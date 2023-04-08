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Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
15:40 10.04.2023

Западная церковь давно уже работает на диктатуру "нового дивного мира"

Черти обложили Киево-Печерскую лавру. Каждый день, каждый час, ощетинившись ненавистью и автоматами, они стараются захватить храмы и пещеры со святыми мощами. Наместника же лавры Павла нелегитимным судебным решением отправили под домашний арест. Верующих провоцируют, а в храмах и помещениях лавры мошенничают подставные прихожане. Все как в произведении уроженца Полтавской губернии Николая Гоголя. Нечисть повылазила отовсюду, чтобы захватить, осквернить лавру. Помните, да? "Ко мне, упыри, ко мне, вурдалаки!" - и страшные глаза панночки от Натальи Варлей.

Западная церковь давно уже работает на диктатуру "нового дивного мира"
ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM
Пусть мои формулировки не кажутся вам слишком жесткими. У стен лавры действительно толпятся нацисты, фашисты, язычники, нанятые провокаторы и просто безумцы - и все они похожи на бесноватых. Достаточно посмотреть пару-тройку видео, чтобы оценить собравшийся контингент. Иначе как шабашем это не назовешь. Но у него есть вполне конкретная политическая цель - уничтожить православие на Украине, а вместе с ним и задавить все русское. Закончить то, что было начато давно.

Как мы помним из Евангелия, Иисус Христос научал: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Из этого, собственно, вытекает разделение церкви и государства. Во всяком случае, так должно быть: одно действует независимо от другого. Однако в реальности все иначе. Впрочем, и самого Христа, хоть он и проповедовал о любви и Боге, а не о том, как следовало бы устроить Римскую империю и Иудею, распяли во многом из-за политических мотивов.

Тут я сделаю небольшой, но весьма занимательный, на мой взгляд, исторический экскурс. В VIII веке Каролинги, разбив арабов и контролируя Европу, решили воссоздать Римскую империю. Для этого им понадобилось подчинить себе церковь, чтобы контроль над массами был полным. Как следствие, Каролинги запустили реформы богослужения, григорианского пения и христианской молитвы "Символ веры". Главным пропагандистом стал тогда английский монах Алкуин. Он разработал и внедрил принцип, согласно которому Папа Римский должен был защищать веру, а император - христианский мир. Одно необратимо завязывалось на другое. Говоря просто, если ты был против императора, как-то критиковал его, то автоматически выступал против Церкви и Христа.

Собственно, в основе пресловутого разделения и противостояния Запада и России, католичества и православия лежит спор о филиокве. Да-да, именно так. Напомню, что филиокве - это добавление к Символу веры об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Сына. Казалось бы, что до этого современному человеку? Однако в те времена споры об этом разделили Церковь, в которой затем произойдет окончательный раскол. Отмечу, что значение тогда имело даже то, к примеру, на какой закваске делали церковный хлеб. Западная церковь предпочитала пресный, а восточная - традиционную квасную закваску.

У Глеба Шульпякова есть блестящие строки, поэтически объясняющие противоречия между сознанием традиционно русского и традиционно западного человека (то, как они понимались ранее). Речь там идет о том, что во время католической службы человек преклоняет колени на низкую деревянную скамейку, а во время православной службы становится на пол храма - и далее:

когда говорят о Европе и Азии,

о том, что нас разделяет, и как мало

между нами общего, я думаю,

что дело не в языке/культуре,

истории или географии,

а в одной скамейке -

в одной маленькой ступеньке,

преодолеть которую

Сторонники УПЦ вырвали из лап силовиков защитницу Киево-Печерской лавры

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невозможно.

К слову, много веков назад Каролинги все-таки добились своей цели: Символ веры больше не читался, а пелся и содержал в себе филиокве. На протяжении последующих веков государство подминало под себя Церковь, превратив ее в мощнейший инструмент влияния и управления массами. Для этого использовались и классические методы, и обман: к примеру, вроде поддельного Константинова дара - документа, где перечислялись привилегии, которые легендарный император Константин якобы передал папе Сильвестру за якобы исцеление от проказы. Ключевое слово - "якобы"; не зря я повторил его дважды.

С тех пор, в общем-то, ничего не изменилось. И те же Крестовые походы, по сути, просто приняли иные формы. Кто создает главную угрозу на Востоке? Радикальные исламисты. А люди по-прежнему убивают друг друга в спорах о том, чья вера истинная. Западная же Церковь - например, англиканская, что относительно недавно заявила, будто у Бога не должно быть пола - во многом давно уже работает на диктатуру "нового дивного мира" с его ЛГБТ-пропагандой, цифровым фашизмом и прочими зомбоштучками. Да, в XXI веке общество уже не столь религиозно, как раньше, но механизмы контроля остаются, в общем-то, теми же. С той разницей, что Бога заменили проекцией, а Святой Дух - цифрой, переданной через гаджет.

