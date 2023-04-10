 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганское сопротивление превратилось в семейный бизнес, - И.Субботин
00:55 11.04.2023

Ахмада Масуда-младшего обвиняют в коррупции и монополизации власти
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
10.04.2023

Официальный представитель Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Сибгатулла Ахмади объявил об отставке, намекнув, что лидер организации Ахмад Масуд-младший узурпировал власть. Уход спикера – не единственный за последнее время скандал вокруг разрекламированной на Западе структуры. Масуда обвиняют в превращении ФНСА в семейный бизнес. Эксперты полагают, что организация переживает более фундаментальные трудности.

О своей отставке Ахмади сообщил в соцсетях, намекнув, что причина в разногласиях с высшим руководством. "Монополия – уродливое явление, и неважно, имеет она цвет "Талибана" (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное. – "НГ") или нет", – написал официальный представитель, базировавшийся в Душанбе.

Ахмади отметил, что за время своей работы в ФНСА он изо всех сил старался добиться свободы в сфере борьбы с нынешними властями Афганистана. Региональные издания в связи с этим отмечают, что недовольство Масудом среди его сторонников в последнее время стало носить массовый характер и что организацию могут покинуть другие высокопоставленные функционеры.

Уход Ахмади, который во времена предыдущей афганской администрации работал в пресс-службе Министерства иностранных дел, происходит в критический для ФНСА момент. В конце марта военно-политическая организация объявила о новой фазе партизанской борьбы против талибов, пытаясь воспользоваться непростой ситуацией в сфере безопасности в Кабуле. На этом фоне сопротивление опубликовало видеоролик, на котором была запечатлена предполагаемая операция по уничтожению блокпостов талибского спецподразделения в учебном центре Поле Чархи в столице. "Это нападение знаменует начало наших партизанских операций по защите людей от угнетения и жестокости", – говорилось в заявлении ФНСА.

Как утверждал Масуд, его организация располагает 4 тыс. бойцов, однако это несущественно, если учитывать 100-тысячный потенциал талибской армии. Несмотря на свою популярность в западных медиа, ФНСА – не единственный в своем роде повстанческий "бренд". В прошлогоднем докладе генерального секретаря ООН говорится, что Миссии по содействию Афганистану известно как минимум о 22 антиталибских группировках, заявляющих об активной деятельности в 26 провинциях страны. При этом ни одна из этих сил пока не взяла под свой контроль значительную территорию, свидетельствуют ооновские данные. Сами официальные лица "Талибана" всячески отрицают, что военный потенциал сопротивления представляет собой хоть какую-то проблему.

В эти недели у ФНСА возникли серьезные репутационные трудности. Бывший заместитель министра обороны Афганистана по стратегическим и политическим вопросам Тамим Аси, который сейчас проживает в Великобритании, заявил со ссылкой на "заслуживающие доверия сообщения", что Масуд и представители его семьи перевели сотни тысяч долларов в Европу и Америку своим родственникам и друзьям. Эти деньги, подчеркивает Аси, предназначались для нужд бойцов сопротивления. "Ахмад Масуд, его дяди и племянники превратили ФНСА в семейный бизнес и преступный синдикат. Это семейная компания и корпоративный бизнес на войне. Эти военные спекулянты не имеют права требовать освобождения Афганистана", – заявил Аси.

Бывший чиновник утверждает, что слухи о коррупционных делах, которые потрясли офисы ФНСА в Таджикистане, докатились до руководства центральноазиатской страны, которое долгое время негласно помогало афганскому сопротивлению и предоставляло его членам убежище. Аси в связи с этим сообщил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон обдумывает закрыть офисы ФНСА, а также передать посольство и консульства Афганистана талибскому режиму. По его словам, в необходимости такого сценария Душанбе якобы убеждали российские и иранские официальные лица. Москва и Тегеран не признают талибское государство, но ведут с ним контакты. Таджикистан же является убежденным антагонистом нынешнего кабульского режима.

В разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заявил, что внутренние проблемы в ФНСА отражают более фундаментальные причины. "Одна из них связана с внешним фактором, – пояснил собеседник "НГ". – История Афганистана показывает ключевую роль внешней поддержки в формировании и подъеме оппозиционных военно-политических движений. В этом контексте можно сказать, что внешние игроки по прошествии 1,5 года так и не пришли к выводу, что подъем оппозиционных талибам афганских сил отвечает их национальным интересам". С другой стороны, считает эксперт, на формирование позиции внешних игроков могла повлиять и сама деятельность ФНСА. "Руководство фронта за 1,5 года не смогло продемонстрировать способность консолидироваться с другими антиталибскими силами", – заключил Нессар.

Источник - НГ
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