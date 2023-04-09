Конец мировой системы: население Земли сократится на 90 процентов? - Андрей Фурсов

09:00 11.04.2023

Конец мировой системы

население Земли сократится на 90 процентов?

Андрей Фурсов



В октябре 1990 года я читал лекцию в Колумбийском университете. Один из присутствующих ехидно спросил: "А вам не кажется, что колокол звонит по коммунизму?" Я ему сказал, что у Джона Донна было стихотворение, где есть такая строка, Хемингуэй использовал ее в качестве эпиграфа: "Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Колокол звонит по тебе!" Я имею в виду, что разрушение советской системы – это начало конца вашей системы, через 10-15 лет. Зал засмеялся… Но в 2008 году действительно пришел кризис. Тот кризис, который прогнозировался на Западе в начале 80-х годов.



И сейчас возникает вопрос, собственно, а по ком звонит колокол? Он звонит по существующей мировой системе. И если Россия будет оставаться ментально, экономически, социально в таком расхлябанном виде частью этого мира, то колокол зазвонит и по ней. Другое дело, что если бы Россия не была частью этого мира, а была, скажем, социалистической системой самой по себе, было бы все по-другому. Как это и предполагалось в американских прогнозах начала 80-х годов.



В начале 80-х годов Рейган заказал прогноз трем группам экономистов прогноз на ближайшие 15 лет. И они пришли к абсолютно идентичным выводам, а потом вместе повдели общий итог. Прогноз был такой: впереди "двугорбый" кризис - 1987–1992/93 годов. Производство в капиталистическом сегменте падает на 20-25%, в социалистическом – на 10-12%.



Политический результат всего этого дела для Запада – приход к власти коммунистов в Италии и во Франции, самих по себе или в союзе левых сил. В Великобритании левые лейбористы возвращаются. И в США – никто никуда не возвращается, но зато негритянские бунты во всех крупнейших городах. На советскую систему прогноз был отдельный: она проскакивала этот кризис значительно легче. Но вышло так, как вышло. Капитализм не построили, но от его язв страдаем будь здоров. Люди, которые построили в лучшем случае криминальный капитализм, страдают от язв мирового капитализма.



По-видимому, навсегда заканчивается тот период в истории человечества, который характеризовался бурным ростом. Я имею в виду технический рывок, который, условно, шел с середины XVIII века до 80-х годов ХХ века. Нужно сказать, что после неолитической революции, экономический рост, что в античности, что в средневековье, что в азиастких обществах равнялся 0,2% в год. Это была асимптота. И вдруг произошел резкий рывок! Но этот рывок действительно заканчивается.



Это не значит, что завтра все перейдут на доиндустриальное хозяйство. Но в смысле, что действительно есть некий предел. В принципе, в этом нет ничего нового для тех, кто когда-то, в 60-е годы, следил за конференциями в Бюракане, у нас в Армении, посвященным поиску внеземных цивилизаций. Там очень много обсуждался вопрос, одиноки ли мы во вселенной. И в основном сталкивались точки зрения Станислава Лема и нашего астронома Шкловского. Лем говорил, "мы одиноки". Шкловский говорил, "да до хрена нас во вселенной".



Но Кардашев, который создал свою типологию внеземных цивилизаций, нашел третье решение. Он сказал, что "мы одиноки в том смысле, что техническая фаза любой цивилизации не может длиться дольше определенного времени". Его гипотетическая схема очень важна для нас сейчас, для перспектив развития земной цивилизации и посткапиталистической системы. Как сказал сам же Кардашев, наша современная система – капитализм/социализм вместе – использует только 0,16 энергетического потенциала планеты. И перспектив для использования чего-то большего практически нет. Это не значит, что на этом развитие останавливается. Или это не значит, что нужно реализовывать вариант Римского клуба и Шваба. Потому что Шваб, на самом деле, за исключением стейкхолдеровского капитализма ничего не придумал нового по сравнению с жуликами из Римского клуба.



