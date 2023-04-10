Смена фаворита: когда страны мира перейдут на расчеты в национальных валютах

12:18 11.04.2023 Доллар США пока сохраняет доминирующее положение



Софья Смирнова



Бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов спрогнозировал переход стран мира на расчеты в национальных валютах в течение 10 лет. Тем не менее пока с долей 60% в расчетах доминирует американский доллар, признал экономист. Можно ли согласиться с бывшим главой Минфина, реально ли ускорить процесс на фоне санкций с "накопительным" эффектом и благоприятно ли это для российской экономики вообще - в материале "Известий".



Бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что процесс развития расчетов в национальных валютах продолжается. Особенно в странах постсоветского пространства, отметил он.



По мнению финансиста, преобладание той или иной валюты в мире - исключительно вопрос издержек для обеих сторон сделки. Так, доллар - самая легкоконвертируемая валюта с минимальным количеством издержек, которые несут покупатель и продавец. Сейчас около 60% всех расчетов проводят в долларах. Пока что издержки в слабоконвертируемых национальных валютах велики, но ситуация изменится уже через 10 лет.



Проблема дисбаланса



Процесс перехода на национальные валюты в торговле осложнен их высокой волатильностью по сравнению с долларом и евро, комментирует доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.



- Помимо высокой волатильности, главная сложность - дисбаланс товарооборота между странами. Так, экспорт РФ в Китай почти в два раза выше импорта, а изменение товарооборота - медленный процесс, - пояснил эксперт.



Тем не менее, по мнению собеседника издания, разного рода санкции активно подталкивают к использованию национальных валют.



- И срок в 10 лет вполне характерен для процессов такого типа, - добавляет он.



"Зеленым" - красный: как юань выбил доллар с российского рынка

Китайская валюта имеет все шансы потеснить американскую и европейскую вместе взятые



Больше торговли - ниже риски



Переход на национальные валюты в международных расчетах в течение десяти лет - вполне реальная перспектива, соглашается с Задорновым заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Максимально снизить долю доллара в расчетах можно будет не только в переводах между странами СНГ (где в основном превалируют сделки в рублях), но и за счет Китая. Уже по итогам февраля 2023 года китайский юань обогнал американский доллар по объему торгов. О серьезности намерений российских властей говорят и разграничение иностранных валют на дружественные и недружественные, и перевод части резервов Фонда национального благосостояния в юани, - считает Макаренко.



Товарооборот с дружественными странами будет расти в кратном размере от года к году, полагает финансист.



- Предпосылок к этому множество, - продолжает она. - Возможность свободной торговли из-за санкций, усложнение банковских трансакций в недружественные страны, необходимость заместить ушедшие бренды одежды, техники и т.д. - все говорит о растущем спросе. Задача дружественных стран - подстроиться. Соответственно, вырастет и денежная масса для расчетов.



По мнению финансиста, рост товарооборота частично решит проблему торгового дисбаланса.



- Кроме того, Минфин анонсировал выпуск облигаций федерального займа под дружественные валюты. Это позволит компенсировать перекос той или иной валюты. А ускорению расчетов и свободной конвертации поможет введение цифрового рубля, - заключает Юлия Макаренко.



За длинным баксом: как дефицит долларов разрушает мировую экономику

Рост ставки ФРС останавливает промышленность и разоряет бизнес в десятках стран



Многофакторная зависимость



На использование валют влияют не только издержки, но и политическая воля, торговые союзы и другие факторы, часто слабо связанные с экономикой, спорит с Михаилом Задорновым аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.



- Но, действительно, даже локальный переход на другие валюты, отличные от основных методов расчета в долларах (в основном это касается рынка ресурсов), может занять несколько лет, - признает он.



Переход на национальные валюты и правда может быть более выгодным экономически. Но в то же время может нарушить логистические цепочки и привести к логистическим и финансовым проблемам.



- Причина в том, что вся система расчетов "написана" еще в 1970–1980 годы под долларовые расчеты и слабо поддается модернизации. Также стоит понимать, что глобализация привела к возможности производить крайне сложные товары и услуги из множества частей со всего мира. Таким образом, переход на региональные валюты может замедлить и технологический прогресс, - отмечает аналитик.



Рост принял: рубль может протестировать уровень 85 за доллар

Какие факторы давят на нацвалюту и способны ли цены на нефть вернуть курс к прежним значениям



В малых дозах



Переход на расчеты в национальных валютах состоится, но будет частичным, считает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.



