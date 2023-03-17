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Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
07:54 11.04.2023

Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным Фото - Caravan.kz
Алматинцы старшего поколения с тревогой наблюдают, как с каждой весной, с наступлением тепла, горы все больше освобождаются от снега. Снега выпадает все меньше, температура в зимние месяцы близка к нулю, площади ледников уменьшаются, а вода стремительно уносится горными реками в долину. Что ждет нас завтра?

Масла в огонь подливает и высказывание гляциологов о том, что совсем скоро ледники Памира и Тянь-Шаня просто исчезнут. А это, в свою очередь, будет означать многократное увеличение температуры воздуха, вплоть до показателей, почти несовместимых с жизнью.

Напомним, гляциология – это наука о природных льдах. Она исследует ледники, снежный покров, снежники, наледи, речные, морские и подземные льды и связанные с ними опасные явления – снежные заносы на дорогах, снежные и ледовые лавины и внезапные подвижки ледников, ледниковые озера и связанные с ними гляциальные сели, снеговые нагрузки на перекрытия инженерных сооружений, деформации грунта при таянии вечной мерзлоты.

Поэтому для Казахстана просто жизненно необходимо быть в курсе всего происходящего в данных направлениях природных явлений, тем более, что предыдущие пару десятков лет в республике многократно поднимался вопрос не только резкого таяния ледников, но и нехватки в будущем чистой питьевой воды в Центрально-Азиатском регионе.

- Тут нам не мешало бы обратить внимание на опыт таких стран, где проблемы с водой существовали всегда, однако там с ними успешно справляются. Это такие государства, как Израиль, Австралия, Кипр и Великобритания, - советует директор Института гидрогеологии и геоэкологии имени Ахмедсафина Малис Абсаметов.

При этом эксперты особо выделяют тот момент, что наиболее критическая ситуация должна будет сложиться в горах Джунгарского Алатау, на границе Казахстана и Китая. Здесь ледники уже сегодня сокращаются с небывалой скоростью до 0,8 процента в год по площади и до одного процента по объему льда. И такое таяние ледников приводит к опасному росту оползней и сходу селей.

- По мере деградации ледников возникает все больше ледниковых озер. Их прорыв влечет формирование разрушительных гляциальных селей, подобных тому, что уничтожил озеро Иссык. Это когда под Жарсайским ледником прорвалось мореное озеро, и селевой поток обрушился в высокогорный водоем, - подтверждает доктор географических наук, профессор, академик НАН РК Игорь Северский.

Ученые утверждают, что климат вообще меняется по синусоиде, когда периоды похолодания сменяются периодами потепления, и изменение климата - это явление природное, циклическое.

Но при этом же многие полагают, что таяние ледников связано не с природными процессами, а еще и с человеческой деятельностью, то есть антропогенный фактор занимает далеко не последнее место в этом процессе.

Из-за этого за минувшую сотню лет глобальная температура на планете стала выше на 0,7 градуса по Цельсию, но никто в действительности не определит, каков настоящий процент участия в этом процессе только парниковых газов.

Любопытно, что научный руководитель Института географии РАН, академик Владимир Котляков ставит под сомнение концепцию глобального потепления.

- На земном шаре действует колоссальная природная машина, главные части которой – это атмосфера, океан, суша и оледенение. Главное свойство климата – это его изменчивость. Науке известно, что самое теплое время было на Земле 5,5-6 тысячи лет назад. Это был пик голоцена - послеледникового периода, в котором мы живем и сегодня. С тех пор непрерывно холодает, но на этом фоне бывают периоды и похолодания, и потепления. Например, две тысячи лет назад, во времена Римской империи было так тепло, что Ганнибал прошел через Альпы со слонами, а затем наступило холодное время, и многие перевалы покрылись снегом и льдом. Тогда как в очередную эпоху потепления дороги римского времени растаяли практически полностью, - говорит ученый в подтверждение своих данных и в противовес теории парниковых газов.
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Да, сегодня запас прочности у ледников есть, но из-за того, что таяние происходит на большой площади, эксперты говорят: поднимается та самая линия, которая делит ледник на две части – одна тает, другая подвержена накоплению льда. И, как бы там ни было, ледники явно реагируют на колебания климата, деградируя и ежегодно теряя, как уже упоминалось выше, 0,7-0,8 процента площади и около одного процента своего объема.

- В теплое время лед тает, но в холодное накапливается. Однако ледники все равно уменьшаются, и сток идет с меньшей территории. Который, к слову, практически не изменился за 60 лет натурных наблюдений, хотя сами ледники - эти застывшие водохранилища, уменьшились на 50 процентов.

Одна из причин - та, что из-за переноса воздушных масс на их поверхность попадают соль со дна Аральского моря, песок из пустынь Кызылкум и Таукум, а опыты показали, что под тонким слоем угольной пыли лед тает намного быстрее.

И, если однажды промышленный смог достигнет высокогорья, их таяние ускорится просто значительно, - сетует ведущий научный сотрудник Института географии и водной безопасности Александр Кокарев.

По его словам, площадь открытой части ледников парка Иле-Алатау составляет сегодня 148 квадратных километров, тогда как в середине 50-х было 287 квадратных километров. Объем льда составляет чуть более пяти кубических километров, а в 50-х было 14 кубических километров.

- И если нынешние климатические условия сохранятся, то к концу столетия в Заилийском Алатау останется всего лишь 10-15 процентов площади оледенения. Что в первую очередь может оказать значительное отрицательное воздействие на дикую природу, начиная с микроорганизмов и заканчивая представителями фауны. А там уже и до жизнедеятельности человека недалеко…, - заключил ученый.

Астана

Автор: Ольга Шишанова
17.03.23

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681188840


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