 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.04.2023
00:24  По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
Понедельник, 10.04.2023
18:25  Китай отработал три варианта победы над Тайванем, - С.Адамов
17:16  Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков
15:40  Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
14:55  Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)
14:27  Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:12  12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz

14:01  "Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов
13:33  Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек, - "КазПравда"
13:01  Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)
12:55  В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:13  Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг
12:12  Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:02  Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов
12:01  Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов
11:59  У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы
11:56  Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник
11:34  В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию
10:58  Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
09:53  Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко
09:29  AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех
09:25  Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев
00:32  Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:22  Европейский не-выбор Китая, - Алексей Маслов
00:12  Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
11:55  Меджлис Туркменистана нового созыва возглавили Дуньягозель Гулманова (спикер) и Гахрыман Розыев (вице-спикер)
10:45  Хуже русофобии может быть только борьба с ней? Думе реально не хрен делать, - МК
10:31  У главы УПЦ митрополита Онуфрия нашли российский паспорт
09:50  В Иране устанавливают камеры для обнаружения женщин без хиджаба
09:49  МИД Казахстана: мы не позволим использовать страну для обхода санкций против России
08:58  "Великая депрессия 2.0": Пока Америка сохнет, Европа сдохнет, - И.Рыбин
01:53  Джеффри Сакс: Россия завоюет значительную часть Украины
01:48  США оказались во власти людей, страдающих манией величия, - American Thinker
01:47  Зачем посол Фу вбросил дохлую кошку в отношения Пекина и Москвы?
00:34  Арест Трампа открывает ящик Пандоры, - Максим Соколов
00:26  Визит Цай Инвэнь: что-то у тайваньцев пошло не так.., - Ю.Тавровский
Суббота, 08.04.2023
21:25  Скончалась Огулабат Бердымухамедова - мать Аркадага I и бабушка Аркадага II
16:22  С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку, - Дм.Косырев
16:14  Президент Индии Мурму совершила полет на истребителе Су-30 (видео)
14:34  Чернильная каракатица. АктивистыKZ требуют отобрать депутатский мандат у мадам Абден
14:18  Отчего снова массово мрут сайгаки-самцы, - Минэкологии Казахстана вошло в брачный период
11:45  Польский укро-полонез. Определился новый промежуточный победитель украинского конфликта, - М.Ростовский
11:35  Китай дал Макрону шанс исправиться, - Дм.Бавырин
10:55  Россия и "проснувшийся" Китай вместе прикончат гегемонию США, - Наим Бабюроглу
10:51  Ядерная война между США и Россией неизбежна, - Пол Крейг Робертс
09:23  Хорезмское дело: заведующая детдомом могла заставлять девушек заниматься проституцией
09:20  Таджикистанского пропагандиста джихада посадили на 5,5 лет в Астане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
00:24 11.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.04.2023
6 февраля 2023 года с интерваломв девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8 по школе Рихтера, находился в городе Газиантеп, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в городе Экинезю провинции Кахраманмараш.

После землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков, с магнитудой самого сильного до 6,7. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, в Сирии - около 8500 человек, десятки тысяч пострадали. Более 160 тысяч зданий рухнули или сильно повреждены. Полтора миллиона человек остались без крова.

Удар стихии произошел почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтобы американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.

Землетрясения могут быть вызваны искусственно, заявил глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, намекая на причастность США к трагедии в Турции. По его словам, для этого следует с американских спутников отправить к Земле "большие титановые стержни, которые проникнут на глубину до пяти километров и вызовут землетрясение".

Речь турецкого чиновника была проникнута страхом: "Никто ничего не сможет сделать в случае использования этого оружия. Особенно такая страна, как Турция. Ничего!"

Бывший мэр Анкары Мелих Гекчек выдвинул версию о том, что разрушительное землетрясение в Турции явилось "делом рук США и Израиля": "Срабатывание энергии, накопленной на линии разлома. Возможно скопление газов. Землетрясение можно вызвать. Лучшим примером этого является землетрясение в Гельджюке".

Он имел в виду Измитское землетрясение 1999 года вблизи города Измит в 90 км к югу от Стамбула. В результате в Мраморном море возникло цунами высотой волны до трех метров. Погибло около 40 тысяч человек.

В 60-е годы Пентагон разрабатывал проект Rods from God ("Стрелы Бога"), который предусматривал размещение в космосе заостренных вольфрамовых стержней длиной около девяти метров. ""Стрелы", буквально падающие на Землю на гиперзвуковой скорости в пять Махов, приобретали такую разрушительную силу, что даже без взрывной составляющей могли уничтожать цели, подобные подземным бункерам", – пишет автор статьи в The National Interest Калеб Ларсон.