- По данным SWIFT, доля доллара США в международных расчетах - 41,1% (февраль 2023 года), но это не учитывает внебиржевые сделки, которые в основном все еще заключаются в долларах США (в том числе через кросс-курс), и расчеты национальных систем передачи финансовых сообщений, отличных от SWIFT. Там, наоборот, высокая доля расчетов в национальных валютах, - отмечает Бондаренко.



По ее мнению, санкции действительно ускорили процессы дедолларизации.



- Популярность доллара была изначально обусловлена Бреттон-Вудской системой, а после ее краха - нефтедолларом (когда за доллары США контрагент в любом случае мог купить какое-то количество нефти). Но в последние годы эмиссия доллара сильно превышает рост объемов добычи нефти, а геополитическая напряженность вызывает необходимость поиска диверсификации валютной структуры оплаты за нефть.



Бондаренко указала и отдельные преимущества текущей ситуации, в том числе увеличение скорости трансакций.



- Для российских контрагентов еще до 2022 года до трети платежей в долларах происходило с задержками, в том числе из-за санкций. Некоторым неподсанкционным российским банкам и компаниям отказывают в проведении платежей или необоснованно задерживают их из-за того, что они из России, - продолжает собеседница "Известий". - Это и снижение угрозы введения вторичных санкций для зарубежных партнеров, в том числе исключение возможности попадания информации о банковских трансакциях к властям США/ЕС. Это и диверсификация платежей, а также снижение рисков, связанных с экономикой США - страны, которая сейчас "экспортирует" инфляцию.



"Открытый портфель": сколько могли заработать частные инвесторы в марте

"Известия" и аналитики "Финама" подводят итоги очередного месяца на российском фондовом рынке



Однако эксперт видит и риски, сопряженные с переходом на новые системы расчетов.



- Большинство национальных валют дружественных стран (кроме юаня) не являются резервными. Например, получив доллары от контрагента из Египта, компания может купить оборудование за те же доллары у китайских партнеров. А вот египетские фунты для дальнейшей операционной деятельности придется срочно менять на те же юани или рубли. Валюты развивающихся стран более остальных подвержены девальвации. Также могут быть сложности с валютной структурой счетов компаний или банков, а в некоторых странах (в том же Китае) есть ограничения на ввоз и вывоз капитала. Помним и о рисках наложения санкций на страны, сотрудничающие с РФ. Все это чревато усложнением расчетов в международной торговле. Нельзя забывать и о риске финансового кризиса в случае отказа от доллара, - резюмирует Ксения Бондаренко.



Единственно возможный исход



Задорнов озвучил наиболее вероятный сценарий по срокам отказа мировой финансовой системы от доллара, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



- Переход уже ускорился. Сроки сократились с 25 до 10 лет. Это "заслуга" санкций и инициатив по блокировке валютных резервов РФ странами Запада. Ни одно независимое государство не готово нести риск внезапной блокировки всех своих активов Западом, - подчеркивает Тузов.



По словам эксперта, фрагментация валютных расчетов повышает трансакционные издержки, вызывает рост инфляции и снижение ВВП, так что в целом уход от единой международной валюты несет в себе много недостатков.



- Правда, - оговаривается он, - альтернативы нет. Контролирует главную валюту для международных расчетов невменяемый игрок в финансовой системе. С риском, что платеж не пройдет, а средства будут заморожены, просто нет смысла проводить оплату за товар или услуги.



Убыль бережет: что будет с рублем во втором квартале

Российская валюта заметно подешевела к доллару и евро



К инициативе по отказу от доллара фактически присоединились все независимые страны, дополняет аналитик.



- Процесс запущен и в Азии, и в странах Персидского залива, и в Южной Америке, и на Индийском полуострове. Процесс этот не быстрый, но неизбежный. Ранее международной валютой расчетов был английский фунт, сейчас эта валюта для расчетов не требуется. Рано или поздно доллар ждет аналогичная судьба. Растянется этот процесс на десятилетие минимум, - прогнозирует Артем Тузов. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681204680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утвержден План основных мероприятий сената на І сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва

- Мажилис рассмотрит поправки к Договору с Кыргызстаном о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам

- Качество жизни в селах улучшат в Казахстане

- О повышении цен на ГСМ

- Трехсменные школы, дефицит кадров и развитие подсобных хозяйств

- Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)

- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции провели телефонный разговор

- В "Ак жоле" обсудили проблему предпринимателей по маркировке товаров

- Нужна ли Казахстану верхняя палата парламента?

