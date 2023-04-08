Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

17:16 10.04.2023

Одесситы ждут возможности вернуться к привычной жизни, но уже в составе России



Текст: Андрей Резчиков



В понедельник Одесса празднует годовщину освобождения от гитлеровских захватчиков. Этот поистине народный праздник всегда отмечался с размахом. Однако в последние годы 10 апреля происходили стычки между местными жителями и праворадикалами. Кроме того, сказалось действие закона о "декоммунизации", который запретил демонстрацию Знамени Победы. Каковы сейчас настроения одесситов и как они относятся к России спустя год после начала СВО?



10 апреля отмечается годовщина освобождения Одессы от гитлеровских войск. Город одним из первых подвергся нападению нацистских захватчиков. В августе 1941 года Одесса была окружена с суши, оставалось только морское сообщение. 10 апреля 1944 года город был освобожден советскими войсками, с тех пор эта дата всегда была знаковой для горожан. 8 мая 1965 года Одесса получила звание города-героя в честь 20-летия Победы над фашизмом.



Праздник всегда был народным и отмечался с широким размахом – по аналогии с 9 Мая. На Аллею Славы с раннего утра приходило огромное количество людей, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Над зданием горсовета поднималось Знамя Победы. Возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре, а также возле стелы "Крылья Победы" и у мемориала героической обороны Одессы всегда проходили масштабные мероприятия.







Но уже после переворота в 2014 году и трагедии 2 мая многое начало меняться. В частности, Знамя Победы попало под закон о "декоммунизации", за георгиевскую ленточку могли напасть и избить праворадикалы. В прошлом году глава военной областной администрации Максим Марченко временно ввел комендантский час до 11 апреля, чтобы воспрепятствовать празднованию.



Однако некоторые одесситы проявили смекалку и отметили праздник 9 апреля, возложив горы цветов у подножия памятника Неизвестному матросу и на Аллее Славы. На этот раз массовых мероприятий не будет, но люди все равно помнят праздник и активно вспоминают историю города в пабликах и соцсетях.



Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу отмечает, что первоначальный шок, вызванный началом боевых действий год назад, прошел, люди постепенно свыклись с тем положением, в котором оказались.



"В стане наших сторонников наблюдается разочарование, так как многие рассчитывали на быструю развязку и скорое возвращение Одессы в состав России. Однако многие понимают: если бы не помощь десятков западных государств, СВО давно достигла бы своих целей. Поэтому можно с уверенностью заявить, что



за год настроения одесситов изменились, но не изменились их политические взгляды.



Те, кто ждал освобождения от нацистов, так его и ждут. А те, кто "встроился" в новую постмайданную систему, намерены и дальше бороться за то, чтобы Одесса осталась под влиянием Украины", – подчеркнул Албу.



Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключает, что одесситы стали жертвами стокгольмского синдрома, потому что "у них нет другого способа выжить". В связи с этим одесситы вынужденно демонстрируют лояльность украинской власти. "Но стокгольмский синдром довольно быстро проходит после освобождения заложников", – подчеркнул Вассерман.



Он напомнил, что после начала СВО из Одессы выехали немногие, потому что те, кто этого хотел, "сделали это уже давно". "К сожалению, выезд с Украины практически заблокирован. Ему всячески препятствовали еще в мирное время, а сейчас, когда ВСУ нуждаются в большом количестве пушечного мяса, выехать еще сложнее", – отметил политик.



Албу добавляет, что многие выехавшие одесситы "вернулись, столкнувшись с бытовыми сложностями в странах Европы". "В то же время нужно провести четкую грань между теми, кто выезжал, опасаясь боевых действий, и теми, кто выехал, спасаясь от украинских властей и праворадикалов. Таких людей очень много, и они не могут вернуться в Одессу до момента ее освобождения", – уверен политик. Вассерман также отметил, что горожане крайне недовольны сносом памятника Екатерине II – основательнице Одессы. Незадолго до этого в городе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову.



В конце марта власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску русскому и советскому писателю Максиму Горькому на фасаде дома одной из центральных улиц города. "Горожане недовольны, но проявить это смогли очень немногие, потому что за это могут не только посадить, но и просто убить. После убийства Олеся Бузины мало кто рискует публично протестовать против властей Украины", – считает депутат. Албу уточняет:



одесситы восприняли снос памятника основателям города как очередную пощечину со стороны украинской власти, как очередной плевок в лицо.



"Но проблема заключается в том, что у людей нет возможности организоваться для защиты своих прав. Любое подобное объединение будет расценено как враждебное украинской власти, а его организаторы и участники попадут под каток репрессий. Однако большинство одесситов понимает, что это временно – Екатерина Великая все равно вернется на свое почетное место", – уверен собеседник.



Кроме того, Вассерман напомнил, что 10 апреля 1944 года советские войска не штурмовали Одессу, в которой находились немецкие и румынские военные. Их примером могут воспользоваться российские военные, если рано или поздно окажутся вблизи города-героя. "Советские войска обошли Одессу и под угрозой окружения немцы и румыны бежали из города. Наши войска вошли в Одессу только через несколько часов. Их встретили развешанные на фонарных столбах и деревьях пособники немцев и румын, которые не успели сбежать" – отметил Вассерман.



Албу прогнозирует, что появление российских военных вблизи Одессы будет воспринято горожанами по-разному. "Те, кому есть что терять (это так называемые хаджибеевцы и одесці из числа тех, кто осел в Одессе после 2014 года, получил должности и возможность ведения бизнеса) – будут сопротивляться. Аполитичная часть горожан просто боится войны. В этой среде превалируют разные настроения: кто-то искренне верит украинской пропаганде и боится, что из его квартиры вынесут унитаз и стиральную машинку, а кто-то готовится пережидать тяжелые времена в убежищах", – рассказал он.



Между тем значительная часть одесситов настроена лояльно к ВС России, ждет их и готова помогать, подчеркивает собеседник. "Но не стоит рассчитывать, что эта помощь будет открытой, так как многие реально боятся повторения херсонских событий. Этот страх является очень серьезным сдерживающим фактором в среде наших сторонников", – уверен бывший депутат Одесского облсовета.