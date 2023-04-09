 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.04.2023
09:37  Брюссель и Пекин встали на путь климатического регулирования, - Ирина Гайда
09:30  Уроки падения Багдада: 20 лет хаоса в Ираке, - Кирилл Семенов
09:25  Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба
09:20  Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?
09:17  Зачем Америке оружие Апокалипсиса? - Вл.Прохватилов
09:14  Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин
09:00  Конец мировой системы: население Земли сократится на 90 процентов? - Андрей Фурсов

08:36  Ущерб хуже, чем от Ассанжа. Новый скандал из-за утечки документов в США, - АиФ
08:32  Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
07:57  Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:54  Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
06:37  На пути к разделу Украины, - В.Бурт
01:44  Стратегия Холодной войны в XXI веке: яйцеголовые Америки проигрывают ИИ Китая, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:32  Не должно остаться даже клочка земли под названием "Украина", - С.Духанов
01:20  Астана. Матч на первенство мира по шахматам. Рос-шахматист Ян Непомнящий разгромил Лижэня (Китай) во 2-й партии
01:03  Запад провоцирует гражданскую войну в Турции, - Александра Харченко
00:55  Афганское сопротивление превратилось в семейный бизнес, - И.Субботин
00:50  Российские банки столкнулись с проблемой дефицита юаня
00:42  Аркаим: древняя территория будущего, - Максим Калашников
00:35  Брат киргизского президента Б.Жээнбеков приговорен к... штрафу. За финансовые аферы на госслужбе
00:30  На коротком поводке... Спецслужбы США глобально контролируют СМИ, - Игорь Веремеев
00:24  По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
Понедельник, 10.04.2023
19:52  Маршруты казахстанской нефти переориентируют на Азербайджан, - В.Панфилова
18:25  Китай отработал три варианта победы над Тайванем, - С.Адамов
17:16  Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков
15:40  Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
14:55  Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)
14:27  Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:12  12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz
14:01  "Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов
13:33  Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек, - "КазПравда"
13:01  Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)
12:55  В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:13  Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг
12:12  Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:02  Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов
12:01  Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов
11:59  У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы
11:56  Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник
11:34  В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию
10:58  Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
09:53  Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко
09:29  AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех
09:25  Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев
00:32  Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:22  Европейский не-выбор Китая, - Алексей Маслов
00:12  Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?
09:20 11.04.2023

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ

СОЮЗНИКИ ГОТОВЫ ВСТАТЬ ПОД РУССКИЕ ЗНАМЕНА. В ДЕЛО ВСТУПИТ КИТАЙСКИЙ ЛЕГИОН?
Спецоперация на Украине привела не только к санкциям и "отмене" всего русского на Западе, но и к всплеску симпатий к России в странах "глобального Юга". Тысячи людей выражают желание вступить в ряды наших Вооруженных сил, чтобы сразиться против глобализма.

В китайском сегменте интернета набирает популярность ролик пользователя по имени Уло, который включился в помощь русской армии и сообщил об отправке дронов из КНР для наших бойцов.

Ты знаешь, что мы не любим нацистов, передаю дроны фронту! Китайско-русская дружба длится вечно, победа будет за нами!

– заявил видеоблогер. Всплеск симпатии к нашей стране – удивительный феномен для Поднебесной. Последние десятилетия китайцы сохраняли нейтралитет в отношении международных конфликтов. 24 февраля 2022 года стало рубежной датой.

Резкий рост позитивного отношения к России стал неожиданностью и для западных аналитиков. Соцопрос, проведенный Центральноевропейским институтом азиатских исследований в мае прошлого года, показал, что отношение к нашей стране у граждан Китайской Народной Республики не просто хорошее – мы впереди планеты всей. Около 80% китайцев позитивно относятся к России и лишь 12% – негативно. К Соединенным Штатам Америки отношение ровно противоположное – это самая нелюбимая жителями КНР страна (60% оценивают мирового гегемона негативно и только 31% - позитивно).

При этом за три года отношение к нам среди жителей Китая улучшилось у 78,66% респондентов, а отношение к США ухудшилось у 59%. Такую же оценку подтвердил американский Gallup в декабре 2022 – январе 2023-го. Россию считают союзником или стратегическим партнером 69% турок, 79% китайцев и 80% индусов. Для сравнения: подобную оценку разделяют лишь 8% британцев и чуть более 10% американцев.

"Мы готовы сражаться"
Поднебесная не стала исключением. Во многих странах так называемого "глобального Юга" люди готовы с оружием в руках встать на защиту России против американоцентричного миропорядка. В интернете можно найти ролики из разных концов Африки, где вооруженные люди прямо заявляют о желании пополнить ряды наших войск.