Турок насторожило то, что накануне катастрофы в Турции закрылись дипломатические представительства Канады, Франции, Великобритании, Германии, Голландии и Швеции. За секунды до сильных толчков в Турции наблюдались короткие похожие на северное сияние вспышки. Сразу за вспышками, которые погасили свет в городе, последовали подземные толчки. Ошеломленные турки уверены, что вспышки света – это свидетельство применения некоего мощного сейсмического оружия.

Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание, что прямо перед подземными толчками в порт Стамбула зашел американский эсминец Nitze. Именно этот корабль был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось знаменитое Измитское землетрясение. Издание утверждает, что на борту судна находится таинственная американская установка HAARP.

"В обществе бытует мнение, что всякий раз, когда американские военные корабли появляются в территориальных водах Турции, происходит катастрофа. Последнее землетрясение силой 7,4 балла в Кахраманмараше заставляет нас вспомнить о HAARP", – пишет издание.

Как работает HAARP

Американская программа HAARP основана на методе "высокоэнергетической передачи при низкочастотном электромагнитном излучении". Работы над программой ведутся на Аляске. Турецкое издание считает, что в рамках этой программы ведется разработка геофизического (климатического и тектонического) оружия.

Заметим, что проект HAARP получает финансирование от ВВС США, ВМС США, Университета Аляски и DARPA.

Руководитель программы HAARP (High frequency Active Auroral Research Program - Активная высокочастотная программа исследований северного сияния) геофизик Бернард Истлунд открыто заявлял, что "HAARP включает технологию, основанную на его собственных патентах, которая способна изменять погоду и сбивать космические спутники".

В фундаментальной монографии известного российского эксперта по техногенным катастрофам Светланы Байды говорится, что "разработчик системы электромагнитного разогрева ионосферы Бернард Истлунд попытался в 2005 году ослабить тайфун "Катрина" с помощью искусственной активизации ионосферной плазмы над "глазом" тайфуна, но эффект получился обратным".

"В действительности искусственное воздействие на ионосферу, в связи с тем, что она имеет преимущественно положительный заряд, может вызвать только повышение энергетики происходящего процесса, но не его торможение, так как для этого необходимо генерировать плазму с отрицательным зарядом, что практически в условиях ионосферы невозможно. А усилить и стабилизировать антициклон с помощью искусственного разогрева вполне возможно".

"Для размышления: в 2010 году аномальные неподвижные антициклоны в течение долее двух месяцев стояли не подвижно почти надо всей территорией России, хотя активность Солнца была минимальной, и естественных причин для этого не было", - отмечает российский геофизик, подтверждая, что установка HAARP может использоваться как климатическое оружие.

В январе 2010 года президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил Соединенные Штаты в том, что они вызвали катастрофическое землетрясение в Гаити, применив тектоническое оружие. Венесуэльские СМИ тогда писали, что землетрясение "может быть связано с проектом под названием HAARP, системой, которая может генерировать резкие и неожиданные изменения климата".

В монографии Светланы Байды говорится, что "станции HAARP являются базовой платформой новейшего геофизического оружия и одновременно частью системы ПРО северного полушария. Они предназначены для образования в ионосфере плазменных образований на высотах 60-90 км и могут использоваться как радиоотражатели для обеспечения дальней савязи и загоризонтной радиолокации, так и для уничтожения боевых ракет на полярных траекториях подлета, вызывать взрывы и землетрясения".

В 1996 году был опубликован доклад группы американских военных аналитиков "Погода как умножитель силы: подчинение погоды в 2025 году" (Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025). В нем говорилось, что манипуляция климатом "предлагает средства ведения войны, формирующие поля боя способами, невозможными до сих пор". И далее: "Ме­тоды воздействия на погоду создают широкие возможности для поражения и принуждения противника. Поэтому для США технологии воздействия на погоду, скорее всего, станут со­ставной частью политики национальной безопасности, включая как внутренние, так и международные аспекты".

"Если предположить, что в 2025 году наша стратегия национальной безопасности будет включать в себя изменение погоды, то естественным образом последует его использование в нашей национальной военной стратегии… Технология существует и ждет, когда мы соберем все воедино", - отмечают авторы.

В 2025 году, резюмируется в докладе, аэрокосмические силы США смогут "владеть погодой".

(Продолжение следует)

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681161840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Комиссии по демонополизации экономики состоялось в Правительстве
- Компания GE Healthcare планирует расширять деятельность в Казахстане
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
- Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2023 года №275
- Искусственное ограничение продажи на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах: ситуацию с ГСМ обсудили в Правительстве
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года №8
- В Правительстве рассмотрели механизмы развития предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  