 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чиновники в России делают вид, что все нормально. но это не так
12:14 11.04.2023

ЮРИЙ ПРОНЬКО

ПРОНЬКО: ЧИНОВНИКИ В РОССИИ ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО. НО ЭТО НЕ ТАК

Сильная экономика – сильный курс. К сожалению, это не про Россию и рубль. Здесь у нас "правят бал" валютные барыги – спекулянты, которых надежно охраняют чиновники из Минфина.

Небезызвестный заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что "призывы вернуться к обязательной продаже валютной выручки звучат, но Минфин против". Человек, который провалил одну из ключевых социальных реформ – пенсионную, нынче с коллегами опускает рубль до новых горизонтов падения. При этом разумные призывы остановить этот процесс, когда миллиарды долларов продолжают уходить из страны, моментально блокируются.

Более того, Минфин и ЦБ активно агитируют экспортеров не возвращать валютную выручку в страну. Отток не просто колоссальный, он – беспрецедентный. По прогнозам самого ЦБ, в минувшем году из России ушло более $250 млрд, в 2023-м ожидается уход еще как минимум $120 млрд. Валютные спекулянты на этот фоне резвятся по полной, превратив с чиновниками в фантик, которым можно манипулировать. Очевидно, что подобная ущербная политика ведет к ускорению инфляции, сокращению доходов и покупательной способности домохозяйств.

Идет спецоперация или нет, декларируют западные политики и чиновники "разорвать Россию на сорок государств", никаких изменений в финансовых приоритетах как не было, так и нет. Дескать, новая девальвация имеет объективные причины, заявляют чиновники из российского Минфина и ЦБ. Однако возникает закономерный вопрос: почему не ужесточается контроль за движением капитала? Почему была произведена полная либерализация валютного контроля? Почему простые люди должны из своих кошельков оплачивать ошибки "слуг народа" и тех, кто выводит деньги из России? Чтобы вы понимали, как далеко все зашло, приведу конкретный пример. Текущий прогноз среднего курса доллара Минэкономразвития по итогам текущего года ожидается на уровне 68,3 руб. Сейчас доллар на торгах в районе 81-82 рубля. И ладно бы падение было связано с падением доходов от резкого снижения глобальных цен, например, на нефть. Этого нет, цены растут. В Минфине заявляют, что в дальнейшем рубль будет укрепляться. В частности, говорит об этом министр финансов России Антон Силуанов. Но как-то не очень убедителен в своих комментариях глава Минфина. Ссылается на показатели волатильности. Но ведь очевидно, что высокая волатильность валютного курса ведет к росту издержек, финансовой и ценовой нестабильности.

Чиновники делают вид, что все нормально. Это, мягко говоря, не так. В России наблюдается "ползучая девальвация", которая, как и инфляция, ставит крест на доходах простых людей. Не важно, получаете вы зарплату или пенсию, все выплаты подпадают под это обесценивание. Получается, что за счет девальвации хотят наполнить бюджет, но попадают в инфляционную спираль. О каких сбережениях, пенсионных накоплениях, стабильности в доходах может идти речь, если Минфин и ЦБ за счет кошельков граждан, мягко говоря, исправляют свои ошибки. На мой взгляд, это недопустимая ситуация. Не будет сильной национальной валюты, не будет сильной экономики – это аксиома. И пора бы ее коему-кому выучить.



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Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681204440


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