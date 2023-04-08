Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)

13:01 10.04.2023

Иран заявил об успешном испытании дрона-камикадзе, способного нести до 50 кг заряда



Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разработали новый беспилотник-камикадзе, способный поражать цели на расстоянии до 450 километров, сообщил официальный представитель КСИР в комментарии для иранского агентства Tasnim.



В беседе с изданием глава Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани сказал, что новый беспилотный летательный аппарат, получивший название "Мерадж-532", успешно прошел испытания.







По его словам, дрон-самоубийца оснащен поршневым двигателем и может преодолевать расстояние до 450 километров в один конец.



Беспилотник способен взлетать с транспортного средства, имеет практический потолок на уровне 12 000 футов (т.е. до 3660 метров) и может находиться в воздухе до 3 часов, сообщил генерал. Али Кухестани добавил, что новый дрон-камикадзе может с высокой точностью поражать цели боеголовкой массой 50 килограммов.



Генерал Кухестани также заявил, что "Мерадж-532" можно легко и быстро собрать и подготовить к полету, что делает его подходящим вариантом для быстрого реагирования.



Он также обнародовал планы по вводу в эксплуатацию новых боевых, учебных и дронов-самоубийц для различных миссий, выполняемых подразделениями Сухопутных войск КСИР.