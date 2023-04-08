В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад

12:55 10.04.2023

Юбилейный байк-парад

В Ташкенте прошел двадцатый слет мототуристов



АНДРЕЙ КУДРЯШОВ



В столице Узбекистана открыли мотосезон - 2023. К полудню 8 апреля шумная компания байкеров из разных городов страны сконцентрировалась возле стадиона "Миллий" в Чиланзарском районе. Сформировав праздничную колонну, 200 мотоциклистов выехали на улицу Чапаната и проспект Бунедкор, а далее торжественно и неспешно объехали шесть улиц города, на которых совсем недавно им было запрещено даже появляться случайно.



