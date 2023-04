Грантоеды Казахстана: деструктивность на любой вкус? (Части 1 и 2) - Е.Косенко

12:21 11.04.2023 Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов (Часть первая)

03.04.2023



В середине апреля этого года завершается очередной этап подачи заявок на так называемую "Программу малых грантов Миссии США в Казахстане" (ПМГ). Координатором программы является Отдел общественной дипломатии посольства США и согласно опубликованной информации:



"Программа направлена на поддержку развития казахстанских демократических институтов и гражданского общества путем предоставления малых грантов на конкурсной основе казахстанским некоммерческим, неправительственным организациям (НПО) и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества (ОГО) и независимым местным СМИ".



Сумма грантов действительно относительна невысока – от 10 до 50 тысяч долларов США. Правда, и цели, на которые выделяются эти деньги, отнюдь не глобальные – в частности, первым пунктом "приоритетных областей" значится "Расширение прав и возможностей и укрепление объединяющей силы казахстанских организаций, влиятельных лиц и лидеров мнений" (есть и другие "приоритеты", например, "обезуглероживание экономики", но они идут уже вторыми и третьими порядками).



Судя по мгновенному всплеску радостного ажиотажа в некоторых сегментах социальных сетей (в основном там, где обретается политизированная публика, в том числе относящая себя и к разношерстной "оппозиции"), возможность заполучить малую толику американских денег не замеченной не осталась. "Влиятельные лица" изъявляли горячее желание стать с американской помощью еще более "влиятельными", а все остальные надеялись хотя бы поучаствовать "в расширении своих прав и возможностей".



В свою очередь, происходящее не осталось и без внимания ряда экспертов и политологов, которые отметили некоторое "раздвоение сознания" как у ряда потенциальных претендентов на участие в ПМГ, так и тех, кто до этого позиционировали себя глубоко идейными противниками иностранного влияния на территории РК (в первую очередь – российского и китайского).



"Интересно, что казахстанские "либералы" и национал-популисты, которые с пеной у рта ищут любые следы российского влияния, никак не реагируют на сообщения о том, что США собираются выделять гранты в 10–50 тысяч долларов казахстанским "лидерам общественного мнения" на пропаганду американских "ценностей" и интересов. Это лишний раз говорит о том, кто стоит за местными "патриотами" и "демократами" – в частности, иронично отметил на своей странице в Фейсбуке политолог Данияр Ашимбаев…



Еще одной важной новостью марта этого года (касательно зарубежных грантов и их получателей) стала весть о подписании министром финансов РК приказа, обязывающего Комитет государственных доходов публиковать информацию о лицах, получающих иностранное финансирование.



"Соответствующие поправки внесены приказом министра финансов от 13 марта 2023 года №268 в Правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев. В частности, в правила добавлен пункт о том, что сведения, содержащиеся в базе данных, должны размещаться Комитетом госдоходов в "Реестре лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию" – говорилось в разъяснении Минфина.



Всплеск эмоций, последовавший сразу после обнародования этого решения в тех же социальных сетях, был вполне сопоставим по накалу с обсуждением американской ПМГ, только со знаком минус.



"Внесение в приказ министра финансов нормы о публикации Реестра лиц, получающих какое-либо иностранное финансирование, может трактоваться как угодно широко и вольно. Для независимых СМИ и журналистов здесь прямая угроза: за "иностранное финансирование" можно выдать не только гранты, но и частные пожертвования из-за рубежа через PayPal или Western Union, и монетизацию от YouTube…" – волновался позиционирующий себя как "независимый журналист", автор YouTubе-канала "Гиперборей" Вадим Борейко и призывал единомышленников подумать над тем, как добиться отмены документа.



Что уж так обеспокоило блогера, уже несколько лет надежно и прочно сидящего на грантах различных западных организаций, сказать трудно – но уж точно не угроза монетизации в YouTube, которая, по собственному признанию Борейко, "Гиперборея" никак не касалась:



"Зарабатывать получается, но не на монетизации YouTube, потому что там гроши…" – в частности, жаловался автор программы в интервью корреспонденту американского радио "Азаттык".



Значит, можно предположить, что либо популярного "независимого журналиста" беспокоит вопрос прозрачности и публичности "частных пожертвований из-за рубежа", либо он и вовсе радеет не за себя, а за еще более скрытных друзей-товарищей по цеху грантополучателей.



