Уроки падения Багдада: 20 лет хаоса в Ираке, - Кирилл Семенов

09:30 11.04.2023

9.04.2023



Точка в конфликте, начавшемся с падения режима Cаддама Хусейна, не поставлена до сих пор



Об авторе: Кирилл Владимирович Семенов – эксперт Российского совета по международным делам.



Снести Саддама с пьедестала оказалось легче, чем построить новый Ирак.

Наступила неоднозначная годовщина. Двадцать лет назад, 9 апреля 2003 года, Багдад перешел под контроль возглавляемых США коалиционных сил. Хотя отдельные боестолкновения в иракской столице продолжались еще в течение нескольких дней, многие иракцы праздновали падение режима Саддама Хусейна, которому тогда – как выяснилось впоследствии, ненадолго – удалось скрыться, уничтожением его портретов и монументов. Наиболее показательной акцией был снос бронзовой статуи Саддама на площади Фирдоус.

Юридически вторжение коалиционных сил было неприкрытой агрессией. Его осудили не только в ООН, оно не получило одобрения НАТО. И вот 1 мая президент США Джордж Буш-младший заявил, что война завершена. Его речь на палубе авианосца Abraham Lincoln вошла в историю под названием "Миссия выполнена". Но, как оказалось, это было лишь началом долгого конфликта, в котором, по сути, окончательную точку нельзя поставить даже сегодня. Для того чтобы взять Багдад, американцам потребовалось всего 20 дней, а остаться в стране они были вынуждены на 20 лет: американские базы находятся в Ираке до сих пор.



Тогда, в 2003 году, страна была поделена на зоны ответственности оккупационных сил США, Великобритании, Польши. В польском секторе действовал и украинский контингент. Однако развертывание, чтобы прикрыть дыры в системе безопасности, все новых и новых сил, в том числе и из таких экзотических для этого региона стран, как, например, Тонга, Доминиканская Республика или Фиджи, не смогло предотвратить масштабной партизанской и городской герильи против американцев и их союзников.



По оценкам научных исследований, за первые три года войны погибло 655 тыс. иракцев, а к сентябрю 2007 года – около 1 млн. Активные боевые действия продолжались до 2008 года. Искры конфликта вспыхивали с 2009 по 2013 год, но лишь затем, чтобы пламя войны вновь разгорелось в 2014-м. Тогда американцам вновь пришлось возвращаться в Ирак, чтобы начать кампанию против запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ). В ходе боевых действий и со стороны джихадистов, и со стороны оккупационных сил были также совершены многочисленные военные преступления.



Соединенные Штаты, оккупировав Ирак, открыли ящик Пандоры для Ближнего Востока, спровоцировав волну террористической активности по всему региону. А ведь одной из причин военной кампании США в Ираке называлась именно борьба с террористами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), которых якобы приютил Саддам. Правда, как выяснилось, никаких следов "Аль-Каиды" в Ираке при нем не было, как и не было там химического и бактериологического оружия. Вместо несуществующей угрозы возникла угроза реальная: после падения режима Хусейна страну наводнили боевики различных террористических группировок. В их числе была и "Аль-Каида". Она создала в Ираке собственный филиал – "Аль-Каиду в Междуречье" (запрещен в РФ) для борьбы с США, который затем стал основой ИГ и распространился не только по всему Ближнему Востоку, но и в Южной Азии и Африке.



Роковой ошибкой США стала "дебаасизация" и "демилитаризация" Ирака, то есть упразднение партийных структур правящей партии БААС, остатков армии и сил безопасности страны, что создало вакуум безопасности, который коалиционные силы оказались заполнить не в состоянии. Это и открыло двери для появления в Ираке как суннитских, так и шиитских джихадистов, а впоследствии привело к витку межконфессионального противостояния в стране, росту напряженности между суннитами и шиитами во всем исламском мире.