Мы – центральноафриканские силы, африканские национальные силы, Центрально-Африканская Республика, Центральноафриканская национальная армия. Мы готовы помочь нашим русским братьям. Русские – наши партнеры. Даже если мир говорит, что он может бороться с Россией, мы, партнеры России, готовы помочь ей бороться на Украине. Мы готовы, если Россия попросит нас и скажет идти на Украину, мы пойдем со всей решимостью. Мы будем помогать русским бороться против стран НАТО, которые не смогут нас запугать. Мы готовы воевать, потому что Россия помогла нам воевать в нашей стране, и мы победили. Мы поможем России лучше воевать на Украине,

– заявили представители ЦАР.

Мы знаем, что за этим стоит НАТО. Мы, камерунцы, если нас попросят пойти и поддержать Россию, мы пойдем, не сопротивляясь,

– говорит мужчина, представившийся РИА Новостям гражданином Камеруна.

Мы, конголезские солдаты, готовы поддержать Россию в борьбе с Украиной. Все, что там происходит, – это дело рук европейцев,

– сказал еще в одном ролике гражданин Конго.

Чуть больше недели назад о решимости встать на защиту России высказался сын президента Уганды Мухоози Каинеругаба:

Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!

А ранее мы слышали непрозрачные намеки о готовности встать плечом к плечу с нами от первых лиц КНДР. По словам сестры Ким Чен Ына Ким Е Чжон, Северная Корея "всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России". К слову, именно Ким Е Чжон аналитики называют возможной преемницей действующего лидера КНДР (сейчас она занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии).

Россия, где твой Иностранный легион?
Есть повод задуматься о формировании собственного аналога Иностранного легиона. У нашего противника он есть: за Украину воюют наемники из десятков стран мира – от Колумбии до Японии. Киевские власти говорят, их 20 тысяч человек, хотя The New York Times относится к этим цифрам скептически, утверждая, что в реальности речь может идти о 1,5 тысячи бойцов. Однако для бандеровцев это лучше, чем ничего. Попробуй отлови полторы тысячи хлопцев во Львове или в Киеве. Сюжетов с криками и скандалами мобилизованных хватит недели на две вперед.

На совещании 11 марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить участие добровольцев со всего мира в СВО. По словам русского лидера, только с Ближнего Востока поступило 16 тысяч заявок. Увы, пока не похоже, что это требование выполнено.

Между тем Россия имеет все возможности, для того чтобы поставить вербовку добровольцев в дружественных странах на поток. Банально открывать пункты приема непосредственно в Уганде, в ЦАР, в Мали, в КНДР (правда, учитывая жесткие коронавирусные ограничения Пхеньяна, можно действовать иначе – например, в рамках двустороннего соглашения с предоставлением в обмен на добровольцев крупных экономических преференций и фактическое снятие санкций).

Идея создания иностранных добровольческих формирований в составе нашей армии весьма актуальна, уверен глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков. Разговоры о том, что такие подразделения необходимо создавать, велись еще в 2014 году, когда началась Русская весна, но они ни к чему не привели. Были лишь единичные случаи, когда люди приезжали в частном порядке на свой страх и риск и принимали участие в боевых действиях.

Причина того, что это не получалось ранее и с таким скрипом идет сейчас, – сложности армейской бюрократии. Она вообще к любым добровольческим инициативам относится с недоверием, фактически препятствуя народным инициативам, даже исходящим от граждан России. Причем мы с этим сталкиваемся на своем уровне, принимая участие в СВО как добровольцы. Понятно, что для иностранцев препонов еще больше,

– поделился мнением с "Первым русским" Алексей Кочетков.

Что с того?
Людей, готовых сражаться за идеалы христианского мира, за традиционные человеческие ценности против неонацизма, сатанизма, американского экспансионизма, – огромное количество. Осталось добавить политической воли у ответственных лиц.

Я лично знаю огромное количество людей, которые хоть завтра готовы приехать и вступить в, условно говоря, русский Иностранный легион. Чтобы не на словах, а на деле поддерживать своих русских братьев и бороться против американского и в целом западного неоколониализма,

– говорит Кочетков.

При этом идея русского Иностранного легиона могла бы сгладить и проблему миграции, убежден политолог. Лица призывного возраста из стран Средней Азии и Закавказья, желающие получить паспорт гражданина России, должны пройти военную службу в зоне СВО. Этим они, во-первых, докажут преданность новой Родине, во-вторых, полностью легитимируют себя в нашем обществе, ведь этим они покажут, что приехали не за экономическими благами и социалкой, в трудную минуту встав на защиту страны, которую уже по праву смогут называть своей.

Впрочем, для практической реализации этих предложений Госдуме придется в срочном порядке рассмотреть закон "Об иностранных добровольцах", где данная проблематика будет разложена по полочкам.

Источник - царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681194000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утвержден План основных мероприятий сената на І сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва
- Мажилис рассмотрит поправки к Договору с Кыргызстаном о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам
- Качество жизни в селах улучшат в Казахстане
- О повышении цен на ГСМ
- Трехсменные школы, дефицит кадров и развитие подсобных хозяйств
- Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции провели телефонный разговор
- В "Ак жоле" обсудили проблему предпринимателей по маркировке товаров
- Нужна ли Казахстану верхняя палата парламента?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  