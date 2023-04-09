Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?

09:20 11.04.2023

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ



СОЮЗНИКИ ГОТОВЫ ВСТАТЬ ПОД РУССКИЕ ЗНАМЕНА. В ДЕЛО ВСТУПИТ КИТАЙСКИЙ ЛЕГИОН?

Спецоперация на Украине привела не только к санкциям и "отмене" всего русского на Западе, но и к всплеску симпатий к России в странах "глобального Юга". Тысячи людей выражают желание вступить в ряды наших Вооруженных сил, чтобы сразиться против глобализма.



В китайском сегменте интернета набирает популярность ролик пользователя по имени Уло, который включился в помощь русской армии и сообщил об отправке дронов из КНР для наших бойцов.



Ты знаешь, что мы не любим нацистов, передаю дроны фронту! Китайско-русская дружба длится вечно, победа будет за нами!



– заявил видеоблогер. Всплеск симпатии к нашей стране – удивительный феномен для Поднебесной. Последние десятилетия китайцы сохраняли нейтралитет в отношении международных конфликтов. 24 февраля 2022 года стало рубежной датой.



Резкий рост позитивного отношения к России стал неожиданностью и для западных аналитиков. Соцопрос, проведенный Центральноевропейским институтом азиатских исследований в мае прошлого года, показал, что отношение к нашей стране у граждан Китайской Народной Республики не просто хорошее – мы впереди планеты всей. Около 80% китайцев позитивно относятся к России и лишь 12% – негативно. К Соединенным Штатам Америки отношение ровно противоположное – это самая нелюбимая жителями КНР страна (60% оценивают мирового гегемона негативно и только 31% - позитивно).



При этом за три года отношение к нам среди жителей Китая улучшилось у 78,66% респондентов, а отношение к США ухудшилось у 59%. Такую же оценку подтвердил американский Gallup в декабре 2022 – январе 2023-го. Россию считают союзником или стратегическим партнером 69% турок, 79% китайцев и 80% индусов. Для сравнения: подобную оценку разделяют лишь 8% британцев и чуть более 10% американцев.



"Мы готовы сражаться"

Поднебесная не стала исключением. Во многих странах так называемого "глобального Юга" люди готовы с оружием в руках встать на защиту России против американоцентричного миропорядка. В интернете можно найти ролики из разных концов Африки, где вооруженные люди прямо заявляют о желании пополнить ряды наших войск.



Мы – центральноафриканские силы, африканские национальные силы, Центрально-Африканская Республика, Центральноафриканская национальная армия. Мы готовы помочь нашим русским братьям. Русские – наши партнеры. Даже если мир говорит, что он может бороться с Россией, мы, партнеры России, готовы помочь ей бороться на Украине. Мы готовы, если Россия попросит нас и скажет идти на Украину, мы пойдем со всей решимостью. Мы будем помогать русским бороться против стран НАТО, которые не смогут нас запугать. Мы готовы воевать, потому что Россия помогла нам воевать в нашей стране, и мы победили. Мы поможем России лучше воевать на Украине,



– заявили представители ЦАР.



Мы знаем, что за этим стоит НАТО. Мы, камерунцы, если нас попросят пойти и поддержать Россию, мы пойдем, не сопротивляясь,



– говорит мужчина, представившийся РИА Новостям гражданином Камеруна.



Мы, конголезские солдаты, готовы поддержать Россию в борьбе с Украиной. Все, что там происходит, – это дело рук европейцев,



– сказал еще в одном ролике гражданин Конго.



Чуть больше недели назад о решимости встать на защиту России высказался сын президента Уганды Мухоози Каинеругаба:



Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!



А ранее мы слышали непрозрачные намеки о готовности встать плечом к плечу с нами от первых лиц КНДР. По словам сестры Ким Чен Ына Ким Е Чжон, Северная Корея "всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России". К слову, именно Ким Е Чжон аналитики называют возможной преемницей действующего лидера КНДР (сейчас она занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии).



Россия, где твой Иностранный легион?

Есть повод задуматься о формировании собственного аналога Иностранного легиона. У нашего противника он есть: за Украину воюют наемники из десятков стран мира – от Колумбии до Японии. Киевские власти говорят, их 20 тысяч человек, хотя The New York Times относится к этим цифрам скептически, утверждая, что в реальности речь может идти о 1,5 тысячи бойцов. Однако для бандеровцев это лучше, чем ничего. Попробуй отлови полторы тысячи хлопцев во Львове или в Киеве. Сюжетов с криками и скандалами мобилизованных хватит недели на две вперед.



На совещании 11 марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить участие добровольцев со всего мира в СВО. По словам русского лидера, только с Ближнего Востока поступило 16 тысяч заявок. Увы, пока не похоже, что это требование выполнено.



Между тем Россия имеет все возможности, для того чтобы поставить вербовку добровольцев в дружественных странах на поток. Банально открывать пункты приема непосредственно в Уганде, в ЦАР, в Мали, в КНДР (правда, учитывая жесткие коронавирусные ограничения Пхеньяна, можно действовать иначе – например, в рамках двустороннего соглашения с предоставлением в обмен на добровольцев крупных экономических преференций и фактическое снятие санкций).



Идея создания иностранных добровольческих формирований в составе нашей армии весьма актуальна, уверен глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков. Разговоры о том, что такие подразделения необходимо создавать, велись еще в 2014 году, когда началась Русская весна, но они ни к чему не привели. Были лишь единичные случаи, когда люди приезжали в частном порядке на свой страх и риск и принимали участие в боевых действиях.



Причина того, что это не получалось ранее и с таким скрипом идет сейчас, – сложности армейской бюрократии. Она вообще к любым добровольческим инициативам относится с недоверием, фактически препятствуя народным инициативам, даже исходящим от граждан России. Причем мы с этим сталкиваемся на своем уровне, принимая участие в СВО как добровольцы. Понятно, что для иностранцев препонов еще больше,



– поделился мнением с "Первым русским" Алексей Кочетков.



Что с того?

Людей, готовых сражаться за идеалы христианского мира, за традиционные человеческие ценности против неонацизма, сатанизма, американского экспансионизма, – огромное количество. Осталось добавить политической воли у ответственных лиц.



Я лично знаю огромное количество людей, которые хоть завтра готовы приехать и вступить в, условно говоря, русский Иностранный легион. Чтобы не на словах, а на деле поддерживать своих русских братьев и бороться против американского и в целом западного неоколониализма,



– говорит Кочетков.



При этом идея русского Иностранного легиона могла бы сгладить и проблему миграции, убежден политолог. Лица призывного возраста из стран Средней Азии и Закавказья, желающие получить паспорт гражданина России, должны пройти военную службу в зоне СВО. Этим они, во-первых, докажут преданность новой Родине, во-вторых, полностью легитимируют себя в нашем обществе, ведь этим они покажут, что приехали не за экономическими благами и социалкой, в трудную минуту встав на защиту страны, которую уже по праву смогут называть своей.



Впрочем, для практической реализации этих предложений Госдуме придется в срочном порядке рассмотреть закон "Об иностранных добровольцах", где данная проблематика будет разложена по полочкам.