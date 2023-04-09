Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"

08:32 11.04.2023

Фонд Сорос-Казахстан трансформирован в центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock



Организация планирует объединять исследователей региона для выработки решений проблем стран Центральной Азии.



После 28 лет работы Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) преобразуется в экспертно-аналитический хаб CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies). Он призван вырабатывать наилучшие подходы к решению проблем региона.



CAPS Unlock будет проводить прикладные исследования и организовывать дискуссии по широкому кругу вопросов, включая социально-экономическое неравенство, вызовы в сфере цифровой демократии, образования, в области климатических изменений, а также геополитическое и геоэкономическое позиционирование Центральной Азии.



"Как известно, все страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, но нам хотелось бы, чтобы у исследователей из нашего региона был выход к прогрессивной мировой мысли, дебатам и экспертному обмену. С этой целью мы будем продвигать независимые исследования по проблемам, волнующим регион, объединять ученых и практиков из наших стран с их коллегами из других частей света, организовывать экспертные дискуссии в онлайн и офлайн форматах", - сказала Аида Айдаркулова, исполнительный директор CAPS Unlock.

В фокусе будут также проблемы, связанные с идентичностью, исторической памятью и сохраняющимися последствиями колониального прошлого региона. Центр намерен исследовать и учитывать технологические тенденции, прогнозировать их влияние на важнейшие сферы.



Своей миссией CAPS Unlock видит поддержку формирования открытого общества в Центральной Азии через развитие диалоговой площадки, проведение качественных исследований и выработку рекомендаций, а также усиление экспертного сообщества в регионе.



"Мы хотим, чтобы CAPS Unlock стал ведущим центрально-азиатским экспертным хабом и пространством для обмена знаниями и мнениями для совместного поиска решений актуальных проблем. Мы нацелены на создание аналитического центра нового для нашего региона типа, максимально открытого для диалога, новых идей и форматов, и умело и эффективно соединяющего местную и глобальную экспертизу", - говорит соучредитель CAPS Unlock, политолог-международник, директор программы по изучению Центральной Азии Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Наргис Касенова.

Создание регионального аналитического центра является частью глобальной трансформации сети фондов Открытого общества. Прикладные исследования, рекомендации призваны находить лучшие практические решения проблем кризисного и посткризисного периода.



Центр готов сотрудничать с международными институтами, включая ООН и ОЭСР.



CAPS Unlock сформирует партнерства как внутри региона, так и с ведущими аналитическими центрами стран Европы, Северной Америки и Азии.



В Попечительский совет организации вошли авторитетные эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана:

- Гульнора Бекназарова, социолог, кандидат философских наук, директор ОО "Зеркало", Таджикистан.



- Жулдыз Смагулова, PhD, кандидат филологических наук, декан факультета образования и гуманитарных наук Университета КИМЭП, Казахстан;



- Медет Тюлегенов, политолог, старший научный сотрудник "Инициативы Гражданское общество" Университета Центральной Азии, Кыргызстан;



- Юлий Юсупов, экономист, директор Center for Economic Development, Узбекистан.



"В наше время неопределенности и глобальных вызовов тренд на информированное принятие качественных решений на любых уровнях должен применяться повсеместно. Формулирование вариантов политико-управленческих решений, а также их обсуждение и продвижение – имеет большое значение для всего региона. В этом смысле, у CAPS Unlock есть своя уникальная миссия и ниша", - считает Медет Тюлегенов.



Фонд Сорос-Казахстан за 28 лет работы выделил более $100 миллионов в виде грантов в сферах здравоохранения, образования и науки, защиты прав человека, прозрачности и подотчетности государственных финансов, защиты интересов уязвимых групп населения, поддержки СМИ, экономических реформ.

Напомним, что Институт "Открытое Общество" (Фонд Сороса) после более чем 25 лет работы в Таджикистане в ноябре 2022 года объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане.



В заявлении Фонда отмечалось, что это "результат масштабных преобразований, трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода".