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Зачем Америке оружие Апокалипсиса? - Вл.Прохватилов
09:17 11.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.04.2023

Термин "тектоническое оружие" и его синоним "сейсмическое оружие" был введен в оборот в 1992 году членом-корреспондентом Академии наук СССР А. Николаевым, который определил его как нечто способное привести к разрушительному землетрясению с использованием накопленной тектонической энергии недр.

Первые эксперименты по разработке тектонического оружия были проведены во время Второй мировой войны в Новой Зеландии, когда ВМФ США запустили проект Seal (Печать). В Откровении Иоанна Богослова ангелы срывают печати со свитков, вызывая Апокалипсис…

Идея проекта родилась в 1943 году у американского офицера Е. А. Гиббсона. Наблюдая за работой инженерных отделений, использовавших для проведения подводных работ взрывные заряды, он подметил, что при этом образуются сильные волны. Гиббсон предположил, что, взорвав под водой мощный заряд, можно создать гигантскую разрушительную волну, сравнимую по эффекту с природным цунами.

ВМФ США заинтересовался идеей, рассматривая ее как альтернативу атомной бомбе. Проект поддержало правительства Новой Зеландии, предоставившее испытательный полигон для подводных работ.

В 1944 году под руководством новозеландского профессора Томаса Личи на островах близ Новой Каледонии были проведены испытания так называемой "цунами-бомбы" (Tsunami bomb). За семь месяцев было проведено 3700 испытательных взрывов небольшой мощности. Испытания показали, что одновременный взрыв нескольких зарядов взрывчатки тротиловым эквивалентом в две килотонны, размещенных на дне океана на расстоянии около 8 км от побережья, может создать разрушительную волну.

Проект Seal планировалось использовать против императорской Японии, но атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" были разработаны быстрее и по предварительным расчетам американских военных оказались более эффективными.

По данным египетского журнала Al Osboa, землетрясение и цунами в Индийском океане в декабре 2004 года были вызваны взорванной американскими и израильскими военными "цунами-бомбой".

В 2011 году в Японии разрушительное цунами вызвало катастрофическую аварию на АЭС "Фукусима-1". Вскоре после этой аварии глава одного из управлений российского Генерального штаба полковник Сергей Устюгов в разговоре со мной выразил мнение, что гигантское цунами было вызвано тектоническим оружием американских военных. В 2013 году в соцсетях США было распространено исследование независимого журналиста Джима Стоуна, в котором утверждалось, что взрыв "цунами-бомбы" устроен израильтянами с целью помешать Японии поставлять обогащенный уран Ирану.

Косвенным подтверждением этих версий может служить заявление владельца АЭС Токийской энергетической компании (TEPCO), что возможность цунами такого масштаба лежала за границей области разумных предположений.

Известны две секретные советские программы "Вулкан" и "Меркурий-18" (НИР № 2М 08614ПК) - "Методика дистанционного воздействия на очаг землетрясения с использованием слабых сейсмических полей и переноса энергии взрыва". Эти программы координировались Институтом геологии АН Азербайджанской ССР, где ими руководил доктор физматнаук Икрам Керимов. В 1988 году группа Керимова приступила к первым экспериментам на полигоне в 50 километрах от города Баткен в Киргизской ССР. Последнее испытание по программе "Вулкан" произошло в 1992 году.

Профессор геофизики в Университете Лидса Роджер Кларк в публикации в журнале Nature (1996), оценивая газетные сообщения о советских программах "Меркурий" и "Вулкан", нацеленных на разработку тектонического оружия, способного вызывать землетрясения на большом расстоянии с использованием электромагнитного излучения, отметил, что не считает подобное невозможным, но создание таких устройств крайне маловероятно. Согласно публикации в Nature, эти программы были известны западным геофизикам.

По данным экспертов российского Аналитического центра стратегических ядерных сил, обе советские программы по разработке тектонического оружия не дали никаких результатов. После распада СССР эти программы были закрыты.

По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), разработка тектонического оружия ведется в настоящее время в США, Японии, Израиле и Бразилии.

В 2005 году Пентагон запустил программу Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP) с целью создания сейсмических ядерных бомб.

По оценкам американской разведки, сегодня во всем мире имеется около 100 потенциальных стратегических целей для создаваемых по программе RNEP ядерных боезарядов. Подавляющее большинство из них находятся на глубинах не более 250 метров от земной поверхности. Ядерные "пенетраторы" будут способны пробить до 100 метров глинистого грунта и до 12 метров скального грунта средней прочности и уничтожат подземные цели за счет своей несравнимой с обычными фугасными боеприпасами мощности.

В основу проекта сейсмических бомб были положены разработки британского инженера Барнса Уоллеса, который установил, что при подземном взрыве почва ведет себя подобно несжимаемой жидкости и ударная волна в ней распространяется на большое расстояние, вызывая локальные сейсмические колебания.

Результаты разработок должны были быть готовы к 2010 году. Является ли простым совпадением то, что 12 января 2010 года в Гаити произошло разрушительнейшее землетрясение, уничтожившее инфраструктуру страны на 90 % и унесшее жизни 230 тыс. человек, а год спустя, в марте 2011-го, на японский остров Хонсю обрушилось цунами и произошло 9-балльное землетрясение, разрушившее АЭС "Фукусима–1", – вопрос риторический. Глава службы контроля космических объектов генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Чжоу Чеэнхео в свое время прямо заявил, что землетрясение в Сычуани и аномальные ливни, вызвавшие массовые бедствия в 2008 году, были следствием реализации секретной военной программы Пентагона "Погода как умножитель силы".

Вызвать искусственное землетрясение можно также с помощью магнитогидродинамических (МГД) генераторов (на этом были основаны разработки Икрама Керимова). В докладе российского Центра научной информации от 2003 года сообщалось: "Пуски МГД-генератора на Бишкекском полигоне (Киргизия) вызывают статистически значимый рост потока местных землетрясений Северного Тянь-Шаня. Наблюдаемая активизация сейсмичности не связана с влиянием таких внешних факторов как удаленные землетрясения, подземные ядерные взрывы, геомагнитные бури, грозовая активность атмосферы и т. д. Воздействие электромагнитных импульсов вызывает сложные пространственно-временные изменения сейсмического режима, ускоряя в целом высвобождение энергии, накопленной в коре в ходе естественных тектонических процессов, в виде потока относительно слабых землетрясений. При этом активизация сейсмичности и ее пространственное перераспределение возникает после пусков МГД-генератора с задержкой в несколько суток".

"Известно, что некоторые члены группы Керимова, в частности старший научный сотрудник Института геологии АН Азербайджана, программист Джафар Джафаров, работают сегодня на территории ЮАР во славу американского оружия. Что же, в Африке проводить полигонные испытания, наверное, еще проще, чем на Гаити", – пишет портал телеканала "Звезда".

Не исключено, что на базе современных технологий американским военным удалось повысить разрушительную эффективность "сейсмического оружия Керимова", создав значительно более мощные МГД-генераторы.

В Пентагоне не скрывают, что целью разработки всех видов геофизического оружия служит стремление США оставаться доминирующей военной силой.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681193820


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