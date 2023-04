От какого неравенства страдают мужчины на Западе, - Le Figaro

От какого неравенства страдают мужчины на Западе

Le Figaro: на Западе мужчины оказались в неравном положении по сравнению с женщинами



На Западе мужчины оказались в бедственном положении, пишет Le Figaro. В отличие от дискриминации женщин, освещаемой во всех источниках, проблема неравенства мужчин часто остается незамеченной. Но на самом деле они нередко становятся жертвами института образования, семьи, - да и общества в целом.



Токсичные, агрессивные, любители барбекю, грязнули: мужчин легче выставлять виноватыми, чем жертвами. Однако и они страдают от тревожного проявления неравенства.



Сегодня этот вопрос кажется абсурдным: являются ли мужчины жертвами дискриминации? На самом деле неравенство женщин постоянно ставят в центр внимания, в то время как неравенство мужчин остается вне поля зрения средств массовой информации. Токсичные, агрессивные, любители барбекю, грязнули - мужчин легче представить виноватыми, чем жертвами. По общему признанию, женщины остаются главными пострадавшими от сексизма и сексуального насилия, как вне семьи, так и внутри пары. Но в первой половине 21-го века начинает казаться, что мужчины все чаще страдают от неравенства. Так считает Ричард В. Ривз в книге "Of boys and men", опубликованной в сентябре прошлого года в Великобритании. Англо-саксонский центрист, старший научный сотрудник американского аналитического центра The Brookings, бывший советник первого вице-премьера в правительстве Дэвида Кэмерона с 2010 по 2015 год Ника Клегга, Ривз не может не замечать положение, в котором оказался сильный пол. Автор задается вопросами по поводу структурных проблем мужчин в неподходящем для них обществе.



Многие работы посвящены дискриминации женщин при приеме на работу и при оплате труда. Недавно "Барометр сексизма 2023", подготовленный парижским Институтом Viavoice для Высшего совета по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, указал на несправедливость, от которой пострадали более трети женщин при выборе своей профессиональной деятельности при наличии одинакового с мужчинами опыта. Базирующаяся в США организация National Partnership for Women and Families уточнила в 2016 году, что каждый доллар, заработанный американцем, равнялся всего 80 центам у его коллеги. Но уделяется ли достаточно внимания неравенству мужчин на рынке труда?



В то время как уровень трудоустройства женщин растет, показатель занятости мужчин снижается, особенно среди молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает Ривз. В 1979 году в США 60% женщин зарабатывали 20 долларов в час или меньше по сравнению с 30-32% мужчин. В 2019 году этот разрыв сокращается: 42–43% женщин зарабатывают 20 долларов в час или меньше по сравнению с 36–37% мужчин. Реальная разница в заработной плате теперь в другом: она зависит уже не от пола, а от социально-экономического положения; она увеличивается при сравнении самых богатых и самых бедных в обществе, будь то женщины или мужчины. Во Франции сильный пол составляет 51,8% безработных. И хотя уровень активности женщин остается ниже, чем у мужчин, доля безработных по отношению ко всему населению в возрасте от 15 до 64 лет ниже для женщин: 5,4 % в 2020 году по сравнению с 6,1 % для мужчин. Хотя большинство мужчин занимают руководящие должности, они также выполняют самую тяжелую работу. Они работают водителями грузовиков (97%), строителями (98,5%) и грузчиками (97%), крановщиками (87%), рыбаками в открытом море (98%). Они выбирают профессии, связанные с безопасностью или поддержанием порядка: 84% сотрудников муниципальной полиции, 73% сотрудников национальной полиции, 82% жандармов, 97% спецназовцев, 84,5% солдат, 80% спасателей - это мужчины.



