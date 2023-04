По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов

00:24 11.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.04.2023

6 февраля 2023 года с интерваломв девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8 по школе Рихтера, находился в городе Газиантеп, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в городе Экинезю провинции Кахраманмараш.



После землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков, с магнитудой самого сильного до 6,7. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, в Сирии - около 8500 человек, десятки тысяч пострадали. Более 160 тысяч зданий рухнули или сильно повреждены. Полтора миллиона человек остались без крова.



Удар стихии произошел почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтобы американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.



Землетрясения могут быть вызваны искусственно, заявил глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, намекая на причастность США к трагедии в Турции. По его словам, для этого следует с американских спутников отправить к Земле "большие титановые стержни, которые проникнут на глубину до пяти километров и вызовут землетрясение".



Речь турецкого чиновника была проникнута страхом: "Никто ничего не сможет сделать в случае использования этого оружия. Особенно такая страна, как Турция. Ничего!"



Бывший мэр Анкары Мелих Гекчек выдвинул версию о том, что разрушительное землетрясение в Турции явилось "делом рук США и Израиля": "Срабатывание энергии, накопленной на линии разлома. Возможно скопление газов. Землетрясение можно вызвать. Лучшим примером этого является землетрясение в Гельджюке".



Он имел в виду Измитское землетрясение 1999 года вблизи города Измит в 90 км к югу от Стамбула. В результате в Мраморном море возникло цунами высотой волны до трех метров. Погибло около 40 тысяч человек.



В 60-е годы Пентагон разрабатывал проект Rods from God ("Стрелы Бога"), который предусматривал размещение в космосе заостренных вольфрамовых стержней длиной около девяти метров. ""Стрелы", буквально падающие на Землю на гиперзвуковой скорости в пять Махов, приобретали такую разрушительную силу, что даже без взрывной составляющей могли уничтожать цели, подобные подземным бункерам", – пишет автор статьи в The National Interest Калеб Ларсон.



Турок насторожило то, что накануне катастрофы в Турции закрылись дипломатические представительства Канады, Франции, Великобритании, Германии, Голландии и Швеции. За секунды до сильных толчков в Турции наблюдались короткие похожие на северное сияние вспышки. Сразу за вспышками, которые погасили свет в городе, последовали подземные толчки. Ошеломленные турки уверены, что вспышки света – это свидетельство применения некоего мощного сейсмического оружия.



Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание, что прямо перед подземными толчками в порт Стамбула зашел американский эсминец Nitze. Именно этот корабль был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось знаменитое Измитское землетрясение. Издание утверждает, что на борту судна находится таинственная американская установка HAARP.



"В обществе бытует мнение, что всякий раз, когда американские военные корабли появляются в территориальных водах Турции, происходит катастрофа. Последнее землетрясение силой 7,4 балла в Кахраманмараше заставляет нас вспомнить о HAARP", – пишет издание.



Как работает HAARP



Американская программа HAARP основана на методе "высокоэнергетической передачи при низкочастотном электромагнитном излучении". Работы над программой ведутся на Аляске. Турецкое издание считает, что в рамках этой программы ведется разработка геофизического (климатического и тектонического) оружия.



Заметим, что проект HAARP получает финансирование от ВВС США, ВМС США, Университета Аляски и DARPA.



Руководитель программы HAARP (High frequency Active Auroral Research Program - Активная высокочастотная программа исследований северного сияния) геофизик Бернард Истлунд открыто заявлял, что "HAARP включает технологию, основанную на его собственных патентах, которая способна изменять погоду и сбивать космические спутники".



В фундаментальной монографии известного российского эксперта по техногенным катастрофам Светланы Байды говорится, что "разработчик системы электромагнитного разогрева ионосферы Бернард Истлунд попытался в 2005 году ослабить тайфун "Катрина" с помощью искусственной активизации ионосферной плазмы над "глазом" тайфуна, но эффект получился обратным".



"В действительности искусственное воздействие на ионосферу, в связи с тем, что она имеет преимущественно положительный заряд, может вызвать только повышение энергетики происходящего процесса, но не его торможение, так как для этого необходимо генерировать плазму с отрицательным зарядом, что практически в условиях ионосферы невозможно. А усилить и стабилизировать антициклон с помощью искусственного разогрева вполне возможно".



"Для размышления: в 2010 году аномальные неподвижные антициклоны в течение долее двух месяцев стояли не подвижно почти надо всей территорией России, хотя активность Солнца была минимальной, и естественных причин для этого не было", - отмечает российский геофизик, подтверждая, что установка HAARP может использоваться как климатическое оружие.



В январе 2010 года президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил Соединенные Штаты в том, что они вызвали катастрофическое землетрясение в Гаити, применив тектоническое оружие. Венесуэльские СМИ тогда писали, что землетрясение "может быть связано с проектом под названием HAARP, системой, которая может генерировать резкие и неожиданные изменения климата".



В монографии Светланы Байды говорится, что "станции HAARP являются базовой платформой новейшего геофизического оружия и одновременно частью системы ПРО северного полушария. Они предназначены для образования в ионосфере плазменных образований на высотах 60-90 км и могут использоваться как радиоотражатели для обеспечения дальней савязи и загоризонтной радиолокации, так и для уничтожения боевых ракет на полярных траекториях подлета, вызывать взрывы и землетрясения".



В 1996 году был опубликован доклад группы американских военных аналитиков "Погода как умножитель силы: подчинение погоды в 2025 году" (Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025). В нем говорилось, что манипуляция климатом "предлагает средства ведения войны, формирующие поля боя способами, невозможными до сих пор". И далее: "Ме­тоды воздействия на погоду создают широкие возможности для поражения и принуждения противника. Поэтому для США технологии воздействия на погоду, скорее всего, станут со­ставной частью политики национальной безопасности, включая как внутренние, так и международные аспекты".



"Если предположить, что в 2025 году наша стратегия национальной безопасности будет включать в себя изменение погоды, то естественным образом последует его использование в нашей национальной военной стратегии… Технология существует и ждет, когда мы соберем все воедино", - отмечают авторы.



В 2025 году, резюмируется в докладе, аэрокосмические силы США смогут "владеть погодой".



(Продолжение следует)