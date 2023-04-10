Ущерб хуже, чем от Ассанжа. Новый скандал из-за утечки документов в США, - АиФ

08:36 11.04.2023

10.04.2023 Евгений Маслов



Первая партия секретных документов, которая появилась в четверг, 6 апреля, оказалась лишь верхушкой айсберга. Официально известно, что Пентагон занимается расследованием. И пока все гадали, правдой или дезинформацией являются сведения о состоянии ВСУ и планах США по укреплению украинской армии, была опубликована новая порция американских секретов. На этот раз появилось много информации не только по Украине, но и данные, касающиеся партнеров Вашингтона в Южной Корее и Израиле. Не исключено, что это еще не финал.



Зачем шпионить за Зеленским?

Безусловно, украинский кейс для нас самый интересный. Например, телеканал CNN сообщает, что один из 100 новых документов раскрывает банальный факт - США шпионили за Владимиром Зеленским.



В частности, CNN предоставил данные радиотехнической разведки, по которым президент Украины в конце февраля предлагал ударить по Ростовской области, в места дислокации войск РФ. Отмечается, что с дальнобойным оружием у Киева проблемы, поэтому бить Зеленский предлагал беспилотниками. Телеканал полагает, что именно после этих данных появилось официальное заявление Вашингтона о нежелании поставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия. Дескать, чтобы не было соблазнов у Зеленского расширить географию его атак на российские территории.



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Кстати, сам факт слежки за Зеленским, при условии, что все слитые в Сеть документы подлинные, говорит о многом. На первый взгляд, зачем шпионить за политиком, который и так де-факто ручной и все свои планы составляет под неусыпным контролем натовских товарищей. Видимо, в США уже поняли творческую увлекающуюся натуру артиста-президента и его склонность к публичным экспромтам и громким жестам. Потому и предпочли держать руку на пульсе, а не ждать доклада из Киева. Дополнительное обострение с Москвой, очевидно, в планы Вашингтона не входит. Пока не входит.



Кстати, по факту утечки секретных документов агентство Bloomberg отметило, что в США могут возникнуть трудности с помощью Киеву прямо перед широко анонсированным контрнаступлением ВСУ. А CNN со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщил о "глубоком разочаровании" украинских чиновников. Хотя те и назвали ситуацию "ожидаемой". Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы после публикации первой порции документов.



Прослушивают даже своих

О реакции американских чиновников написал The New York Times. Эта утечка "вызвала тревогу", потому как вся информация - "свежая и конфиденциальная". Что неудивительно. Кроме того, что документы доказывают полную, так сказать, вовлеченность США в конфликт на Украине (размещение ПВО, разведданные для ГУР, поставки боеприпасов и оружия), так еще и затрагивают таких важных союзников, как Южная Корея и Израиль.



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Например, CNN сообщает о приватном разговоре двух корейских чиновников, о котором стало известно из прослушки. "Чиновники опасались, что поставки боеприпасов, которые США затем отправят на Украину, нарушат политику Южной Кореи, заключающуюся в отказе от поставок смертоносной помощи воюющим странам. Согласно документу, один из чиновников тогда предложил способ обойти политику, фактически не меняя ее, - продав боеприпасы Польше", - сообщает CNN.



А еще США активно "пасли" израильский Моссад. В одном из слитых отчетов ЦРУ прямо говорится, что израильская разведка тайно поддерживает акции протеста, которые сотрясают в последнее время Израиль. Американцам об этом также стало известно благодаря прослушке. Еще один секретный документ Пентагона касается сценариев, которые могут привести к тому, что Израиль рассмотрит вопрос о предоставлении летальной помощи Украине: в частности, передать могут зенитно-ракетные комплексы Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.



Официальной реакции из Сеула еще не было, хотя сам факт шпионажа со стороны США за одним из своих основных союзников в Азии, безусловно, должен был насторожить. А в офисе премьер-министра Израиля Нетаньяху назвали информацию из скандальных документов "лживой и безосновательной". О роли Израиля на Ближнем Востоке даже и говорить не стоит.



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Кто слил секреты?

Аналитики из разных стран, разбирая слитые документы, отмечают, что секреты США выложили в нескольких чатах игроков компьютерных игр. И первые бумаги появились еще в начале года, а затем постепенно выкладывали фото свежих бумаг. И никто ни в ЦРУ, ни в Пентагоне, ни где-либо еще этого не заметил. Кроме русскоязычных геймеров. Эти ребята обратили внимание на документы, связанные с СВО, и выложили их в Telegram-каналах. Первая реакция была совершенно естественной - это российская липа. Но когда начали копать глубже, всеобщее веселье и улюлюканье на тему работы "русских шпионов" поутихло. Теперь ищут "паршивую овцу" в американских спецслужбах.



"Утечка документов Пентагона реальная. Вполне возможно, что появятся свидетельства того, как были взорваны "Северные потоки", в частности, - считает профессор, политолог Марат Баширов. - На самом деле документы об Артемовске и контрнаступлении - только малая часть всего, что выложено. И эффект ущерба гораздо выше того, что было после истории с Ассанжем. В распространенных документах много кейсов того, что происходит на Ближнем Востоке, в Китае и Юго-Восточной Азии. Пентагон не комментирует утечку, но Министерство юстиции США ведет расследование, что свидетельствует о том, что Минюсту как раз Пентагон сказал правду. И будут еще сливы".



Эксперт полагает, что доступ к этим утекшим в Сеть документам мог иметь и журналист Сеймур Херш. Если это так, то его расследование о заказчиках и исполнителях взрывов "Северных потоков" имело мощную базу. "Он в начале февраля уже имел такие документы из Пентагона, но не мог ими официально воспользоваться, потому что его бы обвинили, как Ассанжа. Поэтому он высказал версию причастности Пентагона к подрывам "Северных потоков" уверенно, но без доказательств", - рассуждает Баширов.



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Депутат Госдумы Мария Бутина, которая сама в свое время угодила в шпионский скандал, также полагает, что без нового "Сноудена" здесь дело не обошлось: "В стране, где президенты хранят секретные документы в гаражах и на дачах и с завидной регулярностью появляются "Сноудены", раскрывающие гостайны в пабликах, вряд ли можно удивляться очередному сливу". А Reuters прямо пишет о поисках людей, стоящих за самой громкой утечкой документов за последние несколько лет. Агентство пишет, что следователи рассматривают четыре или пять теорий: от недовольного сотрудника до внутреннего саботажа, целью которого было подорвать интересы национальной безопасности США.