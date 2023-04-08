Аркаим: древняя территория будущего, - Максим Калашников

00:42 11.04.2023 совместное строительство новой, жизнетворной цивилизации

Максим Калашников

9 апр. 23



1. Возрождение арийства



Сам проект "Аркаим XXI век" носит по‑хорошему вызывающий характер, нарушающий либеральные табу. Ведь речь идет о цивилизационном союзе индоевропейских народов. А по‑старому - "арийских", что после 1945 года попадало в запретные темы.



Но в нашем случае под нас не подкопаешься. Речь идет именно о совместном цивилизационном творчестве народов, а никак не о военных завоеваниях и чьем‑то "природном" превосходстве. Превосходство нужно не декларировать, а констатировать - по результатам. И это должны делать другие.



Проект начинается на фоне разрушения прежнего миропорядка и кризиса идентичностей. Когда ничего нового не в силах сказать Запад, который пережевывает старые идеи Римского клуба - уже под Швабовой (ВЭФ). И в то время, когда Китай выстраивает новый порядок под себя, считая свою державу Срединным царством, а всех прочих - все‑таки периферией. Вот в такой момент мы можем выступить на сцену с выходом из этой адовой "вилки". Это новый мир, в который мы вас зовем. Мир, где нет никакого лишнего населения, где каждый имеет право на полнокровную жизнь и самореализацию. Вы хотите посадить 90% землян на голодные пайки? А мы предлагаем мир, где могут по‑человечески жить и 10 миллиардов душ. Мы вдохнем жизнь в пустыни, организуем жизнь на субарктических землях и даже на плавучих городах. С прицелом на экспансию в дальний космос и терраморфинг планет.



Да, мы вызываем подсознательную ненависть нынешних глобальных "элит", но прелесть момента состоит в том, что они ничего не могут с нами поделать. Любая попытка уничтожить нас военным путем означает самоубийство для любой державы. И мы можем смело поднимать новое знамя индоевропейско-арийского единства. В отличие от немецкой профанации 1930‑х годов - с жизнетворной и сугубо созидательной программой.



Обращение к общим льноволосым и светлоглазым предкам имеет неплохие возможности в большом треугольнике "Великая Россия - Иран - Индия". Индия просто живет своим ведическим прошлым, арийским происхождением своей элиты. Иран? Там тоже не забывают о тех же корнях. В Тегеране исламская революция и не думала разрушать Башню Азади на въезде в Тегеран, воздвигнутую в 1971‑м как монумент 2500‑летнему юбилею создания Древнеперсидской империи Ахеменидов. Персы и сейчас холят и лелеют величественные развалины ее столицы Перспеполя. А в иранской столице в 2000 году я несколько раз видел вывески с упоминанием арийства. Например, "Арийская литература". Но тенденция очевидна: эта идея отлично уживается с исламской революцией - 1979.



При успехе такого метаисторического проекта мы действительно имеем шанс вовлечь в него и славян, и кельтов, и иных близких нам германцев, скандинавов, англосаксов и даже детей романского мира. И замолчать его в мировых медиа будет попросту невозможно. Вой же "прогрессивной общественности" по нашему поводу лишь сыграет на нашу известность. И мы превратимся в подлинный третий полюс грядущего мира. Такой притягательный для тех, кого не устраивает жизнь ни в постзападном швабовском, ни в китайском вариантах кастового социума. Аркаимцы-арии выбирают новую свободу! И нашим символом становится гордое Солнце.



2. Все способные создавать будущее



Что же может лечь в экономическую основу Аркаимского сверхпроекта? Если лаконично, то все, что совместными силами может создавать ту самую новую Цивилизацию жизни, Солнца. Вообще исключая понятие "лишнего населения".



Конечно, нужны и совместные нефтегазовые проекты, и транспортный коридор "Балтика - Волга - Каспий - Персидский залив", и военно-техническое сотрудничество. Но это - вчерашний день. А что должно работать на грядущее? И ткать ту самую цивилизацию нового типа?



В первую лигу вынесем проекты, где нам нужны совместные усилия и огромный внутренний рынок. Итак, какие же именно совместные проекты видятся? "Ядерный огонь": программа развития атомной энергетики.



