 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.04.2023
09:37  Брюссель и Пекин встали на путь климатического регулирования, - Ирина Гайда
09:30  Уроки падения Багдада: 20 лет хаоса в Ираке, - Кирилл Семенов
09:25  Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба
09:20  Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?
09:17  Зачем Америке оружие Апокалипсиса? - Вл.Прохватилов
09:14  Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин
09:00  Конец мировой системы: население Земли сократится на 90 процентов? - Андрей Фурсов

08:36  Ущерб хуже, чем от Ассанжа. Новый скандал из-за утечки документов в США, - АиФ
08:32  Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
07:57  Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:54  Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
06:37  На пути к разделу Украины, - В.Бурт
01:44  Стратегия Холодной войны в XXI веке: яйцеголовые Америки проигрывают ИИ Китая, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:32  Не должно остаться даже клочка земли под названием "Украина", - С.Духанов
01:20  Астана. Матч на первенство мира по шахматам. Рос-шахматист Ян Непомнящий разгромил Лижэня (Китай) во 2-й партии
01:03  Запад провоцирует гражданскую войну в Турции, - Александра Харченко
00:55  Афганское сопротивление превратилось в семейный бизнес, - И.Субботин
00:50  Российские банки столкнулись с проблемой дефицита юаня
00:42  Аркаим: древняя территория будущего, - Максим Калашников
00:35  Брат киргизского президента Б.Жээнбеков приговорен к... штрафу. За финансовые аферы на госслужбе
00:30  На коротком поводке... Спецслужбы США глобально контролируют СМИ, - Игорь Веремеев
00:24  По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
Понедельник, 10.04.2023
19:52  Маршруты казахстанской нефти переориентируют на Азербайджан, - В.Панфилова
18:25  Китай отработал три варианта победы над Тайванем, - С.Адамов
17:16  Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков
15:40  Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
14:55  Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)
14:27  Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:12  12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz
14:01  "Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов
13:33  Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек, - "КазПравда"
13:01  Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)
12:55  В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:13  Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг
12:12  Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:02  Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов
12:01  Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов
11:59  У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы
11:56  Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник
11:34  В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию
10:58  Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
09:53  Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко
09:29  AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех
09:25  Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев
00:32  Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:22  Европейский не-выбор Китая, - Алексей Маслов
00:12  Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба
09:25 11.04.2023

Цена на хлеб в Казахстане начала расти в ожидании ввода запрета на ввоз российского зерна автомобильным транспортом.

Таким образом правительство РК хочет стимулировать село сеять хлеб, сообщает медиа-портал Caravan.kz.

29 марта правительство РК опубликовало проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом" сроком на 6 месяцев. Формально приказ должен был вступить в силу 7-8 апреля. Но он уже действует на рынок хлеба в стране.

В начале марта пшеница на элеваторах стоила примерно 80-85 тысяч тенге за тонну. Эта цена устраивала всех, кроме крестьян. Она не покрывала расходов села на производство пшеницы.

"Серая" контрабанда пшеницы из России захлестнула рынок страны в последние годы. По разным данным, таким путем в страну завозят 1,5-2 млн тонн зерна в год, а общий ущерб государству оценивается в размере 500 млн долларов в год. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и как отечественный продукт уходит в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Российское зерно дешевле казахстанского, и оно откровенно "ломало" рынок хлеба у нас в стране.

В Казахстане гордятся своей пшеницей и едят "контрабандный" хлеб из России

- В этом году многие хозяйства на севере Казахстана не хотят сеяться. Это им невыгодно, - рассказал "Каравану" президент Союза зернопереработчиков РК Алихан Кайратбекулы. – Чтобы обработать и засеять гектар земли, крестьянину надо потратить примерно 100 тысяч тенге. С поля он возьмет 10 центнеров. Тонну. За сколько он эту тонну продаст? За 80 тысяч тенге? Ему проще будет ничего не делать, землю не пахать, семенное зерно не покупать, удобрения не вносить. Оставить землю на год под пары. А на свободные деньги купить пшеницу в России по 13 тысяч рублей (72 тысяч тенге) за тонну. Он еще и прибыль получит.

Рынок зерна в стране надо встряхнуть, уверен глава союза. Сейчас, в ожидании запрета на ввоз автотранспортом, хлеб уже подорожал на 10 тысяч тенге - до 95 тысяч тенге за тонну.

- Думаю, до конца апреля цена устоится на уровне 270 долларов за тонну на переходе Сарыагаш. Максимум 280 долларов. Это значит, что на севере тонна пшеницы будет стоить 112-115 тенге, - говорит Алихан Кайратбекулы. – Больше наши покупатели в Узбекистане и Афганистане не потянут. Если же цена еще вырастет, то российское зерно снова будет конкуретным, и оно будет играть роль стабилизатора.

Но увлекаться ролью российского хлеба для региона нельзя. Мы все знаем, что Москва может в любой момент запретить экспорт хлеба, как это было в прошлом году.

Еще один неприятный фактор: снижение курса рубля к тенге. В январе-феврале рубль стоил больше 6 тенге. Сейчас он упал до 5,55 тенге. Это снижает цену российского экспорта. Если рубль продолжит падать, то все эти прогнозы уйдут коту под хвост. И тогда точно наши крестьяне не захотят сеяться.
Материалы по теме
Инфляция продолжает бить по карману казахстанцев: названы самые подорожавшие продуктыИнфляция продолжает бить по карману казахстанцев: названы самые подорожавшие продукты

- Перспективы будущего года не очень хорошие, - говорит Алихан Кайратбекулы. – В Канаде засуха. Россия сократит урожай на 30 млн тонн. Украина – на 10 млн тонн. Если еще и мы сократим посевы, то не только мы, весь наш регион может столкнуться с дефицитом хлеба. А значит - и с ростом цен. Никто же не повезет пшеницу из Америки. Только доставка будет стоить 300 долларов за тонну. Сам по себе рынок Центральной Азии растет на 1,5 млн человек в год. Значит, и потребление увеличивается на 200-400 тысяч тонн, растет по муке и фуражу. Нам надо вырастить минимум 12 млн тонн пшеницы. Поэтому небольшой рост цен на зерно неизбежен.

Автор: Адил Урманов

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681194300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утвержден План основных мероприятий сената на І сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва
- Мажилис рассмотрит поправки к Договору с Кыргызстаном о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам
- Качество жизни в селах улучшат в Казахстане
- О повышении цен на ГСМ
- Трехсменные школы, дефицит кадров и развитие подсобных хозяйств
- Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции провели телефонный разговор
- В "Ак жоле" обсудили проблему предпринимателей по маркировке товаров
- Нужна ли Казахстану верхняя палата парламента?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  