Бывшего главу ГУВД Бишкека обвинили в халатности по делу об убийстве Айзады Канатбековой

12:10 11.04.2023

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана предъявили бывшему начальнику ГУВД Бишкека Бакыту Матмусаеву обвинение в халатности в рамках дела о похищении и убийстве Айзады Канатбековой, случившемся в апреле 2021 года. Об этом сообщает Kloop со ссылкой на адвоката Нурбека Токтакунова.



Юрист уточнил, что дело уже направлено в прокуратуру, где должны подтвердить обвинение, после чего материалы передадут в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.



Токтакунов считает, что пока рано говорить о торжестве справедливости, так как, по его словам, коррупция и корпоративная солидарность милиции и прокуратуры все еще актуальны.



К тому же срок давности по этой статье истекает через год, а разбирательства могут затянуться из-за волокиты в судах, добавил юрист.



"Несмотря на то, что привлечение органами ГКНБ столь высокопоставленного офицера за халатность заслуживает похвалы, тем не менее мы были вынуждены заявить и о недостатках следствия - не привлечен к ответственности дежурный следователь Первомайского УВД и начальник Первомайского УВД, сфальсифицировавший документы об организации масштабных розыскных мероприятий", - отметил Токтакунов.



Спустя несколько дней после обнаружения тела Айзады Канатбековой сообщалось о массовом увольнении в ГУВД Бишкека. По итогам служебного расследования в отставку отправили и руководителя ведомства Бакыта Матмусаева. Однако в конце 2021 года Токтакунов заявлял, что офицер продолжил карьеру в МВД и работает советником министра.



Отметим, что не так давно закачалось кресло и под нынешним главой ГУВД кыргызской столицы Азаматом Ногойбаевым.



3 апреля в Бишкеке прошла акция, на которой правозащитники и активисты потребовали отставки милицейского чиновника. Причиной стали высказывания офицера о том, что девочки, ставшие жертвами насилия, добровольно вступают в половой акт. На встречу с митингующими Ногойбаев не вышел, но позже заявил, что допустил ошибку, и извинился.







ℹ️ 26-летнюю жительницу Бишкека Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля 2021 года для насильственного брака - ала качуу. Спустя два дня пастух из села Чон-Таш в Чуйской области обнаружил в поле автомобиль Honda Civic, в котором находились тела Айзады и ее похитителя Замирбека Тенизбаева. По версии следствия, Тенизбаев задушил девушку, после чего покончил с собой. Несколько дней спустя милиция задержала пятерых соучастников похищения Айзады.



14 сентября 2021 года суд в Бишкеке вынес приговор участникам похищения Канатбековой. Трое из них получили по 7 лет лишения свободы, двое - по 6 лет и 6 месяцев. Также суд постановил взыскать с подсудимых солидарно 100 тысяч сомов ($1180) в пользу потерпевших.



После убийства Канатбековой в Бишкеке и других городах Кыргызстана прошли митинги против похищения девушек и насилия над женщинами. Расследование гибели Айзады взял под личный контроль президент Кыргызстана Садыр Жапаров.



Уголовное дело о халатности сотрудников МВД, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Потерпевшая сторона опасается, что следственные мероприятия не ведутся, а дело закрыто. Но в ГКНБ заверили, что следствие идет, а в Генпрокуратуре сообщили, что дело "находится на особом контроле".