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|В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:55 10.04.2023
Юбилейный байк-парад
В Ташкенте прошел двадцатый слет мототуристов
АНДРЕЙ КУДРЯШОВ
В столице Узбекистана открыли мотосезон - 2023. К полудню 8 апреля шумная компания байкеров из разных городов страны сконцентрировалась возле стадиона "Миллий" в Чиланзарском районе. Сформировав праздничную колонну, 200 мотоциклистов выехали на улицу Чапаната и проспект Бунедкор, а далее торжественно и неспешно объехали шесть улиц города, на которых совсем недавно им было запрещено даже появляться случайно.
Байкеры в Узбекистане – явление редкое и не массовое. Здесь не было "лихих 90-х" с молодежными мотобандами, подражавшими "Сынам Анархии". А в 2005 году при президенте Исламе Каримове пользоваться мотоциклами, скутерами и мопедами вне зависимости от их класса, мощности двигателя и глушителя в городской черте вообще запретили. Мотоциклом можно было владеть, но для использования его приходилось отвозить за кольцевую автостраду в автофургоне. Этот период смогли преодолеть только самые отчаянные энтузиасты в составе немногочисленных спортивных клубов.
Изменения начались с 2019 года, когда в целях развития международного туризма в Ташкенте впервые провели открытие мотосезона Центральной Азии с участием гостей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. До этого мотослеты тоже проходили, недаром нынешний оказался двадцатым по счету. Но их предпочитали проводить где-нибудь за пределами города - на автодроме "Рохат" или в курортной зоне вокруг Чарвакского водохранилища.
В этот раз для проезда мотоциклистов на два часа перекрыли центральные улицы столицы, за что хокимият (мэрия) Ташкента принес публичные извинения горожанам, автомобилистам и пешеходам. Такова местная специфика.
Тем интереснее было посмотреть на немногих поклонников рычащего металла. Узнаваемой униформой и флагами выделялись члены столичных мотоклубов МСС Patriot, МСС Falcon, сообщества "Мотоберлога" и самаркандского мотоклуба Sherdor.
Всеобщий восторг вызвал взрослый мужчина, приехавший через весь город из Юнусабадского района на крошечном самодельном устройстве, которое даже трудно классифицировать, хотя по скорости передвижения и производимому шуму это несомненно байк.
Совершив горделивый объезд центра Ташкента, мотоциклисты вернулись к стадиону "Миллий", где не стали долго задерживаться. Уже не стройной колонной, а небольшими группами многие вскоре потянулись за пределы города, в сторону Бектемира, куда их пригласили на весенний молодежный фестиваль.
Благодарно пережив момент экзотики, трехмиллионный Ташкент очень быстро вернулся к привычным ритмам.