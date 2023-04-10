Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан

14:27 10.04.2023

Ильхама Алиева торжественно встретили в Акорде



10 апреля 2023 г. 15:47



В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.



Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.



