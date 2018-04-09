12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz

14:12 10.04.2023

09.04.2018



Сегодня день рождения Амира Тимура. Редакция Kun.uz предлагает вашему вниманию самые интересные факты из жизни нашего великого предка.



1. Настоящее имя одного из величайших полководцев в мировой истории - Тимур ибн Тарагай Барлас, что означает "Тимур сын Тарагая из рода Барласов". В различных персидских источниках упоминается прозвище Тимур-э Лянг, то есть "Тимур Хромой", данное полководцу его врагами. "Тимур-эЛянг" перекочевало в западные источники как "Тамерлан". Потеряв уничижительный смысл, оно стало вторым историческим именем Тимура.



2. С детства любивший охоту и военные игры, Тимур был сильным, здоровым, физически развитым человеком. Антропологи, в XX веке изучавшие гробницу полководца, отметили, что биологический возраст умершего в 68 лет завоевателя, судя по состоянию костей, не превышал 50 лет.



3. Со времен Чингисхана титул великого хана могли носить только чингизиды. Именно поэтому Тимур формально носил титул эмира (вождя). При этом в 1370 году он сумел породниться с чингизидами, женившись на дочери Казан-хана Сарай-мульк ханым. После этого Тимур получил к имени приставку Гурган, что означает "зять", позволявшую ему свободно жить и действовать в домах "природных" чингизидов.



4. В 1362 году Тимур, ведший партизанскую войну против монголов, серьезно пострадал во время сражения в Сеистане, лишившись двух пальцев на правой руке и получив тяжелое ранение правой ноги. Ранение, боли от которого преследовали Тимура всю оставшуюся жизнь, привело к хромоте и к появлению прозвища "Тимур Хромой".



5. За несколько десятилетий фактически непрерывных войн Тимуру удалось создать огромное государство, включавшее в себя Мавераннахр (историческую область Центральной Азии), Иран, Ирак, Афганистан. Сам завоеватель Тимур дал созданному государству название Туран.



6. На пике своего могущества Тимур имел в своем распоряжении войско, насчитывавшее около 200 тысяч воинов. Оно было организовано по системе, созданной еще Чингисханом, - десятки, сотни, тысячи, а также тумены (подразделения в 10 тысяч человек). За порядок в войске и его обеспечение всем необходимым отвечал специальный орган управления, функции которого были схожи с современным министерством обороны.



7. В 1395 году войско Тимура в первый и последний раз оказалось на территориях Руси. Завоеватель не рассматривал русские территории как объект для присоединения к своей державе. Причиной нашествия стала борьба Тимура с золотоордынским ханом Тохтамышем. И хотя войско Тимура разорило часть русских земель, захватив Елец, в целом завоеватель своей победой над Тохтамышем способствовал падению влияния Золотой Орды на русские княжества.



8. Завоеватель Тимур был неграмотен и в юности не получил никакого образования, кроме военного, однако при этом был весьма талантливым и способным человеком. Согласно летописям, он владел несколькими языками, любил беседовать с учеными и требовал читать ему вслух труды по истории. Обладая блестящей памятью, он затем приводил исторические примеры в беседах с учеными, чем сильно удивлял их.



9. Ведя кровопролитные войны, Тимур из походов привозил не только материальную добычу, но и ученых, ремесленников, художников, архитекторов. При нем шло активное восстановление городов, основание новых, строительство мостов, дорог, оросительных систем, а также активное развитие науки, живописи, светского и религиозного образования.



10. У Тимура было 18 жен, среди которых часто выделяют Ульджай-туркан агаи Сарай-мульк ханым. Эти женщины, которых называют "любимыми женами Тимура", приходились родственницами друг другу: если Ульджай-туркан ага была сестрой соратника Тимура эмира Хусейна, то Сарай-мульк ханым - его вдовой.



11. Еще в 1398 году Тимур начал готовиться к завоевательному походу в Китай, который был начат в 1404 году. Как часто бывает в истории, китайцев спас случай - начавшийся поход был прерван из-за рано начавшейся и чрезвычайно холодной зимы, а в феврале 1405 года Тимура не стало.



12. Одна из самых известных легенд, связанных с именем великого полководца, связана с "проклятьем могилы Тамерлана". Якобы сразу после вскрытия могилы Тимура должна начаться великая и страшная война. Действительно, вскрытие гробницы Тимура в Самарканде советские археологи провели 20 июня 1941 года, то есть за два дня до начала Великой Отечественной войны. Скептики, однако, напоминают, что план нападения на СССР был утвержден в гитлеровской Германии задолго до вскрытия могилы Тимура. Что же касается надписей, сулящих неприятности тому, кто вскроет могилу, то они ничем не отличались от аналогичных, сделанных на других захоронениях эпохи Тимура, и предназначались для отпугивания расхитителей гробниц. Стоит отметить и еще один момент - знаменитый советский антрополог и археолог Михаил Герасимов, не просто участвовавший во вскрытии гробницы, но и восстановивший облик Тимура по его черепу, благополучно дожил до 1970 года.