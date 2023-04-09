 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.04.2023
09:37  Брюссель и Пекин встали на путь климатического регулирования, - Ирина Гайда
09:30  Уроки падения Багдада: 20 лет хаоса в Ираке, - Кирилл Семенов
09:25  Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба
09:20  Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?
09:17  Зачем Америке оружие Апокалипсиса? - Вл.Прохватилов
09:14  Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин
09:00  Конец мировой системы: население Земли сократится на 90 процентов? - Андрей Фурсов

08:36  Ущерб хуже, чем от Ассанжа. Новый скандал из-за утечки документов в США, - АиФ
08:32  Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
07:57  Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:54  Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
06:37  На пути к разделу Украины, - В.Бурт
01:44  Стратегия Холодной войны в XXI веке: яйцеголовые Америки проигрывают ИИ Китая, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:32  Не должно остаться даже клочка земли под названием "Украина", - С.Духанов
01:20  Астана. Матч на первенство мира по шахматам. Рос-шахматист Ян Непомнящий разгромил Лижэня (Китай) во 2-й партии
01:03  Запад провоцирует гражданскую войну в Турции, - Александра Харченко
00:55  Афганское сопротивление превратилось в семейный бизнес, - И.Субботин
00:50  Российские банки столкнулись с проблемой дефицита юаня
00:42  Аркаим: древняя территория будущего, - Максим Калашников
00:35  Брат киргизского президента Б.Жээнбеков приговорен к... штрафу. За финансовые аферы на госслужбе
00:30  На коротком поводке... Спецслужбы США глобально контролируют СМИ, - Игорь Веремеев
00:24  По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
Понедельник, 10.04.2023
19:52  Маршруты казахстанской нефти переориентируют на Азербайджан, - В.Панфилова
18:25  Китай отработал три варианта победы над Тайванем, - С.Адамов
17:16  Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков
15:40  Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
14:55  Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)
14:27  Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:12  12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz
14:01  "Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов
13:33  Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек, - "КазПравда"
13:01  Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)
12:55  В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:13  Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг
12:12  Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:02  Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов
12:01  Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов
11:59  У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы
11:56  Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник
11:34  В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию
10:58  Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
09:53  Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко
09:29  AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех
09:25  Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев
00:32  Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:22  Европейский не-выбор Китая, - Алексей Маслов
00:12  Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
08:32 11.04.2023

Фонд Сорос-Казахстан трансформирован в центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock

Организация планирует объединять исследователей региона для выработки решений проблем стран Центральной Азии.

После 28 лет работы Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) преобразуется в экспертно-аналитический хаб CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies). Он призван вырабатывать наилучшие подходы к решению проблем региона.

CAPS Unlock будет проводить прикладные исследования и организовывать дискуссии по широкому кругу вопросов, включая социально-экономическое неравенство, вызовы в сфере цифровой демократии, образования, в области климатических изменений, а также геополитическое и геоэкономическое позиционирование Центральной Азии.

"Как известно, все страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, но нам хотелось бы, чтобы у исследователей из нашего региона был выход к прогрессивной мировой мысли, дебатам и экспертному обмену. С этой целью мы будем продвигать независимые исследования по проблемам, волнующим регион, объединять ученых и практиков из наших стран с их коллегами из других частей света, организовывать экспертные дискуссии в онлайн и офлайн форматах", - сказала Аида Айдаркулова, исполнительный директор CAPS Unlock.
В фокусе будут также проблемы, связанные с идентичностью, исторической памятью и сохраняющимися последствиями колониального прошлого региона. Центр намерен исследовать и учитывать технологические тенденции, прогнозировать их влияние на важнейшие сферы.

Своей миссией CAPS Unlock видит поддержку формирования открытого общества в Центральной Азии через развитие диалоговой площадки, проведение качественных исследований и выработку рекомендаций, а также усиление экспертного сообщества в регионе.

"Мы хотим, чтобы CAPS Unlock стал ведущим центрально-азиатским экспертным хабом и пространством для обмена знаниями и мнениями для совместного поиска решений актуальных проблем. Мы нацелены на создание аналитического центра нового для нашего региона типа, максимально открытого для диалога, новых идей и форматов, и умело и эффективно соединяющего местную и глобальную экспертизу", - говорит соучредитель CAPS Unlock, политолог-международник, директор программы по изучению Центральной Азии Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Наргис Касенова.
Создание регионального аналитического центра является частью глобальной трансформации сети фондов Открытого общества. Прикладные исследования, рекомендации призваны находить лучшие практические решения проблем кризисного и посткризисного периода.

Центр готов сотрудничать с международными институтами, включая ООН и ОЭСР.

CAPS Unlock сформирует партнерства как внутри региона, так и с ведущими аналитическими центрами стран Европы, Северной Америки и Азии.

В Попечительский совет организации вошли авторитетные эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана:
- Гульнора Бекназарова, социолог, кандидат философских наук, директор ОО "Зеркало", Таджикистан.

- Жулдыз Смагулова, PhD, кандидат филологических наук, декан факультета образования и гуманитарных наук Университета КИМЭП, Казахстан;

- Медет Тюлегенов, политолог, старший научный сотрудник "Инициативы Гражданское общество" Университета Центральной Азии, Кыргызстан;

- Юлий Юсупов, экономист, директор Center for Economic Development, Узбекистан.

"В наше время неопределенности и глобальных вызовов тренд на информированное принятие качественных решений на любых уровнях должен применяться повсеместно. Формулирование вариантов политико-управленческих решений, а также их обсуждение и продвижение – имеет большое значение для всего региона. В этом смысле, у CAPS Unlock есть своя уникальная миссия и ниша", - считает Медет Тюлегенов.

Фонд Сорос-Казахстан за 28 лет работы выделил более $100 миллионов в виде грантов в сферах здравоохранения, образования и науки, защиты прав человека, прозрачности и подотчетности государственных финансов, защиты интересов уязвимых групп населения, поддержки СМИ, экономических реформ.
Напомним, что Институт "Открытое Общество" (Фонд Сороса) после более чем 25 лет работы в Таджикистане в ноябре 2022 года объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане.

В заявлении Фонда отмечалось, что это "результат масштабных преобразований, трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода".

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681191120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утвержден План основных мероприятий сената на І сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва
- Мажилис рассмотрит поправки к Договору с Кыргызстаном о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам
- Качество жизни в селах улучшат в Казахстане
- О повышении цен на ГСМ
- Трехсменные школы, дефицит кадров и развитие подсобных хозяйств
- Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции провели телефонный разговор
- В "Ак жоле" обсудили проблему предпринимателей по маркировке товаров
- Нужна ли Казахстану верхняя палата парламента?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  