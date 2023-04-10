"Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов

14:01 10.04.2023

Мне хорошо запомнились кадры репортажа CNN с улиц Багдада, когда 9 апреля 2003 года город заняли американские войска. Стоя на фоне поверженной статуи президента (неслабых размеров), пожилой человек, не знающий английского, отчаянно пытался выразить свои чувства, без конца крича в камеру одну и ту же фразу: "No Saddam! No Saddam!"



Саддам Хусейн и правда являлся тираном даже по меркам Ближнего Востока - кровавым и жестоким, люди его откровенно боялись. Прошло 20 лет, и что же я слышу? "Саддам? Ууу, он был очень хорош, - причмокивает 40-летний инженер Валид Хамиди, поворачивая на шоссе в Багдаде. - Видишь дорогу? Построил он. Мечети красивые для народа воздвигал, не скупился. Пиво какое отличное при нем выпускали! Сплетничали, Саддам ворует, у него десятки миллиардов в Швейцарии лежат. И где они? Ничего не нашли! Он людям помогал, для больных детей лекарства покупал за свои деньги".



"Саддам был великолепен!" - хвалит диктатора 72-летний учитель Тарик Мохаммед. - Так сладко, как мы при нем жили, уже никогда не будем жить!" 19-летний официант Ахмед, подавая мне кальян в кафе, тоже восторгается Саддамом: "Он благодетель. При нем Ирак был мощным и богатым". - "Ты же тогда не жил". - "Папа рассказывал, а он врать не будет". Почему же сейчас иракцы столь откровенно скучают по покойному тирану?



"Зачем ублюдочная демократия?"

"Саддаму было не все равно, как живут люди, - объясняет мне профессор Мустафа Азиз. - В восьмидесятых годах XХ века образование в Ираке считалось одним из лучших в мире, на уровне стран Скандинавии. Президент тратил огромные деньги на отправку в лучшие университеты Британии и США учителей: вернувшись, те преподавали в иракских учебных заведениях. Сейчас диплом о высшем образовании в Ираке - это туалетная бумага. Люди выходят из вузов без знаний, дипломы продаются за взятки. Хорошие врачи переехали в Европу и в монархии Персидского залива, квалификация нынешних - слезы. При Саддаме иракцы не мели улицы, не работали в такси - мы приглашали филиппинских, палестинских и индийских гастарбайтеров. Теперь же народ рад хоть дерьмо с земли руками собирать, у нас только официально 15% безработных, а неофициально - в два раза больше. Среди молодежи 36% юношей и девушек не могут найти работу! Вы говорите, Саддам убивал людей? Да, зато при нем эти люди хотя бы не голодали. Зачем нам их ублюдочная американская демократия, если нечего есть? А уровень коррупции? Его чиновники воровали, но за такое казнили, и все боялись, брали мало. Новые министры воруют миллиардами, их отчего-то в тюрьму не сажают".



"Западу на нас наплевать"

Едва я напоминал иракцам о небывалой жестокости Саддама, о казнях и кровавом подавлении восстаний курдов и шиитов, это вызывало раздражение... у самих курдов и шиитов!



"Вы знаете, сколько Саддам казнил народу за 24 года своего правления? - спрашивает меня 44-летний журналист Али Мумтази (мусульманин-шиит). - Не боевиков, не повстанцев, а вообще? Около 15 000 человек. Да, при нем могли забрать за рассказанный анекдот в отделение мухабаррата (госбезопасность - прим. авт.), и там человек исчезал навсегда. Однако после оккупации американцев погибли до полутора миллионов иракцев. О чем вы говорите, какой Саддам? Войска США захватили нашу страну, разбомбили, убили множество женщин и детей, стравили между собой шиитов и суннитов, фактически уничтожили наше государство, заставили его лечь под Иран. И нет здесь никакой демократии. Журналист может исчезнуть, если он раскрыл злоупотребления в правительстве. И Западу будет наплевать".