Украина тут - характерный и вместе с тем особый пример. Очевидно, что в основе любой большой общности, или, если угодно, цивилизационного образования, находятся язык и вера. И Украина с обретением независимости в 1991 году, взявшая курс на формирование себя как антироссийского проекта, меньше всего хотела получить внутри себя русское сообщество, которое могло бы организовать своего рода "государство в государстве". Потому в Киеве с таким рвением и, я бы даже сказал, остервенением набросилась на русский язык и православие.

Еще при СССР, в 1990 году, на Архиерейском соборе РПЦ Филарет стал митрополитом Киевским и всея Украины, а УПЦ получила широкую автономию. Как следствие, уже в 1991-м началась борьба за отделение Украинской церкви, возглавляемой Филаретом. В РПЦ такого предательства стерпеть не могли, и вскоре Филарет был лишен сана с убийственной формулировкой: "За диктат, шантаж, клятвопреступление и раскол". Кстати, характерно и показывает, куда двигались подобные модификации: когда раскольники объединились с Украинской автокефальной православной церковью, возглавил это новообразование Мстислав (Скрипник), племянник украинского националиста Симона Петлюры, проживавший на тот момент в США.

На протяжении всего своего существования УПЦ Киевского патриархата поддерживала любые антироссийские инициативы официального Киева. Одобряла уничтожение людей Донбасса, не считая это грехом; хотя, к слову, сам Филарет (в миру Денисенко) родился в Донбассе. И в целом вела себя довольно кровожадно и нагло, каждый раз присягая на верность США, с особым пиететом относясь к ныне покойному сенатору Джону Маккейну. Вообще, конечно, это отдельная тема для разговора: как американские спецслужбы - особенно в 90-е годы - через разного рода религиозные организации вдалбливали миллионам людей на постсоветском пространстве соответствующие нарративы. Человек, идя за тем или иным знанием, попадал в нечто среднее между политическим кружком и тоталитарной сектой.

Майданы же - особенно Евромайдан - активизировали украинское наступление на каноническое православие. Неслучайно на самих майданах выступали представители различных религиозных организаций, декларировавшие человеконенавистнические и русофобские идеи и лозунги (я сам лично это слышал). Они стали на службу украинских политиков и их западных кураторов, окончательно превращая Украину в убийственный антироссийский, антиправославный проект. Весьма эффективный, как мы видим. Не станем забывать и о Томосе, который с таким рвением завоевывал для Украины Петр Порошенко.

Показательно еще и то, что перед Евромайданом появилось "Обращение церквей и религиозных организаций к украинскому народу". Его подписанты - баптисты, евангелисты, католики, лютеране и прочие - просили Россию не мешать Украине быть частью европейского цивилизационного пространства, не мешать интеграции в западную цивилизацию. Первыми же в этом документе значились подписи Филарета и митрополита Владимира, возглавлявшего УПЦ Московского патриархата. Последний на тот момент, правда, был тяжело болен и вряд ли осознавал, что делает. Тогда это вызвало бурный протест у старца Зосимы из Свято-Успенской обители, которую ныне обстреливают украинские националисты.

Очевидно, что с началом СВО атаки на Киево-Печерскую лавру и храмы по всей Украине только усилились. Офис президента рассчитывал захватить лавру быстро, используя подкупы и своих агентов-иуд, засланных туда ранее. Однако встретил серьезный отпор со стороны православного Киева. Теперь же используется стандартная для Украины тактика провокаций и запугиваний священников и паствы. Тактика, которая принесла успех в других регионах. В частности, православные храмы на Западной Украины захвачены раскольниками и язычниками и, по сути, ликвидированы: сейчас в них беснуются националисты и люди, сильно смахивающие на бесноватых. Удастся ли отстоять Киево-Печерскую лавру?

Если нет, что, к сожалению, вполне вероятно, то из нее, согласно западным трендам, сделают нечто вроде арт-пространства, насыщенного бесконечными инсталляциями, максимально политизированного и в то же время формально открытого как бы для всех религий. Не удивляйтесь, если вскоре католики там будут стоять рядом с вопящими бандеровские лозунги. Впрочем, уверен, что и в Ватикане, и в Константинопольском патриархате, да и много где еще чуть ли не облизываются на Киево-Печерскую лавру. Что в таком случае будет со святыми мощами, которые находятся в нижних и верхних пещерах Киево-Печерской лавры?

Вопросов, проклятых вопросов, много, но очевидно, что происходящее с Киево-Печерской лаврой, с храмами и православием в целом на Украине - это результат не только западного и украинского действия, но и во многом нашего бездействия. И даже сейчас, когда бесы атакуют по всем фронтам, мы лишь выражаем бессильную озабоченность, а многие в России даже не понимают, что значит для русского человека, для русского пространства, для русской цивилизации Киево-Печерская лавра. Не понимают масштаба трагедии.

Меж тем защитить Киево-Печерскую лавру, как и другие православные храмы в Украине, - наш общий долг. Наш русский долг. И каждое утро беря в руки молитвослов, купленный мной 14 лет назад в Киево-Печерской лавре, я надеюсь, что мне еще удастся туда вернуться. Дай Бог, нам всем удастся.

Авторы: ПЛАТОН БЕСЕДИН писатель

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681130400


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