Впрочем, более грамотные в юридическом аспекте пользователи ФБ довольно быстро разъяснили возмущенному блогеру, что ничего сверхординарного и кощунственного в приказе Минфина нет, так как обязанность о раскрытии информации об иностранном финансировании в Казахстане установлена статьей 29 Налогового кодекса "Обязанности лица и (или) структурных подразделений юридического лица при получении, расходовании денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства"



Согласно ее положению, "любые лица (физические, юридические) обязаны уведомлять налоговые органы о получении денег и (или) иного имущества из иностранных источников (государств, организаций, физических лиц и т.д.)". Так что, определенной новеллой является лишь будущая публичность и прозрачность этих финансовых операций, что, очевидно, и вызвало раздражение тех, кто-почему-то не жаждет публикации и соответственно широкой огласки подобной информации…



О том, кто конкретно и на какие цели получал и получает "бескорыстное" зарубежное финансирование, более подробно поговорим чуть позже, а пока вкратце посмотрим сами принципы регулирования этого вида вспомоществования.



Повальная грантомания?



Так, согласно официальному информационному ресурсу премьер-министра РК: "В Казахстане предоставляют гранты 165 организаций. Из них 53 – международные организации, 31 – иностранные государственные организации, 81 – зарубежные и казахстанские НПО в соответствии с "Перечнем международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организаций и фондов, предоставляющих гранты".



(В марте 2023 года перечень был дополнен "Гете-Институт", и таким образом, количество зарубежных организаций, выделяющих гранты и зафиксированных только в этом документе, достигло 100 позиций – Е.К).



Финансовую и материально-техническую помощь казахстанским неправительственным организациям также предоставляют другие иностранные организации, посольства иностранных государств, не входящие в указанные списки.



Основные направления деятельности международных неправительственных организаций – это поддержка независимых СМИ (11%), экология (9%), гражданское образование (9%), защита прав и продвижение интересов целевых групп (9%), инициативы в области эффективного управления (9%), защита социально уязвимых групп населения (9%).



Тематика сотрудничества формируется МНПО и показывает сферы интересов МНПО в Казахстане.



Сотрудничество международных неправительственных организаций с организациями гражданского общества в регионах сосредоточено максимально в Астане (11%), Алматы (11%), Алматинской (11%) и Акмолинской (8%) областях. Минимальное количество – в ЗКО (3%), Актюбинской (3%) и Костанайской областях (3%).



Наиболее активные иностранные организации – это Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд "Сорос-Казахстан", "Фридом Хаус", Национальный фонд в поддержку демократии (NED)…" – говорится в документе.



Это, что касается, так сказать, доноров. По реципиентам, то есть потенциальным получателям, сводные статистические данные выложены на портале Министерства информации и общественного развития РК в разделе "Гражданское общество".



Там можно узнать, что на период прошлого года в стране было зарегистрировано 21413 НПО и НКО, из которых активно действующими являются чуть более 17 тысяч.



Затем идет процентная статистика 12 направлений их специализации (цели и задачи у всех организаций, безусловно, самые благородные), а завершается раздел сетованием на то, что за отчетный 2021 год своевременно сдали сведения о своей деятельности лишь чуть более 5,5 тысяч неправительственных и некоммерческих организаций.



Чуть более предметно на тему получателей именно зарубежных грантов несколько лет тому назад, высказывался работавший в ту пору министром общественного развития Дархан Калетаев (в настоящее время он занимает должность посла в Украине) в ходе своего выступления на дискуссионной площадке "Партнерство государства и международных доноров для устойчивого развития гражданского общества Казахстана" во время проходившего в столице страны Гражданского форума.



По его оценкам, ежегодное иностранное финансирование НПО составляет порядка пяти миллиардов тенге (13,6 миллиона долларов).



"Такое финансирование получает около двухсот НПО, 70% приходится на США и международные организации. В Казахстане свою деятельность по выделению грантов ведут 53 международные организации, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных неправительственных общественных организаций, разрешенных и зарегистрированных правительством" – рассказывал министр и заодно уточнял, что, в свою очередь, "Министерство общественного развития ведет мониторинг иностранного финансирования неправительственных организаций. У нас есть инициатива о создании открытой базы данных, в которой НПО будут размещать данные на добровольной основе…"



Тогда же глава ведомства предложил заключить некое соглашение с международными и зарубежными донорскими организациями в части поддержки институтов гражданского общества, так как "Казахстан заинтересован в установлении тесных взаимоотношений с международными донорскими организациями".



В чем заключалось суть соглашения и было ли таковое в итоге заключено, увы, так и осталось неизвестным (тем более, что сам Дархан Калетаев вскоре покинул министерский пост).