Напомню, что Римский клуб был создан в 1968 году. Формально его создали три человека - Александр Кинг (Великобритания), Аурелио Печчеи, который представлял Ватикан, а также южно-немецкие и северо-итальянские элиты, и Джермен Гвишиани. Он был зятем Косыгина и сыном единственного заместителя Берии, которого не расстреляли, а только сняли погоны и ордена. Римский клуб был одним из средств проникновения советской номенклатуры, когда она во второй половине 60-х годов де-факто отказалась от рывка реального строительства коммунизма, де-факто (в идеологии, конечно, об этом никто не сказал), в капиталистическую систему. Организационных способов интеграции было два. Это структура "Сеть", она же "Фирма" Питовранова. И второе – это Римский клуб.



Римский клуб уже в 68-69 годах начал готовить первый доклад "Пределы роста" по модели Форрестера "Мир один". И уже тогда было ясно, что это за модель - сокращение потребления, сокращение населения планеты.



Самое интересное, что в это же время в Советском Союзе была разработана альтернативная система. В 1965 году в Московском государственном педагогическом институте им. Ленина была создана лаборатория анализа системного развития систем ("Лаборатория систем управления развитием систем", сокращенно "ЛаСУРс"). Ее возглавил совершенно фантастический человек. Он мало известен, но я думаю, что когда-нибудь Россия будет отчитываться за вторую половину ХХ века именем этого человека - Побиск Кузнецов.



Они разработали свою модель развития мировой системы. Если в "Пределах роста" было пять переменных и капитал, то здесь было 30 переменных. И человек, который смотрел оба варианта, сказал, что "ЛаСУРс" писал очень мощный доктор наук, а "Пределы роста" – школьник-отличник. Согласно модели "ЛаСУРс", система переходит к асимптотическому режиму, но накормить она может до 30 миллиардов людей. Дальше произошли очень интересные вещи. Руководителей "ЛаСУРс" обвиняют в том, что они растратили деньги. Побиска Кузнецова исключают из партии и сажают в Институт Сербского. Друзья его вытаскивают оттуда, потом его восстанавливают в партии. Он даже консультирует Андропова и предсказывает кризис капиталистической системы в конце ХХ века. Но система была разгромлена. Произошло это по одной простой причине: поскольку советская номенклатура сделала ставку на вхождение в западный мир по линии Римского клуба, нужно было устранить все альтернативы. Вдобавок ко всему еще шла борьба внутри различных групп советской номенклатуры.



Что для нас очень важно здесь? Это означает, что те проблемы, о которых говорит Шваб, это проблемы капиталистической системы. Причем переход от экспоненте к асимптоте планируется таким образом, чтобы хозяева капсистемы плавно перетекли в хозяев другой системы. Но для этого им нужно ссущественно сократить население планеты. Причем, если раньше говорилось, о двух миллиарда, то теперь заговорили о полумиллиарде. Есть такой приматолог Джейн Гудолл, она задействована в глобалистских структурах. Гудолл недавно сказала: "Население планеты должно быть таким, как 500 лет назад". Тогда был 491 миллион.



Мне часто приходится слышать: "Ну что может простой человек в такой ситуации сделать?" Дело в том, что в переходных ситуациях, когда старая система ломается, а новая еще не оформилась, необходимость и случайность почти уравниваются. И когда при равновесной ситуации бабочка садится на одну чашу весов, она и перевешивает. А дальше идет инерционный процесс. И именно в такие вот периоды, которые мы переживаем, очень часто от индивидуального выбора каждого человека зависит развитие событий. А для того, чтобы решать, нужно обладать знанием. Поэтому я позволю себе добавить финальную фразу из своей книги "Колокола Истории": "Только субъектное и свободное рациональное знание об обществе научит людей не бояться звона колоколов истории. Научит жить без надежд на вознаграждение, потому что быть человеком – это и есть самая большая награда. Жить без иллюзий, потому что жизнь и есть лучшая из иллюзий. Жить, не идеализируя прошлого, не ропща на настоящее и не пугаясь будущего. Научит мужеству быть и мужеству знать. Знать и быть человеком, человеком, свободным от пораженчества…".. Все зависит от человека, тем более тогда, когда рушатся социальные миры и звонят колокола Истории.