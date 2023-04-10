 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.04.2023
09:37  Брюссель и Пекин встали на путь климатического регулирования, - Ирина Гайда
09:30  Уроки падения Багдада: 20 лет хаоса в Ираке, - Кирилл Семенов
09:25  Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба
09:20  Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?
09:17  Зачем Америке оружие Апокалипсиса? - Вл.Прохватилов
09:14  Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин
09:00  Конец мировой системы: население Земли сократится на 90 процентов? - Андрей Фурсов

08:36  Ущерб хуже, чем от Ассанжа. Новый скандал из-за утечки документов в США, - АиФ
08:32  Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
07:57  Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:54  Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
06:37  На пути к разделу Украины, - В.Бурт
01:44  Стратегия Холодной войны в XXI веке: яйцеголовые Америки проигрывают ИИ Китая, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:32  Не должно остаться даже клочка земли под названием "Украина", - С.Духанов
01:20  Астана. Матч на первенство мира по шахматам. Рос-шахматист Ян Непомнящий разгромил Лижэня (Китай) во 2-й партии
01:03  Запад провоцирует гражданскую войну в Турции, - Александра Харченко
00:55  Афганское сопротивление превратилось в семейный бизнес, - И.Субботин
00:50  Российские банки столкнулись с проблемой дефицита юаня
00:42  Аркаим: древняя территория будущего, - Максим Калашников
00:35  Брат киргизского президента Б.Жээнбеков приговорен к... штрафу. За финансовые аферы на госслужбе
00:30  На коротком поводке... Спецслужбы США глобально контролируют СМИ, - Игорь Веремеев
00:24  По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
Понедельник, 10.04.2023
19:52  Маршруты казахстанской нефти переориентируют на Азербайджан, - В.Панфилова
18:25  Китай отработал три варианта победы над Тайванем, - С.Адамов
17:16  Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков
15:40  Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
14:55  Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)
14:27  Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:12  12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz
14:01  "Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов
13:33  Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек, - "КазПравда"
13:01  Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)
12:55  В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:13  Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг
12:12  Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:02  Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов
12:01  Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов
11:59  У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы
11:56  Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник
11:34  В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию
10:58  Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
09:53  Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко
09:29  AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех
09:25  Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев
00:32  Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:22  Европейский не-выбор Китая, - Алексей Маслов
00:12  Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин
09:14 11.04.2023

10.04.2023
Нормализация отношений Эр-Рияда с Тегераном вселяет надежду на урегулирование в Йемене
Равиль Мустафин

Делегации из Саудовской Аравии и Омана на переговорах в столице Йемена.
Делегации из Саудовской Аравии и Омана провели в понедельник в столице Йемена Сане переговоры с хуситами во главе с председателем Верховного политического совета Йемена Махди аль-Машатом. Стороны обсудили подготовленные саудовскими официальными лицами предложения об условиях заключения мирного соглашения о прекращении войны в Йемене. "Почти окончательный" проект этого документа, утвержденный ранее международно признанным правительством Йемена, был передан делегации хуситов.
Подготовленные Эр-Риядом предложения предполагают продление перемирия на шесть месяцев, прямые переговоры между повстанцами-хуситами и правительством Йемена под эгидой ООН, а также двухлетний переходный период. Документ также предусматривает снятие ограничений с аэро- и морских портов, выплату компенсации государственным чиновникам в регионах, находящимся под контролем хуситов, открытие дорог, связывающих территорию страны. В свою очередь, Махди аль-Машат подтвердил позицию повстанцев-хуситов о том, что они стремятся к "почетному миру", а йеменский народ – к свободе и независимости.

Вместе с тем AFP со ссылкой на неназванного дипломата пишет о том, что саудовцы и хуситы в принципе уже договорились о шестимесячном перемирии, чтобы подготовить почву для трехмесячных переговоров об установлении двухлетнего переходного периода.