"Я обожаю Саддама, он мой няшечка, такой сюси-пуси, - восторгается 18-летняя Лейла Хабиб. - Знаете, в день его казни я всегда рыдаю. Мои родители при нем даром получили квартиру, а плата за ЖКХ не менялась 20 лет! Демократия? О чем вы говорите? Осенью 2019 года сотни тысяч жителей Ирака протестовали на площади Тахрир против продажности политиков и ужасного состояния страны. На нас бросили полицию и армию, тысяча человек погибла. И никто в ООН, в Европе и США слова не произнес, что здесь убивают людей. Это когда Каддафи делал - такое плохо, а если правительство проамериканское, убивать хорошо".



"Саддам переживал насчет СССР"

"Вы были в Вавилоне? - интересуется у меня врач Меджид Кабири, в 1985-1990 гг. учившийся в СССР. - Древний город полностью отреставрировали и привели в божеский вид при Саддаме. Да, Саддам был популист. Но это плюс! Он дарил людям квартиры, держал цены на бензин 15 лет - за доллар можно было заправить целый бак, а сегодня литр бензина на ваши деньги - 50 рублей, и это в нефтедобывающей стране! Цены на основные продукты питания субсидировались - на рис, муку, подсолнечное масло, а нынче растут каждый день. Вы мне сказали - Саддам втравил Ирак в бесконечную войну: и с Ираном, и с Кувейтом, а потом и со всем миром? Но сами иракцы так не считают. Они уверены - война была необходима. Кувейт - иракская земля, а Иран тоже присвоил себе наши территории. Хусейн являлся великим лидером, и у нас больше никогда такого не будет. Думаю, русские могли бы защитить Ирак от американцев в 1991 году, но у вас тогда сидел в Кремле предатель Горбачев. Саддам очень переживал, что в СССР ему не помогли. Американцы же просто "кинули" нашего президента, "развели", как мальчика".



Страх легко забывается

Нынешний Ирак представляет плачевное зрелище. Кварталы центрального Багдада в ужасающем состоянии - они не ремонтировались с 1991 года: сначала санкции и бомбардировки, затем американская оккупация. Люди с маленькими детьми живут без воды и тепла, электричество подается на 3-6 часов в сутки. Я иду к Монументу Шахидам (построен в 1983 году, в память о жертвах ирано-иракской войны) вдоль шоссе, и это непросто - дорога разломана, из нее вываливаются целые куски. И так много где - все раздолбано, раскрошено, обветшало, рушится. Хотя ведь 40-миллионная республика зарабатывает на нефти бешеные деньги. Конечно, в подобных условиях жизни многим гражданам Ирака правление сурового диктатора кажется "золотым веком". Ощущение страха легко забывается - люди помнят, что были сыты и имели работу, а государство о них заботилось. И деньги в столь огромных количествах не разворовывались - сейчас же Ирак занимает в одном из мировых рейтингов честности чиновников 157 место из 180.



"Даже когда в 1991 году курды фактически отделились, Саддам все равно платил пенсии нашим старикам! А нынешнее руководство Ирака не платит! - возмущается житель Эрбиля Иса Салман. - Он травил курдов газом, и мы это не забыли. Но постоянные выплаты тоже забыть трудно. Мы давно не получали из Багдада ни одной копейки".



Вечером я курю кальян в кафе с врачом Меджидом Кабири. "Мне сложно вас понять, - говорю я. - Саддам был жесток. Он зверствовал, а вы все равно по нему скучаете". "Тому есть объяснение, - отвечает доктор Кабири. - Поглядите на улицу, и вы увидите, сколько там калек - без рук, без ног. Это жертвы войны, что принесли нам американцы. И народ нищий, большинству элементарно нечего есть. И разруха. Задумайтесь - какая же в Ираке должна быть жизнь при принесенной на штыках американской демократии, что люди возлюбили всем сердцем мертвого диктатора, который их убивал и мучил?"



Ему не понадобилось больше объяснять. Я его понял.



Георгий Зотов

10 апр. 23