С полным топливным циклом, с дожиганием отходов и полным использованием плутония и урана. Тут можно разрабатывать и производить целую линейку установок для экономичных АЭС. И с возможностью использовать как топливо необогащенный уран и торий. Тут вам и реакторы на быстрых нейтронах с металлическим теплоносителем, и тяжеловодные реакторы. Как и малые АЭС для поселений, и просто атомные термоэмиссионные "батарейки".



Отнесем сюда и перспективные исследования по термоядерной энергетике. Причем по нескольким линиям. Здесь нужно применить советский опыт создания Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, когда институт на паях финансирует ряд странучастниц. Впрочем, нужно ОИЯИ заняться сим проектом в рамках Аркаимского развития.



"Дары недр". Если кратко - то это самая полная и глубокая переработка полезных ископаемых у себя дома, нефти и газа. Превращение извлекаемого сырья в готовые изделия. Равно как и полная переработка накопленных "хвостов" и отвалов прежней индустриальной эры. Например, с извлечением редкоземельных элементов из фосфогипса.



В грядущем мире пользоваться собственным сырьем и торговать между блоками лишь самым для себя необходимым станет мощным течением. Нам это необходимо, чтобы максимально уйти от "китаезависимости" и создать максимальное число рабочих мест в своих странах. А кооперация хороша для производства сложного оборудования. И опять‑таки дело возможно организовать по образцу ОИЯИ, скрестив науку и промышленность.



"Волшебный ковер". Сей проект должен быть посвящен созданию нового воздушного флота для постапокалиптического мира. Если легкую авиацию мы создаем сами, если ряд больших самолетов мы тоже строим "суверенно", то в совместную программу мы выносим создание и строительство больших воздушных кораблей, способных стать аналогом морского транспорта для огромных материковых пространств.



Это могут быть:



- Большие турбовинтовые самолеты.



- Пассажирские стратопланы.



- Большие турбореактивные корабли.



- Наследники больших дирижаблей



- гибридные воздушные корабли.



- Гиперзвуковая пассажирская авиация.



Идея - создать достаточно экономичный и рентабельный воздушный транспорт.



"Зенит". Широкие возможности создает космическое сотрудничество. И прежде всего - создание кораблей с атомной силовой установкой для дальних миссий. Равно как и орбитальных станций, и многоцелевых геостационарных платформ. А возможно - и системы всеобщей спутниковой связи.



"Новые земли". Смысл такого общего проекта - создать и размножить технологии жизни в очень жарком, весьма населенном мире. Рассматриваю его как продолжение проекта русских футурополисов ("Новой Гардарики").



Здесь могут быть технологии создания "вертикальных садов" в пустынях, использующих экономно подземные воды. Как и технологии получения электричества из солнечных лучей для локальных поселений. Это очень актуально для Ирана с его пустынями и наших "Кара- и Кызылкумов".



Сюда же отнесем технологии полной очистки воды и наделения биологически благотворными свойствами.



Здесь же - технологии превращения пустынь (с помощью белорусского сапропеля) в новые плодородные земли. И программы насаждения лесов.



"Авиценна". Сюда мы отнесем все, что создаст совершенно новую отрасль - здраворазвития. Все, что может создать медицину индоариев, включая полное использование свойств местных целебных растений и создание (с помощью технологий экстракции) биологически активной, целебной (и вкусной при этом!) пищи.



Все это дополняется проектами привычной, технотронной и химической, медицины. Задача - найти максимально эффективные и при этом не архидорогие способы лечения недугов.



Решаются две задачи: открываются возможности растений самых разных климатических зон - и происходит концентрация сильных исследовательских умов, возможностей биомедицинских центров.



"Механические слуги"



Отнесем сюда проекты по созданию и производству роботов гражданского назначения и всех разновидностей.



Здесь же вижу совместные работы по созданию суперкомпьютеров. Возможно - и нейросетей.



"Люди моря". Наконец, отнесу к большим программам создание техники и технологий жизни на поверхности океанов и в прибрежных водах. Это - плавучие города, автономные и экологически чистые.



Как часть программы вижу проекты развития марикультуры (выращивание моллюсков и членистогоних), подводные плантации, разведение китообразных. Океан станет нашей новой житницей.



Таков первоначальный набросок общих масштабных программ, порождающих Будущее и новую цивилизацию жизни. Он не совпадает с программами и проектами Русского Ковчега. Здесь идет взаимное дополнение и создание международного сотрудничества.



