Маршруты казахстанской нефти переориентируют на Азербайджан, - В.Панфилова

19:52 10.04.2023

Токаев и Алиев договорились о стратегическом партнерстве в энергетической и гуманитарной сферах

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президенты Казахстана и Азербайджана признали, что Астана и Баку имеют больший потенциал сотрудничества, который необходимо реализовать.

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Астане вопросы торгово-экономического, транспортно-транзитного и гуманитарного сотрудничества. Накануне в Баку состоялся бизнес-форум предпринимателей двух стран, по итогам которого были подписаны контракты на 55 млн долл. Одной из ключевых тем переговоров на высшем уровне рассматривались вопросы поставок казахстанской нефти в Азербайджан с дальнейшим выходом на западные рынки.



Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию альтернативных маршрутов поставок казахстанской нефти на внешние рынки, поскольку большая часть добываемого сырья идет через российскую территорию. Казахстан хотел бы поставлять до 8% своей нефти через азербайджанскую территорию. Переговоры с Баку начались еще в прошлом году, когда Токаев посетил Азербайджан с официальным визитом (см. "НГ" от 21.08.22).



В прошлом году стороны договорились о поставках 1,5 млн т нефти в год на терминале "Сангачал" с последующей прокачкой по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). До конца апреля по этому маршруту будет отгружено 125 тыс. т с месторождения "Тенгиз", сообщила пресс-служба "КазТрансОйл". Хотя ранее утверждалось, что предоставлять БТД под казахстанскую нефть невыгодно азербайджанской стороне прежде всего из-за различий в качестве нефти: казахстанская нефть значительно уступает по качеству углеводородному ресурсу из Азербайджана. Поэтому азербайджанская сторона всячески старалась не смешивать свою нефть с казахстанской, поскольку качество сырья отражается на его цене.



В нынешнем году также планируется задействовать маршрут Актау–Баку, по которому будет перекачиваться до 3,5 млн т нефти.



Но проблема в том, что объемы прокачки нефти по этой трубе минимальные, хотя перспективы есть. По данным специалистов, потенциал порта Актау можно увеличить до 20 млн т. "Для этого казахстанской стороне необходимо не только инвестировать в расширение трубопровода, но и провести масштабную модернизацию всего портового хозяйства и – самое главное – построить два морских терминала на Каспии и закупить танкерный флот, поскольку трубы по дну Каспия у Казахстана нет. Работа в этом направлении уже ведется", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. В будущем этот порт сможет выполнять две функции. Первая – это увеличение экспорта казахстанских энергоресурсов через Азербайджан, Турцию и далее в Европу. И вторая функция порта Актау – увеличение объемов транзита грузов из Китая через Казахстан в Европу. Китай уже запустил альтернативный маршрут через Каспий в обход России. Это менее удобный маршрут, но как альтернатива будет более полно использоваться, считает Сатпаев.



В ближайших планах Казахстана прокачивать через территорию Азербайджана до 6 млн т нефти. Баку, по информации Reuters, предложил Астане воспользоваться трубопроводом Баку–Супса, прокачка каспийской нефти по которому была остановлена весной прошлого года. Баку–Супса – трубопровод для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Пока речь идет о прокачке 5 млн т нефти с месторождения "Кашаган" на казахстанском шельфе Каспия.



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Потенциал порта Актау будет увеличен.

Фото с сайта www.portaktau.kzТаким образом, Казахстан последовательно предпринимает шаги для увеличения экспорта нефти в обход России, переориентируясь на Азербайджан. Эксперты считают, что транспортировка нефти по транскаспийскому маршруту – наиболее перспективный вариант для перенаправления нефтяных и товарных потоков. "Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) после начала спецоперации в Украине стал приоритетом не только для Казахстана. На официальном уровне Токаев стал чаще говорить о транзитном потенциале Казахстана и об экспорте казахстанской продукции через Азербайджан", – отметил Сатпаев.

Об успехах сотрудничества на ТМТМ рассказал вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе 19-го заседания межправительственной комиссии Азербайджан–Казахстан, сообщил ресурс Trend.az. Жумангарин также является сопредседателем данной комиссии. Азербайджанскую сторону представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов. По словам Жумангарина, Казахстан строит железную дорогу Достык–Мойынты у своих восточных границ, что позволит увеличить количество следующих из Китая поездов с 12 до 60 в сутки. В порту Актау скоро заработает контейнерный хаб, который также окажет положительное влияние на работу маршрута.



Казахстанский министр также сообщил, что в рамках торговой миссии, которая состоялась на днях в Баку, подписано восемь контрактов, стоимость которых превысила 55 млн долл. При этом он оценил объем торговли в 400–500 млн долл. как низкий и добавил, что "Баку и Астана имеют больший потенциал, который необходимо реализовать". Он сообщил, что стороны прорабатывают поставки 110 видов казахстанских несырьевых товаров на сумму свыше 304 млн долл. на рынки Азербайджана. Это продукты металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительных товаров. "Увеличение экспорта в Азербайджан обеспечено в том числе за счет поставок грузовых и грузопассажирских судов и паромов, рельсов и другой готовой продукции", – сообщил Серик Жумангарин. По его словам, достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области интермодальных железнодорожных грузоперевозок по направлениям Азербайджан–Казахстан–Азербайджан и Казахстан–Турция/Европа–Казахстан транзитом через Азербайджан. В рамках проекта "Цифровой Шелковый путь" достигнута договоренность о продолжении реализации проекта совместного строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, соединяющих Казахстан и Азербайджан.



Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил важность пятилетнего договора, подписанного между национальными нефтегазовыми компаниями стран – СОКАР и "КазМунайГаз". Говоря о зеленой энергетике, Шахбазов сказал, что Азербайджан и Казахстан эффективно обмениваются опытом в сфере чистой энергетики. Он отметил готовность Азербайджана к сотрудничеству с компаниями из Казахстана как в сфере традиционной, так и в сфере возобновляемой энергетики.



10 апр.23