Саудовские мирные идеи были также одобрены Советом президентского руководства, даже несмотря на то, что хуситы отказываются его признавать. Тем не менее на прошлой неделе этот Совет не только поддержал саудовские инициативы, но и подчеркнул, что любые обсуждения должны привести к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, а не к краткосрочным перемириям, и выразил надежду, что хуситы не будут нарушать договоренности.

Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак в интервью египетской газете Al-Qahera News заявил, что мирное соглашение между Эр-Риядом и Тегераном ускорило мирные усилия Йемена и побудило хуситов "серьезно" заняться "деликатными вопросами". В первую очередь речь идет об обмене заключенными, фактически теми же военнопленными. По словам дипломата, если ранее хуситы отказывались даже от разговоров об освобождении пленных, то сегодня они в корне изменили поведение.

На недавних переговорах в Швейцарии, которые проходили между правительством Йемена и хуситами при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста, удалось договориться об освобождении 887 задержанных . Еще 13 человек были освобождены саудовцами на прошлой неделе в обмен на ранее отпущенного подданного королевства.

Начавшиеся в Сане переговоры свидетельствуют о прогрессе в консультациях между Эр-Риядом и хуситами, проводимых при посредничестве Омана, который заработал репутацию осторожного, но в то же время удачливого посредника в разрешении споров, возникающих в районе Персидского залива. Кстати, оманскую делегацию по пути в Сану сопровождал главный переговорщик повстанцев-хуситов Мухамммед Абдессалям, постоянно проживающий в Маскате.

Однако, по мнению большинства зарубежных и региональных аналитиков, главная причина дипломатических успехов по урегулированию йеменского конфликта все-таки связана с подписанием в марте при посредничестве Китая соглашения о нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В прошлый четверг высокопоставленные саудовские и иранские чиновники встречались в Пекине, возобновив дипломатические отношения и пообещав работать вместе, чтобы обеспечить "безопасность и стабильность" в их неспокойном регионе.

Война в Йемене всегда рассматривалась как одно из целого ряда опосредованных сражений между Тегераном и Эр-Риядом. Свержение в 2014 году законного президента хуситами, связанными с Ираном, стало началом гражданской войны в этой арабской стране. Через год в дело на стороне свергнутого президента, которому Эр-Рияд предоставил убежище и поддержку, вступила Саудовская Аравия. Вместе с ОАЭ королевство сумело создать широкий военный альянс, который ввел жесткие ограничения на ввоз товаров, прежде всего продовольствия, топлива и лекарств, в Йемен. За годы войны погибло свыше 377 тыс. человек, стране нанесен ущерб, который оценивается в 126 млрд долл. Свыше 80% населения нуждается на сегодняшний день в гуманитарной помощи.

Страна оказалась фактически расколотой на три части. На севере правит движение хуситов "Ансар Аллах". Оно контролирует до 80% территории страны. На юге на некоторых островах, в том числе на самом крупном – Сокотра, правят сепаратисты из южного переходного правительства, которых поддерживают ОАЭ. На остальной части страны действуют международно признанное правительство и отдельные отряды террористов-джихадистов из запрещенных в РФ "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Известие о начале переговоров между хуситами и правительством, за которым стоит Эр-Рияд, подвигло Эмираты начать вывод своих оставшихся к сегодняшнему дню немногочисленных подразделений с юга страны и с ряда островов.

Аналитики рассчитывают, что в случае успеха переговоров в Сане и достижения соглашения о постоянном перемирии стороны смогут объявить об этом уже к окончанию месяца Рамадан, к празднику разговения, который звучит по-арабски как Ид аль-Фитр и начнется 20 апреля.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681193640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утвержден План основных мероприятий сената на І сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва
- Мажилис рассмотрит поправки к Договору с Кыргызстаном о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам
- Качество жизни в селах улучшат в Казахстане
- О повышении цен на ГСМ
- Трехсменные школы, дефицит кадров и развитие подсобных хозяйств
- Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции провели телефонный разговор
- В "Ак жоле" обсудили проблему предпринимателей по маркировке товаров
- Нужна ли Казахстану верхняя палата парламента?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  