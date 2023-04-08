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Брат киргизского президента Б.Жээнбеков приговорен к... штрафу. За финансовые аферы на госслужбе
00:35 11.04.2023

Верховный суд вынес решение по делу брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова

Turmush - Коллегия Верховного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции в отношении главы айыл окмоту Кара-Кулжинского айыльного аймака Ошской области Бактыбека Жээнбекова.

По данным следственных органов, будучи главой Кара-Кулжинского айыл окмоту, Б.Жээнбеков принял на работу гражданку Р.А. Несмотря на то, что она не приходила на работу и не выполняла возложенные на нее обязанности, фигурант дела создал условия для того, чтобы у нее шел стаж. В приказе о приеме на работу гражданки А.Р. была указана виза "А.Мойдунова примите на работу". Исполнение приказа было возложено на Айсулуу Мойдунову, которая занимала должность ответственного секретаря айыл окмоту. Приказом от 1 июля 2021 года гражданка Р.А. была принята на работу со 2 июля 2021 года - на позицию технического работника айыл окмоту.

Следствие установило, что в период со 2 июля 2021 года по 25 февраля 2022 года гражданка Р.А. не исполняла возложенные на нее служебные обязанности. Вместо нее, по предварительному согласию и разрешению главы айыл окмоту Жээнбекова, эту работу выполнял специалист по документообороту П.К. Несмотря на это, в табель была внесена ложная информация о том, что гражданка каждый день трудилась по 8 часов. Ей была начислена заработная плата, которую переводили на банковскую карточку. Зарплату получал специалист П.К., а гражданке Р.А. шел стаж для последующего выхода на пенсию.

Впоследствии, как установило следствие, в табель графика рабочего времени вносилась заведомо ложная информация о том, что гражданка А.Р. якобы работает в айыл окмоту.

Документы подготавливали ответственный секретарь айыл окмоту Айсулуу Мамасадыковна Мойдунова и Исраилова Зумурат Токтомаматовна, которая на тот момент работала экономистом-статистом в Кара-Кулжинском айыл окмоту.

Следствие обвинило Бактыбека Жээнбекова в том, что он принуждал Мойдунову и Исраилову вносить заведомо ложную информацию в табель учета рабочего времени, на котором в последующем ставил свою подпись.

Согласно справке главного специалиста Кара-Кульджинского управления Министерства финансов от 31 марта 2022 года, гражданка Р.А. была освобождена от занимаемой должности на основании приказа от 25 февраля 2023 года. За период работы ежемесячно ей начислялась зарплата в размере 6 тыс. 250 сомов, а за период со 2 июля 2021 года по 25 февраля 2022 года ей было выплачено 49 тыс. 375 сомов.

Именно в такую сумму следствие оценило материальный ущерб государству.

Кара-Кульджинский районный суд [материалы дела рассматривал судья Жунусов Сапарбек Токонович] 22 августа 2022 года признал Бактыбека Жээнбекова виновным по ст. 346 ч.1 ("Служебный подлог") УК и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. сомов.

Приговор был оспорен в апелляционном порядке.

Рассмотрев материалы дела, коллегия Ошского областного суда (судьи А.Джумагулов, Т.Умуркулов и Н.Алимкулов) 26 декабря 2022 года приговор суда первой инстанции в отношении Жээнбекова изменила. Он был признан виновным по ст. 348 ч.1 ("Халатность") УК и приговорен к штрафу в размере 70 тыс. сомов.

В Верховный суд была подана надзорная жалоба от Бактыбека Жээнбекова. Он просил судебные акты первой и второй инстанции отменить и вынести оправдательный приговор.

Также было подано кассационное представление государственного обвинителя А.Бекматова - он просил отменить судебный акт двух инстанций, а материалы дела направить на новое рассмотрение в суд второй инстанции.

Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия Верховного суда (судьи К.Эсенканов, С.Атакулов и Д.Назаров) 22 марта 2023 года отменила решение Ошского областного суда, а решение Кара-Кульджинского районного суда оставлено в силе.

Таким образом, Бактыбек Жээнбеков признан виновным в служебном подлоге и приговорен к штрафу в размере 400 000 сомов.

Материалы дела опубликованы в базе данных судебных решений и актов на сайте Верховного суда

Жээнбеков Бактыбек Эрмаматович был избран на пост главы айыл окмоту в июне 2021 года. Ранее он работал заместителем главы айыл окмоту Кара-Кулжа, по профессии агроном. Родился 26 января 1968 года.

Отцы экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Бактыбека Жээнбекова являются родными братьями. Данную информацию в комментарии СМИ подтверждал сам Бактыбек Жээнбеков.

Источник - turmush.kg
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