3. Первопроходцы будущего



В грандиозном Аркаимском проекте нам важно создать и массовую низовую опору своему альтернативному пути Развития. Причем прочную и жизнеспособную. В СССР Сталина такой основой выступали юные - комсомольцы, бравшиеся подчас за немыслимое и еще в мире не виданное. А какой может быть армия горячих приверженцев "Аркаима"?



Помимо философского форума, кино- и культурных фестивалей и деловых ассоциаций мы порождаем как минимум совместные футурологические конгрессы и общие "фабрики мысли". Мощностью никак не меньше, нежели РЭНД-корпорейшн. Причем участие русских, индийцев и иранцев придаст им особое качество. Все дополняет бурная новая индустриализация со ставкой на технологии Шестого уклада и смелыми научно-техническими проектами. И именно подо все это подводится мощный "материк". А именно - то самое низовое движение приверженцев новой цивилизации.



Это - сообщества, самоуправляемые поселения и предприятия единомышленников. И именно Россия должна стать заводилой такого движения: и создавая у себя "ударное ядро" развития, и массовый спрос на инновации, и прочим странам-участницам заразительный пример показывая. В такие сообщества объединяются те, кто горит желанием побыть первопроходцем новой цивилизации. Итак, эти люди, подчас объединившись в кооперативы, покупают себе быстровозводимые дома или строят их. Используют прорывные системы очистки воды, наделяющие влагу биологически активными благотворными свойствами. Тем самым обеспечивая себе здоровое и физически крепкое долголетие. Они питаются вкусной и при этом целебной пищей (давняя мечта моих друзей из "Биоцевтики"). Носят отличную одежду и обувь из натуральных материалов, причем долговечные, не идущие в отбросы через год. Хозяева этих домов здоровы и активны, занимаются спортом. В их жилищах используются самые природосберегающие и сверхэффектвные технологии. И в освещении, и в отоплении.



Словом, это мир людей самого прорывного развития, только без Греты Тунберг, вывертов ультрафеминизма, половых извращений и квир-коммунизма. Это - реальность динамических консерваторов. Сообщества таких воинов Развития прекрасно осознают свою миссию. Они, если речь идет о самоуправляемых муниципиях-поселениях вокруг новых заводов или университетов, в общем хозяйстве используют самые долговечные трубы коммуникаций и дорожные покрытия. Это отнимает хлеб у чиновников, имеющих откаты с ремонтов? Плевать - у нас новая и свободная жизнь, с игом администраторов мы покончили. Теперь в таких сообществах с руками рвут у производителей и создателей все, что позволяет решать задачи с минимальными затратами энергии, ресурсов и времени. Новая энергетика, компактные АЭС? Годится. Новый транспорт? Давайте! Именно здесь - самая благодатная среда для перехода на легкий воздушный транспорт - личные самолеты и винтолеты-гиропланы.



Если есть прорывные медицинские технологии, позволяющие врачевать так же хорошо, как архидорогие западные, - такие воины Развития заберут их себе, наплевав на злобное шипение монополий. То же самое они сделают в сфере образования и воспитания. А в производстве - вообще огромное поле применения! В том же агрохозяйстве - это хоть сельскохозяйсвенные дроны, хоть электромагнитные способы повышения урожайности растений и продуктивности скота и птицы. Вместе с превращением их помета в тепло и энергию. А на заводах - и гибкие роботолинии, и интеллектуальные системы проектирования, и экономное производство со снабжением.



Общая индустриализация невиданно подпитает такие сообщества, обеспечив им зажиточность, успешность, статус. Равно как и личные дома, и возможность иметь многочисленное, генетически здоровое потомство. Умная власть изначально начнет взаимодействовать с такими людьми, превращая их в свою опору. Например, использует опыт бывшего губернатора Белогорья Савченко: когда власть сама предоставляла земельные участки для домов, причем по льготным ценам и с подведением воды и электричества к ним - только бери и строй себе жилище. Но у нас это будет делаться на общегосударственном уровне.



Делая так, мы используем особенность молодежи - стремление выделяться и достигать вершин. Молодые по‑средневековому любят носить особые знаки и одежду? Пускай участники такого сообщества обретут нарукавный символ - солнечного Аркаима. Они быстро породят свою субкультуру и станут образцами для подражания. В Великой России те молодые, что обрели свои дома и отличные жизненные перспективы, станут опорой власти. В том же Иране бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) благодаря такому могут обрести новое качество. В Индии для такого образа жизни (с минимальным удельным расходом ресурсов) - самое место.



