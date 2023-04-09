Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба

09:25 11.04.2023

Цена на хлеб в Казахстане начала расти в ожидании ввода запрета на ввоз российского зерна автомобильным транспортом.



Таким образом правительство РК хочет стимулировать село сеять хлеб, сообщает медиа-портал Caravan.kz.



29 марта правительство РК опубликовало проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом" сроком на 6 месяцев. Формально приказ должен был вступить в силу 7-8 апреля. Но он уже действует на рынок хлеба в стране.



В начале марта пшеница на элеваторах стоила примерно 80-85 тысяч тенге за тонну. Эта цена устраивала всех, кроме крестьян. Она не покрывала расходов села на производство пшеницы.



"Серая" контрабанда пшеницы из России захлестнула рынок страны в последние годы. По разным данным, таким путем в страну завозят 1,5-2 млн тонн зерна в год, а общий ущерб государству оценивается в размере 500 млн долларов в год. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и как отечественный продукт уходит в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Российское зерно дешевле казахстанского, и оно откровенно "ломало" рынок хлеба у нас в стране.



В Казахстане гордятся своей пшеницей и едят "контрабандный" хлеб из России



- В этом году многие хозяйства на севере Казахстана не хотят сеяться. Это им невыгодно, - рассказал "Каравану" президент Союза зернопереработчиков РК Алихан Кайратбекулы. – Чтобы обработать и засеять гектар земли, крестьянину надо потратить примерно 100 тысяч тенге. С поля он возьмет 10 центнеров. Тонну. За сколько он эту тонну продаст? За 80 тысяч тенге? Ему проще будет ничего не делать, землю не пахать, семенное зерно не покупать, удобрения не вносить. Оставить землю на год под пары. А на свободные деньги купить пшеницу в России по 13 тысяч рублей (72 тысяч тенге) за тонну. Он еще и прибыль получит.



Рынок зерна в стране надо встряхнуть, уверен глава союза. Сейчас, в ожидании запрета на ввоз автотранспортом, хлеб уже подорожал на 10 тысяч тенге - до 95 тысяч тенге за тонну.



- Думаю, до конца апреля цена устоится на уровне 270 долларов за тонну на переходе Сарыагаш. Максимум 280 долларов. Это значит, что на севере тонна пшеницы будет стоить 112-115 тенге, - говорит Алихан Кайратбекулы. – Больше наши покупатели в Узбекистане и Афганистане не потянут. Если же цена еще вырастет, то российское зерно снова будет конкуретным, и оно будет играть роль стабилизатора.



Но увлекаться ролью российского хлеба для региона нельзя. Мы все знаем, что Москва может в любой момент запретить экспорт хлеба, как это было в прошлом году.



Еще один неприятный фактор: снижение курса рубля к тенге. В январе-феврале рубль стоил больше 6 тенге. Сейчас он упал до 5,55 тенге. Это снижает цену российского экспорта. Если рубль продолжит падать, то все эти прогнозы уйдут коту под хвост. И тогда точно наши крестьяне не захотят сеяться.

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- Перспективы будущего года не очень хорошие, - говорит Алихан Кайратбекулы. – В Канаде засуха. Россия сократит урожай на 30 млн тонн. Украина – на 10 млн тонн. Если еще и мы сократим посевы, то не только мы, весь наш регион может столкнуться с дефицитом хлеба. А значит - и с ростом цен. Никто же не повезет пшеницу из Америки. Только доставка будет стоить 300 долларов за тонну. Сам по себе рынок Центральной Азии растет на 1,5 млн человек в год. Значит, и потребление увеличивается на 200-400 тысяч тонн, растет по муке и фуражу. Нам надо вырастить минимум 12 млн тонн пшеницы. Поэтому небольшой рост цен на зерно неизбежен.



Автор: Адил Урманов