Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)

14:55 10.04.2023

Суд вынес приговор в отношении Жанболата Мамая



Суд приговорил активиста Жанболата Мамая к шести годам лишения свободы условно, с лишением права на занятие общественно–политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет.

Уголовное дело в отношении активиста рассматривалось в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы.



Жанболат Мамай обвинялся в совершении правонарушений: оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей; распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков (статья 378, часть 2; статья 274, часть 2, пункт 3; ст. 272, часть 1 Уголовного кодекса).

Судом установлено, что Мамай, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии перед собравшимися в Алматы, с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Кроме того, установлено, что Мамай с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, по мотиву побуждения граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии и достижения мнимого карьерного роста в оппозиционной среде, преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями.

Также, как установили в суде, Мамай, выступая от незарегистрированной партии, понимая социальную напряженность в стране, организовал возле Ледового дворца "Алматы Арена" 4 января прошлого года незаконный митинг, своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в Казахстане, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в стране, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти, и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

При назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей.

Жанболат Мамай признан виновным. При этом за оскорбление представителей власти производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков на основании статьи 63 Уголовного кодекса назначено лишение свободы на 6 лет - условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Что известно о Жанболате Мамае

Журналист, активист Жанболат Мамай является лидером находящейся в процессе создания Демократической партии. В сентябре 2017 года он был обвинен в легализации денег беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова. Cуд назначил ему наказание в виде двух лет и пяти месяцев ограничения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на три года.