Девочки более образованны, чем мальчики



Разрыв между мужчинами и женщинами заметен сначала в школе, а затем в университете. Прежде всего подчеркнем, что эти данные относятся к западным странам, в которых доступ к начальному и среднему образованию гарантирован для обоих полов. В мире миллионы девочек до сих пор не ходят в школу. Согласно рейтингу PISA 2009 года, Финляндия находится в первой десятке. Эти результаты вызывают зависть у соседей, начиная с Франции. Тем не менее при ближайшем рассмотрении обнаруживаются различия в результатах обучения в зависимости от пола: 20% финских девочек показывают более высокий уровень чтения на экзамене по сравнению с 9% мальчиков. Самый низкий уровень демонстрируют 20% мальчиков и 9% девочек. В странах ОЭСР мальчики на 50% чаще проваливают экзамен по трем основным предметам: математике, чтению и естественным наукам.



В США "девочки считались сильным полом на протяжении десятилетий", пишет Ривз. Доля девочек, готовых пойти в школу в 5 лет, на 14 пунктов выше, чем мальчиков. Еще больше пропасть между богатыми и бедными, белыми и черными детьми, а также между теми, кто ходил в детский сад, и теми, кто посещал его. Этот разрыв сохраняется и в старшей школе. С 1977 года женщин с эквивалентом бакалавра +2 было больше, чем мужчин. Доля женщин, получивших докторскую степень в области стоматологии, медицины или права, подскочила с 7% в 1972 году до 50% в 2019 году, уточняет либеральный публицист. По словам Жана-Луи Одюка, специалиста в области педагогических наук, во Франции "школьная неуспеваемость имеет пол", и он мужской: 46,2% мальчиков обладают крайне слабыми навыками чтения, тогда как 66,4% девочек показывают очень хорошие способности. Таким образом, девочки во время школьного обучения читают быстрее и лучше мальчиков, намного меньше, чем мальчики, остаются на второй год, реже проваливаются при получении квалификации, получают лучшие оценки на всех экзаменах и при защите диплома, указывает Жан-Луи Одюк. 83% девочек и 73% мальчиков имеют степень бакалавра, из них большинство девочек имеют диплом общего бакалавра, а большинство мальчиков - диплом по специальности. В 2019 году в возрастной группе от 24 до 34 лет 52% женщин во Франции прошли длительную учебу по сравнению с 44% мужчин, сообщил Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro.



Чем объяснить проблемы образования у мальчиков? Споры идут вокруг трех гипотез. С одной стороны, некоторые специалисты считают, что от мальчиков ждут меньше, чем от девочек. Другие эксперты, такие как Бенджамин Заблоцкий, изучавший развитие американских детей в период с 2009 по 2017 год, опасаются, что среди учителей, три четверти которых составляют женщины, может быть предвзятое отношение к учащимся мужского пола. Наконец, последняя гипотеза, изученная, в частности, американкой Лоранс Стейнберг, специализирующейся на психологическом развитии подростков, говорит о том, что мозг мальчиков развивается медленнее, чем мозг девочек. По ее словам, преподавание не учитывает данные обстоятельства. По мнению Жана-Луи Одюка, объяснение заключается в другом. Дехристианизация наших обществ повлекла за собой серьезные ритуалы перехода от детства к взрослой жизни. Например, начало менструации показывает молодым девушкам, что они стали женщинами, а подростки не знают, как себя вести. Поэтому они могут бросить школу или вести себя рискованно, допустим, злоупотреблять алкоголем или наркотиками.



Мужчины бесполезны в семейной жизни



Мы можем радоваться академическим и профессиональным успехам женщин, но феминизация рынка труда частично лежит в основе кризиса, который переживает традиционная семья. В период 1960-1970-х годов женщины отвечали за заботу о детях и домашнем хозяйстве, а мужчины должны были обеспечивать семью прожиточным минимумом. По мнению Ривза, это четкое разделение труда, на котором держалась традиционная семья, делало ее эффективным социальным институтом, потому что и у мужчин, и у женщин была своя сфера ответственности. Сегодня без мужа, как и без отца, можно обойтись. По данным ОЭСР, во Франции количество браков на 1000 человек сократилось почти вдвое с 1960 года. В то же время разводы стали обычным явлением. Так, в 1960 году было 10 браков против одного развода, а в 2011 году - 1,76 брака против одного развода. Явление очень неоднозначное для отцов, анализирует Летиция Строш-Бонар в подробном эссе "Мужчины не нужны" (Les hommes sont-ils obsolètes). Они все больше и больше вовлекаются в воспитание детей, их традиционная роль изменилась. Стоит взглянуть на рост внебрачной рождаемости, которая увеличилась почти на 30% с 1970 года. Отчуждение отца стало возможным благодаря более слабой формализации связи между двумя родителями: свободные союзы расторгнуть легче, чем браки, считает журналист и публицист. Наиболее экономически и социально неблагополучными отцами являются те, кто чаще всего лишен опеки над своим ребенком. 40% бросили обучение по окончании средней школы, и только 7% получили высшее образование. В 2020 году каждый пятый ребенок (21%) в США жил только с матерью, в 1968 году это число было вдвое меньше. В течение шести лет после развода родителей каждый третий ребенок никогда не видел своего отца или видел его только раз в месяц.



