На коротком поводке... Спецслужбы США глобально контролируют СМИ, - Игорь Веремеев

00:30 11.04.2023 На коротком поводке...

Спецслужбы США глобально контролируют СМИ

Игорь Веремеев

10.04.2023



Итальянская газета Fatto Quotidiano опубликовала серию статей Даниэле Лутацци под заголовком "Общество "проверки фактов": роль ЦРУ и информационный маккартизм", в которых автор анализирует, как ЦРУ и другие спецслужбы США осуществляют "капиллярный контроль" над информацией во всем мире.



Этот контроль, пишет издание, осуществляется при помощи "множества бывших агентов ЦРУ, ФБР и АНБ, занимающихся контентом в социальных сетях. Большинство расплодившихся во всем мире организаций по проверке фактов (FactCheking), с которыми Facebook* сотрудничает для пилотного сбора информации, в том числе и об Украине, финансируются правительством США; а Google сокращает трафик на альтернативные новостные сайты, отметило Fatto Quatodiano.



Чтобы понять, кто принимает те или иные решения в СМИ, американский журналист Алан Маклауд, старший штатный писатель и продюсер подкастов MintPress News, на исследование которого ссылается автор статьи в итальянской газете, исследовал Linkedin и обнаружил множество бывших агентов ЦРУ, ФБР и АНБ, которые занимаются "проверкой фактов" и ИТ-безопасностью в Facebook*, Twitter* и Google.



"Это они и решают, что пользователи видят в своих новостных лентах, выстраивая свою собственную реальность... Это страшно, потому что никто не знает, что происходит в реальности", - отмечает Маклауд.



Facebook, пишет он, нанимает бывших сотрудников ЦРУ, организации, имеющей долгую историю деятельности по дезинформации, переворотов, пыточных центров, торговли наркотиками и оружием, в качестве "моральных арбитров", которые сегодня и решают, что правда, а что ложь.



Аарон Берман, например, в рекламном ролике на Facebook рассказывает о своей работе в "команде по контенту", указывая на важность "прозрачности". Он называет себя менеджером "команды, которая пишет правила для Facebook", определяя, "что приемлемо, а что нет". Это он и его команда "эффективно решают", какой контент увидят 2,9 миллиарда активных пользователей платформы, а какой нет.



Аарон Берман - выкормыш ЦРУ. В июле 2019 года он оставил свою работу старшего аналитического менеджера в разведывательном агентстве, чтобы стать старшим менеджером по политике дезинформации в Meta*, компании, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp. За свою 15-летнюю карьеру Аарон Берман стал весьма влиятельным сотрудником ЦРУ. В течение многих лет он готовил и редактировал ежедневные брифинги президента Соединенных Штатов, "составляя и контролируя анализ разведывательных данных, чтобы позволить президенту и высокопоставленным официальным лицам США принимать решения по наиболее важным вопросам национальной безопасности", особенно о "влиянии операций влияния на общественные движения, безопасность и демократию", - говорится в его профиле на LinkedIn.



Но Берман - не один такого рода информационный цензор FactCheking, нового маккартизма в США. В 2013 году Скотт Стерн был руководителем отдела таргетинга (онлайн-реклама, распространяемая на разных площадках в соответствии с характеристиками или интересами целевой аудитории) в Западной Азии для ЦРУ. По сути, этот отдел и определял, кого каждый день убивали дроны в Йемене, Афганистане и Ираке. Само ЦРУ потом признало, что 90% людей, убитых беспилотниками, были ни в чем не повинными мирными жителями. А теперь этот Стерн решает, кто распространяет "дезинформацию" в Facebook и удаляет их из Интернета. Ник Ловриен, вице-президент Meta, также является бывшим агентом ЦРУ.



Изучая отчеты Meta, а также веб-сайты и базы данных по трудоустройству, MintPress обнаружил, что Facebook завербовал десятки людей из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также из других агентств, таких как ФБР и Министерство обороны.



В основном, они связаны с политически чувствительными секторами, такими как доверие, безопасность и модерация контента до такой степени, что некоторым может показаться, что теперь трудно увидеть, где заканчивается государство национальной безопасности США и, где начинается Facebook, отмечает Маклауд.

Он также подробно описал, как "TikTok наводнен официальными лицами НАТО, как Twitter кишит бывшими агентами ФБР и, как Reddit возглавляет бывший планировщик войны аналитического центра НАТО - Атлантического совета. "Сам масштаб их проникновения в Facebook, - констатирует он, - сводит их с ума".

Есть ряд других бывших агентов ЦРУ, работающих в этих областях. Дебора Берман, например, проработала 10 лет аналитиком данных и разведки в ЦРУ, прежде чем недавно была назначена руководителем проекта доверия и безопасности в Meta. Мало что известно о том, чем она занималась в агентстве, но ее публикации до агентства указывают на то, что она была специалистом по Сирии.

В период с 2006 по 2010 год Брайан Вейсбард был офицером разведки ЦРУ, его работа заключалась, по его собственным словам, в руководстве "глобальными группами по проведению антитеррористических и цифровых киберрасследований", а также "выявление пропаганды дезинформации в социальных сетях и тайных кампаний влияния". В настоящее время он является директором по доверию и безопасности, безопасности и конфиденциальности данных в Meta.