В Ираке наряду с суннитскими группировками в борьбу с американцами в 2004 году вступила и шиитская "Армия Махди". Помимо нее в стране появилось целое "созвездие" различных шиитских джихадистских группировок, которые возникли не без помощи иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это, например, "Катаиб Хезболла", "Хезболла аль-Нуджаба", "Армия Бадра", "Асаиб Асхаб уль-Хакк" и десятки иных, которые существуют по сей день. С суннитскими джихадистами и баасистскими отрядами они создали сложную мозаику войны всех против всех и погрузили страну в кровавый хаос. Проблема наличия этих шиитских формирований не решена до сих пор. Они по-прежнему остаются серьезным дестабилизирующим фактором.



Не будучи в состоянии справиться с партизанской войной, американцы стали пытаться переложить груз ответственности на создаваемое ими иракское правительство. Однако и здесь они допустили серьезный просчет, введя в действие формулу разделения власти по этноконфессиональному признаку, обычно именуемому по-арабски "аль-мухасаса ат-таифийя". Это также стало прямым свидетельством краха проекта создания в Ираке демократического государства по западным лекалам, так как привело к власти в стране шиитских политиков из радикальной проиранской шиитской партии "Дава".



"Мухасаса" оказалась символом уничтоженного баланса, который выстраивался веками на этой территории с учетом местной специфики, когда наиболее влиятельные суннитские группы вели за собой всех остальных. Созданная американцами система привела не только к отстранению иракских суннитов от власти, но и превратила их в меньшинство, чьи права не соблюдались. Многие их представители подверглись репрессиям и преследованиям, что в итоге и спровоцировало новую межконфессиональную войну, сделав возможным восхождение ИГ.



Вследствие сектантской политики представителя шиитской партии "Дава" Нури аль-Малики, оказавшегося во главе Ирака, были фактически разоружены и распущены силы "Ас-Сахва", то есть подразделения суннитских племен, которые сыграли решающую роль в победе над террористами из "Аль-Каиды в Междуречье" (запрещена в РФ), трансформировавшейся затем в "Исламское государство Ирака" (запрещено в РФ) и далее в ИГ.



Весной 2013 года суннитская "Армия Накшбанди" смогла взять у правительственных сил город Сулейман-Бек, фактически запустив тем самым новый этап межконфессионального противостояния. Тогда же был создан альянс суннитских группировок. В него вошли "Армия Накшбанди", "Армия Моджахедов" (Ирак), "Ансар аль-Сунна", "Бригады 1920 года" и другие. Эти группировки затем не выдержали конкуренции с ИГ и частично влились в его состав или были им уничтожены.



Падение Мосула и наступление ИГ на Багдад вынуждает США начать новую военную акцию в Ираке. Американская контртеррористическая операция стала продолжением разрушения страны. Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ оказывалась неспособна подавлять очаги террористов. Она стирала с лица земли крупные города в Ираке вместе с их жителями, сбросив на них более чем 188 тыс. бомб. Бомбежки превратили большую часть миллионного Мосула в руины. Всесторонних исследований количества жертв этой последней фазы иракской войны до сих пор не проводилось. Только в Мосуле предположительно было убито более 40 тыс. мирных жителей.



Тем не менее победа над ИГ и последовавшие за этим очередные репрессии против суннитов так и не привели Ирак к миру. Америка, внедрив порочную систему управления страной, обрекла ее на длительный период дестабилизации. С 2019 года в Ираке продолжается перманентный кризис государственного управления, растет уровень коррупции. Все это сопровождается массовыми протестами населения, вплоть до захватов правительственных учреждений.



Теперь уже всем очевидно, что без демонтажа системы, которую там пытались выстроить Соединенные Штаты, угроза возвращения страны в неуправляемый хаос будет не только сохраняться, но возрастать. Бенефициары системы, шиитские группировки и партии, увязли в междоусобной борьбе за власть.



Среди иракских шиитов наряду с антиамериканскими растут и антииранские настроения. Страну, по сути, разрывают центробежные силы, поддерживаемые борьбой давних антагонистов, США и Ирана, каждый из которых пытается влиять на принятие решений в Багдаде. Миссия, которую торжественно "завершил" Буш-младший 20 лет назад, оказалась невыполненной.