Такие же цифры приводятся во Франции. По данным INSEE, 76% детей разведенных родителей живут только с матерью, против 9% с отцом и 15% попеременно. Однако отцы по-прежнему остаются в меньшинстве, если дело касается опеки над ребенком. По данным организации Collectif Onze, объединяющей 48 социологов, примерно в 65% случаев родители совместно просят, чтобы место жительства детей было закреплено за матерью. В четверти случаев родители выступают за сменяющееся место жительства. Независимо от того, хотят отец и мать развестись или нет, они в основном согласны с тем, что место жительства детей должно быть закреплено за матерью. Мужчины менее охотно идут на профессиональные уступки, чем женщины, чтобы посвятить себя своему отпрыску. Внутри семьи это неравенство сохраняется. Хотя мужчины все чаще принимают участие в воспитании детей, матери посвящают этому от 71% до 81% своего доступного времени, а отцы - от 53% до 65%, согласно исследованию DARES, датированному 2017 годом.



Мужские проблемы



Изменения в экономических отношениях между двумя полами, произошедшие за несколько десятилетий, не позволили мужчинам найти свое место. Все более и более одинокие, они не скоро восстанавливаются после развода. Они страдают от эмоционального одиночества и одиночества в отношениях: в 2020 году 15% мужчин не имели близких друзей (по сравнению с 3% в 1990 году), по словам Ривза. В 2017 году продолжительность жизни мужчин в США сократилась на два года - в западной стране это наблюдалось впервые со времен Второй мировой войны. В частности, в непромышленных штатах и среди белого среднего класса, который в основном будет голосовать за Трампа. Причиной уменьшения продолжительности жизни также являются "насильственные смерти": убийства, самоубийства, передозировки. Нобелевский лауреат по экономике Ангус Дитон и экономист Энн Кейс назвали эти случаи "смертями от отчаяния". Во Франции разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет шесть лет. Сильный пол кончает жизнь самоубийством в три раза чаще, чем слабый. Он также сильно страдает от крайней бедности: 80% бездомных во Франции - это одинокие мужчины.



По словам Летиции Строш-Бонар, "у некоторых возникает смутное чувство, что они потеряли смысл жизни, потому что современный мир показывает им: они ничего не значат". Награжденная в Каннах в 2022 году и номинированная на премию "Оскар" в 2023 году в категории "Лучший иностранный фильм" картина бельгийского режиссера Лукаса Донта "Близко" напоминает о западном кризисе мужского достоинства. Узы дружбы, связывающие Лео и Реми, подвергаются испытанию, когда они поступают в колледж. Чтобы отвести от себя подозрения в гомосексуализме, мальчики отдаляются друг от друга, пока их братская дружба не исчезает. О мужских проблемах редко говорят в кино, больше в литературе, например, в романах Мишеля Уэльбека или Патриса Жана. "В наши дни у каждого неизбежно возникает в тот или иной момент жизни впечатление неудачника", - пишет Мишель Уэльбек в книге "Расширение пространства борьбы". Быть может, он обозначил то чувство, которое постепенно овладевает нашими отцами, мужьями, братьями и сыновьями?



Автор: Азилиз Ле Кор (Aziliz Le Corre) Источник - ИноСМИ

