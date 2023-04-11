На пути к разделу Украины, - В.Бурт

06:37 11.04.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 11.04.2023 |



Варшава готовится отобрать у соседей "свои" земли



Визит в Польшу Владимира Зеленского был помпезным, но походило это на фальшивый спектакль.



Поляки не забыли Волынской резни. Они помнят, что на Украине славят убийцу их соотечественников Бандеру. Многих шокирует, что среди беженцев, заполонивших Польшу, полно нацистов, демонстрирующих перед Королевским дворцом в Варшаве с криками "Слава Украине!".



Польские хозяева терпят, им не с руки возмущаться. Относительно Украины у них есть планы – забрать назад "свои" земли и прихватить кое-что в придачу.



Пока же поляки демонстрируют всяческое расположение к украинским соседям. На встрече в Варшаве не раз звучали слова об "историческом братстве двух народов", а Дуда призвал поляков продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь, назвав это их "долгом перед жертвами варварской агрессии". Ответом ему было возмущение – люди помнят преступления, совершенные бандеровцами на Волыни и в Восточной Малой Польше.



На этом странном фоне Зеленскому вручили высшую государственную награду Польши – орден Белого Орла. Нелепость ситуации усилило пояснение Дуды: этот орден вручают "исключительным людям, которые своей жизнью внесли вклад в развитие Польши". Кавалерами ордена в былые времена становились многие русские государственные деятели – Петр I, его ближайший сподвижник Александр Меншиков, генерал-фельдмаршалы Аникита Репнин и Василий Долгоруков.



А украинскому гостю пришлось в очередной раз протягивать руку за подаянием. В эту руку хозяева вложили обещания военной помощи (именно обещания). Зеленский мог бы встретиться и с фермерами Польши, но не решился: слишком они разозлены бесконтрольным ввозом в их страну украинского зерна.



Больше ничего занимательного польско-украинский саммит не показал. Не было заключено никаких соглашений. Желающие могут размышлять над намеками Зеленского о том, что в будущем между двумя народами "не будет никаких границ: политических, экономических и что очень важно – исторических". Это как? А это так, что территория, которая зовется сегодня Украиной, завтра станет Польшей.



Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что президент Украины оказался в "стратегическом тупике". По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, Зеленский и Дуда договаривались о вхождении польских военных на территорию Украины. Вот тогда бандеровцы вспомнят свое "славное прошлое"…. Гундаров считает, что это будет выглядеть так: "Румыны берут украинскую Буковину, где будет создан румынский протекторат. Польша заходит на Западную Украину на свои, как она считает, исконные земли. Это не будет считаться оккупацией, а будет объявлено помощь Украине в налаживании мирной, счастливой и богатой жизни. С помощью иностранных войск".



Тогда и Венгрия не останется безучастной, у нее свои интересы. В Закарпатье живут 150 тысяч венгров, у большинства из них венгерские паспорта… Произойдет, как при Гитлере, когда в 1938 году фюрер захватил Судетскую область под видом защиты живущих там немцев, якобы притесняемых чехами. Кстати, тогда под шумок "европейская гиена" Польша отхватила от Чехословакии Тешинскую область…



Раздел бывшей Украины приближается…