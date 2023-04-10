 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 10.04.2023
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Воскресенье, 09.04.2023
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Суббота, 08.04.2023
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Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в КазахстанПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:27 10.04.2023

Ильхама Алиева торжественно встретили в Акорде

10 апреля 2023 г. 15:47

В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.

Источник - Казправда
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