit Suisse составляла более 100 миллиардов швейцарских франков. Она была постепенно сокращена до 7 миллиардов швейцарских франков менее чем за неделю до объявленного поглощения. В статье делается вывод, что Швейцария избавилась от "банка-зомби", но приобрела вместо него банк-монстр. После слияния у UBS будут управляемые активы на сумму около 5 трлн. Сравните это примерно с 10 триллионами BlackRock.



Вместо 50-миллиардного кредита на спасение, который был бы выплачен, новая сделка обходится Швейцарии примерно в 230 миллиардов - кредитная линия Центрального банка на 200 миллиардов, из которых 100 миллиардов полностью гарантированы швейцарским правительством (налогоплательщиками), плюс гарантия на девять миллиардов (налогоплательщиками) на покрытие убытков UBS, плюс другие гарантии на случай невыполнения обязательств.



В качестве побочной меры Центральный банк Швейцарии 5 марта объявил об одном из крупнейших убытков в своей недавней истории - 132,5 миллиарда швейцарских франков. Добавьте к этому потенциальный убыток еще в размере примерно 100−200 миллиардов швейцарских франков. Это заставляет задуматься: что еще планируется для погашения этого долга?



Крупнейшие акционеры Credit Suisse могут подать масштабный иск против правительства Швейцарии. Саудовский национальный банк Saudi National Bank (10%), Saudi Olayan Group (5%) плюс Qatar Holding (5%) совместно владеют около 20%. Для этих нефтедобывающих стран судебные издержки, возможно, и не являются проблемой, но создание прецедента будет иметь важное значение. BlackRock, владеющая примерно 4,1% акций Credit Suisse, пока держится в стороне.



Выглядит и пахнет так, словно все это было спланировано "длинной рукой". Помните встречу глав центральных банков G7 в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, в 2019 году?



Financial Times и Forbes сообщают, что около 200 малых и средних банков США "находятся на грани" краха. Крах Credit Suisse, одного из 30 системообразующих банков мира, а также одного из тех банков, которые "слишком велики, чтобы обанкротиться", спасенного швейцарским правительством, может стать началом масштабной череды банкротств банков в США и Европе.



Вице-председатель BlackRock, ответственный за инвестиции, Филипп Хильдебранд, бывший президент Швейцарского национального банка, был уволен в 2016 году из-за личного скандала, а затем присоединился к BlackRock. Он-то знает, как крутятся колеса в Швейцарии.



Правило администрации Байдена игнорирует Закон Додда-Франка 2010 года, который отменял государственную помощь и открывал двери для внесения залога, позволяя банкам конфисковывать деньги кредиторов и конвертировать их в акционерный капитал.



Если эта политика государственной помощи продолжится, то накопится невиданный ранее государственный долг. То же самое может быть применимо и к Европе, что по обе стороны Атлантики потенциально накопит сотни триллионов государственных долгов.



Это может стать идеальным момент для того, чтобы сразу ввести в западном мире - США, Британии, Канаде, Европе, а также Японии и Австралии - программируемую цифровую валюту центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC).



Совокупный ВВП этих стран в 2022 году в эквиваленте составит около 50 трлн долларов США, что составляет почти половину мирового ВВП 2022 года (103,86 трлн долларов США).



В кратчайшие сроки долг западной экономики, основанной на долларах США, может быть уничтожен одним ударом - с помощью нового вида денег, цифровой валюты центральных банков. Еще один удар, и все невежественное население Запада может оказаться в двойной смирительной рубашке - из-за тирании здравоохранения ВОЗ, а также программируемой цифровой валюты центральных банков.



Настало время, чтобы мы, люди, во всем мире обрели сознание и осознали диктаторские меры, которые ждут своего воплощения в жизнь совсем уже скоро. Тогда будет достигнута основная часть Великой перезагрузки/Повестки дня на период до 2030 года. Как только это произойдет, сбежать будет трудно и некуда.



Настало время, чтобы мы, народ, потребовали, чтобы наши правительства вышли из ВОЗ - в Швейцарии уже был инициирован референдум по этому вопросу - и чтобы мы были готовы к созданию параллельных правительств с местными деньгами, полностью отделенными от существующих банковских учреждений и центральных банков.



Автор: Питер Кениг (Peter Koenig) - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада), старший научный сотрудник-нерезидент Института Чонъян при университете Жэньминь в Пекине. экономист и геополитический аналитик. Ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора



* Партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах. В альянсе GAVI участвуют, в том числе, правительства некоторых развитых стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из разных стран, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других "филантропов". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681117980





