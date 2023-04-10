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14:27 10.04.2023
Ильхама Алиева торжественно встретили в Акорде
10 апреля 2023 г. 15:47
В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.