Именно такой модус операнди, умело поддержанный сверху, устранит недостатки почти всех патриотических движений. В них увлекаются славным прошлым и проходят военную подготовку. Что не находит развития: ведь прошлое и боевые качества вянут, если не подпитываются свершениями. А тут все составляющие сходятся воедино, формируя сильнейшую армию адептом "Аркаима" в обществах трех стран разом.



4. Новая Ойкумена



В сверхпроекте "Аркаим" все три стороны выступают соперниками. Великая Россия, Индия, Иран - все они способны создать ойкумену Аркаима, не вступая в войны друг с другом за те или иные земли. Зато совместное создание будущего для большой троицы вполне органично.



Индостан, отделенный от остальной Евразии мощными горными системами, не является конкурентом ни русских, ни персов. Иран явно не собирается захватывать наш Северный Кавказ, а оазисы Туркмении не были в его составе со времен Сасанидского царства.



В таких условиях можно совместно создавать ту самую цивилизацию наследников Аркаима, манящую и пленительную, используя совместные проекты. И если, например, Индия явно вынашивает планы "обратной колонизации" Британии, то "Аркаим" с его цивилизационным, футуристическим и технопромышленным творчеством, в сочетании с творчеством смысловым и культурным лишь поможет ее подспудным устремлениям. Мы же получаем возможность объединить русские земли в Великую Русь.



Иран же сможет сделать былью проект объединения шиитского мира вокруг себя, особенно на Ближнем Востоке. Одновременно он получает возможность обустроить свою обширную территорию, 40% коей занимают жаркие соляные пустыни - Дешт-Кевир и Дешт-Лут. И мы можем предложить Ирану совместное их освоение: не только добычу ценного бора из соли, но и создание в пустынях "полей" из вертикальных модулей-оранжерей для выращивания овощей и фруктов. С использованием системы капельного полива, с замкнутым водоснабжением, с энергопитанием от ветротурбин и солнечных батарей. И тут же - грандиозную программу выращивания моллюсков и других морских животных на фабриках марикультуры (по Игорю Минервину). Мы - на Дальнем Востоке, в Черном море и на Каспии, в Иране - тоже на Каспии и в водах как Персидского залива, так и Индийского океана. В прибрежных полосах на суше!



Совместная экспансия не "в географии", а именно в Будущее поможет нам и собственные страны поднять. Всем показав такую возможность и вырвав знамя прогресса из рук Запада. Скажем, тот же Иран столкнулся с нарастающим дефицитом пресной воды и с опасным истощением подземных вод. Сельское хозяйство потребляет влагу во всевозрастающих объемах. Значит, надо резко повышать продуктивность его, при том же расходе воды. И здесь мы можем помочь многими технологиями. Не только роботизированными агромашинами, но и, например, уникальными разработками того же биофизика Александра Чижевского. Приведем всего один пример.



Еще в 1932 году в подмосковных Кузьминках А. Чижевский проводил опыты с обработкой семян положительно заряженными аэроионами, причем на довольно простой установке. И всхожесть семян огурцов, например, вырастала на 14– 16% после 20‑минутной обработки. "Электрокультура" Чижевского применялась для обработки семян зерновых Челябинским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства. Рост урожайности колебался (на 1975 г.) от 11 до 21%. Опыты во ВНИИ сахарной свеклы в 1973–1975 гг. показали увеличение выхода сахара на 10–11%. Кукуруза же обеспечивала рост урожая зеленой массы на 11–12%.



Подобные технологии и должны решать общие проблемы "зеленой революции" в сельском хозяйстве. И у нас, и в Иране с Индией.



На выходе мы получаем настоящую Ойкумену Аркаимского суперпроекта. Доказывающую: у нас нет лишних людей, мы всех прокормим и найдем им дело. И чем больше у нас населения - тем больше не только отходов его жизнедеятельности (прекрасного удобрения для полей и источника биогаза для энергетики), но и творческих умов, прекрасных работников. А значит - источников богатства и созидания. Больше население - больше и внутренний рынок, это основа для процветания и развития. И это действительно светоч для прочего человечества и смерть для мальтузианства Римского клуба.