А в профиле Кэмерона Харриса в LinkedIn, который до 2019 года работал аналитиком ЦРУ, отмечается, что теперь он является менеджером проекта Meta по доверию и безопасности. Эмили Вашер была сотрудником ФБР в период с 2001 по 2011 год, дослужившись до звания специального агента по надзору. Теперь она является директором по доверию и безопасности. В период с 2010 по 2020 год Майк Брэдоу работал в USAID*, в конечном итоге став заместителем директора по политике организации.



USAID - это организация, финансируемая правительством США, которая руководила несколькими операциями по смене неугодных США режимов за рубежом, в том числе в Венесуэле в 2002 году, на Кубе в 2021 году и продолжающимися такими попытками в Никарагуа .



С 2020 года Meta наняла Брэдоу в качестве менеджера по политике дезинформации.



В Facebook главой "глобальной разведки" является Бен Ниммо, бывший член Атлантического совета. Во время выборов в Никарагуа он и его команда удалили сотни аккаунтов и страниц просандинистских СМИ, выступавших против поддерживаемого США кандидата.



В 2018 году, когда Цукерберга вызвали в Сенат США после скандала с Cambridge Analytica, некоторые политики предложили расчленить монополию Facebook и посадить его главу в тюрьму за то, что он способствовал разжиганию ненависти и распространению дезинформации "со смертельными последствиями".



"Несколько недель спустя Facebook, - пишет Маклауд, - стал партнером Атлантического совета, аналитического центра НАТО, который в своих публикациях стал клеймить все оппозиционные группировки в Европе как "троянских коней Кремля". Киссинджер, генералы США, бывшие директора ЦРУ входят в совет директоров информационных компаний. Эти люди теперь и контролируют модерацию новостного контента". В выгодном, конечно, для США ключе.



Если в статье Fatto Quotadiano и исследовании Маклауда речь идет в основном об информационных ресурсах сетевых гигантов в интернете, то печатные СМИ в США поставлены под контроль ЦРУ уже давно.



Примером такого сотрудничества, как уже не раз писали историки прессы, стала пара Филипп и Кэтрин Грэм. В молодости Филипп Грэм работал помощником Уильяма Донована - шефа Управления стратегических служб (разведывательного органа, на основе которого было создано ЦРУ). Он женился на дочери владельца газеты Washington Post. Вскоре тесть передал ему руководство газетой.



После этого вместе с кадровым офицером ЦРУ Фрэнком Уизнером Грэмы стали центром операции "Пересмешник". В ходе ее ЦРУ взяло под контроль сотни ведущих изданий страны. Глава спецслужбы Аллен Даллес считал, что ЦРУ должна бороться с "мировым коммунизмом" через поставленных под контроль журналистов и редакторов. Особо доверенные авторы получали возможность публиковать свои предварительно одобренные ЦРУ тексты в широчайших масштабах. Так, колумнист Джозеф Олсоп печатался в трехстах изданиях страны.



Историк прессы Дебора Дэвис считает, что в 1960-е-начале 70-х под контролем ЦРУ работали журналисты практически всех ведущих изданий страны. А тех, кто не хотел соблюдать "правила игры", запугивали, шельмовали, изгоняли из профессии.



Бывший главред Frankfurter Allgemeine Zeitung Удо Ульфкотте в 2014 году опубликовал книгу "Продажные журналисты", в которой подробно, на собственном опыте описал, как ЦРУшники вербуют, подкупают и контролируют европейских журналистов.



Книга быстро стала бестселлером, однако ни одно солидное западное СМИ не рискнуло разместить на нее рецензию. А сегодня в американской Википедии Ульфкотте заклеймен как зловредный "конспиролог".



Позднее известный американский философ Ноам Хомски доказал, что американские СМИ являются чисто пропагандистскими ресурсами. При этом он выделил пять "фильтров", через которые не может дойти до читателя правдивая и независимая информация.



Первый - это собственники СМИ. Обычно это - медиа-корпорации, интересы которых обслуживает "карманное" СМИ. Второй фильтр - диктат рекламодателей. Критики из независимых СМИ утверждают, что именно обилие фармацевтических гигантов среди рекламодателей обеспечило такую лавину новостей о коронавирусе, захлестнувшую буквально все издания США.



Третий фильтр - интересы поставщиков новостей, которыми обычно являются госструктуры типа Пентагона или Госдепа, а порой и само ЦРУ. Четвертый фильтр - шельмование независимого журналиста коллегами, работодателями, "обиженными" читателями. И, наконец, пятый фильтр - это манипулирование "образом врага". Раньше эту роль играли коммунисты, сегодня - русские и китайцы.



"Сегодня, - утверждает Маклауд, - есть журналисты, которые существуют только для того, чтобы атаковать формирующиеся прогрессивные антивоенные и антиимпериалистические настроения". Их шельмуют, говоря, что "ты - марионетка Путина". После публикации в New York Times статьи Сая Херша о слежке ЦРУ за активистами движения против войны расследование Карла Бернштейна показало, что не менее "400 американских журналистов тайно работали на ЦРУ".



Таким образом, вся информационная структура США буквально пронизана агентурой ЦРУ и других американских спецслужб, которые под видом FactCheking держат под неусыпным контролем и подвергают цензуре всю информацию, которая поступает потребителям не только в Америке, но и во всем мире. Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681162200





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