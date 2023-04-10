Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин

09:14 11.04.2023

10.04.2023

Нормализация отношений Эр-Рияда с Тегераном вселяет надежду на урегулирование в Йемене

Равиль Мустафин



Делегации из Саудовской Аравии и Омана на переговорах в столице Йемена.

Делегации из Саудовской Аравии и Омана провели в понедельник в столице Йемена Сане переговоры с хуситами во главе с председателем Верховного политического совета Йемена Махди аль-Машатом. Стороны обсудили подготовленные саудовскими официальными лицами предложения об условиях заключения мирного соглашения о прекращении войны в Йемене. "Почти окончательный" проект этого документа, утвержденный ранее международно признанным правительством Йемена, был передан делегации хуситов.

Подготовленные Эр-Риядом предложения предполагают продление перемирия на шесть месяцев, прямые переговоры между повстанцами-хуситами и правительством Йемена под эгидой ООН, а также двухлетний переходный период. Документ также предусматривает снятие ограничений с аэро- и морских портов, выплату компенсации государственным чиновникам в регионах, находящимся под контролем хуситов, открытие дорог, связывающих территорию страны. В свою очередь, Махди аль-Машат подтвердил позицию повстанцев-хуситов о том, что они стремятся к "почетному миру", а йеменский народ – к свободе и независимости.



Вместе с тем AFP со ссылкой на неназванного дипломата пишет о том, что саудовцы и хуситы в принципе уже договорились о шестимесячном перемирии, чтобы подготовить почву для трехмесячных переговоров об установлении двухлетнего переходного периода.



Саудовские мирные идеи были также одобрены Советом президентского руководства, даже несмотря на то, что хуситы отказываются его признавать. Тем не менее на прошлой неделе этот Совет не только поддержал саудовские инициативы, но и подчеркнул, что любые обсуждения должны привести к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, а не к краткосрочным перемириям, и выразил надежду, что хуситы не будут нарушать договоренности.



Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак в интервью египетской газете Al-Qahera News заявил, что мирное соглашение между Эр-Риядом и Тегераном ускорило мирные усилия Йемена и побудило хуситов "серьезно" заняться "деликатными вопросами". В первую очередь речь идет об обмене заключенными, фактически теми же военнопленными. По словам дипломата, если ранее хуситы отказывались даже от разговоров об освобождении пленных, то сегодня они в корне изменили поведение.



На недавних переговорах в Швейцарии, которые проходили между правительством Йемена и хуситами при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста, удалось договориться об освобождении 887 задержанных . Еще 13 человек были освобождены саудовцами на прошлой неделе в обмен на ранее отпущенного подданного королевства.



Начавшиеся в Сане переговоры свидетельствуют о прогрессе в консультациях между Эр-Риядом и хуситами, проводимых при посредничестве Омана, который заработал репутацию осторожного, но в то же время удачливого посредника в разрешении споров, возникающих в районе Персидского залива. Кстати, оманскую делегацию по пути в Сану сопровождал главный переговорщик повстанцев-хуситов Мухамммед Абдессалям, постоянно проживающий в Маскате.



Однако, по мнению большинства зарубежных и региональных аналитиков, главная причина дипломатических успехов по урегулированию йеменского конфликта все-таки связана с подписанием в марте при посредничестве Китая соглашения о нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В прошлый четверг высокопоставленные саудовские и иранские чиновники встречались в Пекине, возобновив дипломатические отношения и пообещав работать вместе, чтобы обеспечить "безопасность и стабильность" в их неспокойном регионе.



Война в Йемене всегда рассматривалась как одно из целого ряда опосредованных сражений между Тегераном и Эр-Риядом. Свержение в 2014 году законного президента хуситами, связанными с Ираном, стало началом гражданской войны в этой арабской стране. Через год в дело на стороне свергнутого президента, которому Эр-Рияд предоставил убежище и поддержку, вступила Саудовская Аравия. Вместе с ОАЭ королевство сумело создать широкий военный альянс, который ввел жесткие ограничения на ввоз товаров, прежде всего продовольствия, топлива и лекарств, в Йемен. За годы войны погибло свыше 377 тыс. человек, стране нанесен ущерб, который оценивается в 126 млрд долл. Свыше 80% населения нуждается на сегодняшний день в гуманитарной помощи.



Страна оказалась фактически расколотой на три части. На севере правит движение хуситов "Ансар Аллах". Оно контролирует до 80% территории страны. На юге на некоторых островах, в том числе на самом крупном – Сокотра, правят сепаратисты из южного переходного правительства, которых поддерживают ОАЭ. На остальной части страны действуют международно признанное правительство и отдельные отряды террористов-джихадистов из запрещенных в РФ "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Известие о начале переговоров между хуситами и правительством, за которым стоит Эр-Рияд, подвигло Эмираты начать вывод своих оставшихся к сегодняшнему дню немногочисленных подразделений с юга страны и с ряда островов.



Аналитики рассчитывают, что в случае успеха переговоров в Сане и достижения соглашения о постоянном перемирии стороны смогут объявить об этом уже к окончанию месяца Рамадан, к празднику разговения, который звучит по-арабски как Ид аль-Фитр и начнется 20 апреля.