В случае же тяжелейшего кризиса капитализма, краха прежних государств и союзов, с наступлением кризиса кризисов середины века (нехватка пресной воды и пахотных земель, засушливость климата, новое Великое переселение народов) Аркаимская тройка сможет распространить свою цивилизацию и на вовсе новые пределы. Включая и Европу.



5. Не повторять, а творить



"Аркаим XXI век" ни в коем случае не должен повторить судьбу панславизма, в России так и не вышедшего из стадии идеи, а в единственном своем зримом (частичном воплощении) в облике Югославии потерпевшем трагический крах. Точно так же не стоит повторять и провалившийся в общем Год Индии в СССР в 1987– 1988 годах, который свелся к фольклорным пляскам да к эстрадной песне Валерия Леонтьева "Доплыви, доплыви, мой корабль до Индии". Вкупе с пустопорожними словесами о сотрудничестве.



"Аркаим XXI век" не должен сводиться к голой торговле и чистой экономике. К тому, что мы кому‑то продаем нефть и газ, а заодно и оружие. Тем паче что в последней сфере сотрудничество с Индией неуклонно угасает. А по части углеводородов мы с Ираном, по большому счету, конкурируем за одни и те же рынки сбыта. Нельзя все сводить и к транспортному коридору "Балтика - Волга - Каспий - Персидский залив"; перевозка чужих и своих грузов на перенасыщенные западные рынки не обеспечивает мирового лидерства. Экономика должна подпирать нечто гораздо более важное, судьбоносное. И работать на него.



Что же может стать философской осью проекта, на которую все и нанизывается? Лишь одно: совместное строительство новой, жизнетворной цивилизации. Зримой, пленительной альтернативы упадочническому, античеловечному, кривляющемуся проекту Запада.



Здесь очень важно избежать карикатурности прошлых потуг на подобное. Когда какой‑нибудь эмир сперва важно вещал о древних ценностях и идеалах своей культуры, а потом садился в раззолоченный "Мерседес", сработанный растленными "гяурами", и ехал куда‑нибудь в Париж. Прожигать жизнь в безнравственных злачных местах Запада. Или, как более современный вариант: нефтяной шейх летит в личном "Боинге" в Калифорнии, развлекаясь в полете с двумя бисексуальными блондинками, выписанными с порочного Запада.



Покамест восточные альтернативы декадансу США и Европы не смогли явить миру ни альтернативных проектов развития, ни сопоставимых по масштабности научно-технических прорывов, ни своих университетов, превосходящих Оксфорд или Гарвард. Как правило, все прочие идут в кильватер тем тенденциям в технике и стиле жизни, что задает Запад. И, как почти четверть века написал в "Великой шахматной доске" покойный Збигнев Бжезинский, Запад продолжает господствовать в кинематографии и поп-культуре. То есть он навязывает всем свои образы, свое видение мира. Да, кто‑то обходит вокруг Каабы - но потом пьет кока-колу. И боевики на досуге смотрит голливудские. Даже футуристика мира - тоже западная. С лицами Греты Тунберг и Джорджа Сороса.



Потому в "Аркаиме" наша миссия - стать заводилами, застрельщиками грандиозного процесса. Создания Иного, другого стиля жизни и цивилизации Солнца, а не упадка. Русские отличаются особой способностью к творчеству и умеют намного опережать свое время. Мы не изменяем себе: прежде всего, "футурополисы-будущеграды" - мы строим у себя, равно как и какие‑нибудь циклолеты. Призывая всех следовать нашему примеру. Но при сем вовлекаем в процесс созидания лучезарного Иного будущего индоевропейских родственников - Индию да Иран. А уж потом и славяне всех ветвей могут подтянуться. Зачем делить старые рынки, если сообща можно породить по сути новые миры, вселенные? И не универсумы. Если Запад порождает "универсумы" каких‑нибудь "Звездных войн" или "Марвела", по большей части иллюзорные, то мы призваны совместно явить нечто осязаемое и успешное. В сотрудничестве творя то, на что у нас в одиночку сил может и не хватить. И тогда в одну полноводную реку сольются множество потоков - философии и футурологии, ядерной энергетики и нового аэрокосмоса, кинофестивалей и прорывной урбанизации, необычной медицины и моды Евразии. А под все это должны подводиться мощные экономические проекты и "коридоры развития".



Если запустить процесс, то он пойдет подобно цепной реакции. Вовлекая в себя все новых и новых участников и проекты. Источник - завтра

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