Помимо непосредственно донорских организаций выдающий гранты напрямую есть еще и организации-посредники, типа базирующегося в Астане НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" (ЦПГИ), созданного постановлением правительства РК №1192 от 31 декабря 2015 года и фактически являющегося оператором в сфере грантового финансирования НПО.



Поначалу речь шла об исключительно распределении государственных грантов, направленных на развитие социальных проектов, науку и культуру.



Но уже в 2020 году ЦПГИ несколько расширил сферу своих полномочий и, как говорится на сайте организации, "развернул деятельность по поиску негосударственного грантового финансирования и создал проектный офис по негосударственному грантовому финансированию. Целью офиса является совершенствование системы негосударственного грантового финансирования и поддержки НПО в целях продвижения развития гражданского сектора…"



Судя по всему, привлекать негосударственное грантовое финансирование ЦПГИ удалось и из зарубежных источников, поэтому и новые программы имели уже достаточно широкую географию.



Скромное обаяние "Пражского центра"



Вот, например, размещенная на официальном сайте НАО "ЦПГИ" небольшая программа, организованная "Пражским гражданским центром" ("Prague Civil Society Centre") и направленная на"Исследование проблем, возможностей и тенденций, влияющих на гражданское общество и права человека".



Согласно условиям, принять участие в ней могут "журналисты, эксперты, исследователи, правозащитники, экологические или городские активисты, а также члены неправительственных организаций и общественных групп из стран Восточной Европы или Центральной Азии с подтвержденным опытом и приверженностью гражданскому обществу в своей стране или регионе".



По факту, это трехмесячная стипендиальная программа с курсом обучения в Праге (получателям гранта обеспечивается проезд, проживание и прочие базовые расходы). Здесь стоит отметить, что на деньги "Prague Civil Society Centre", как правило, действительно не скупится, потому что сам имеет смешанное финансирование как от правительства Чехии, так и от Еврокомиссии и некоммерческой организации "Oak Foundation", которая является партнером фонда Джорджа Сороса.



Если же взглянуть на списки и биографии участников, то можно увидеть, что подавляющее большинство стипендиатов было из Украины, на втором месте до некоторых пор шла Российская Федерация (в начале 2021 года Генеральная прокуратура РФ признала "Пражский центр" "нежелательной организацией, деятельность которой представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ"), затем идут представители республик Закавказья (Грузия, Армения) и Центральной Азии (Кыргызстан и Казахстан).



Для безопасности Казахстана деятельность "Пражского центра" очевидно пока угроз не представляет, так как программа действует и в настоящее время (то есть, готовятся стипендиаты образца уже нынешнего, 2023 года).



Впрочем, по сравнению с теми же республиками Закавказья (на которых явно делался упор за два последних года), Казахстан в числе участников был представлен достаточно скромно.



Например, получателем гранта-стипендии стала журналистка Назира Даримбет со стипендиальным проектом "Выживание независимых СМИ и методы давления тоталитарных режимов", где, согласно описанию, "исследовала успешные методы существования независимых СМИ в таких странах, как Казахстан, и исследовала методологии других постсоветских стран. Она также ознакомилась с условиями работы эмигрантских СМИ".



Здесь, пожалуй, стоит отметить, что "ознакомиться с работой эмигрантских СМИ" Назире Даримбет может и было познавательно, но лишь в определенном смысле – дело в том, что она и без того знает работу этих самых "эмигрантских СМИ" достаточно хорошо и, что называется, изнутри.



Начав карьеру с принадлежащего беглому банкиру Мухтару Аблязову издания "Деловое обозрение – Республика" (главной редактор – проживающая в Лондоне Ирина Петрушова), Назира Даримбет впоследствии поработала "медиакритиком" в проекте "Новый репортер", посотрудничала с американской радиостанцией "Азаттык", а в настоящее время опять вошла в число сотрудников издания "Respublica. KZ.MEDIA", базирующегося в Лондоне, редактируемого все той же Ириной Петрушовой и на своей стартовой странице клянчащего пожертвования, которые необходимо переводить на счет лондонского "National Westminster Bank".



Редакционная политика новой "Республики" (несмотря на продекларированное Петрушовой дистанцирование от Мухтара Аблязова) мало отличается политики "Республики" прошлых лет – все та же повальная и огульная критика руководства РК (часто без приведения каких-либо веских доказательств), проводимых в стране реформ и откровенное смакование любых социальных потрясений.



Например, трагических событий января 2022 года, которые неизменно преподносятся как "мирное волеизъявление народа, требующего соблюдения прав и свобод", безжалостно подавленное "тоталитарным, кровавым режимом, при поддержке зарубежных войск и спецслужб". С тех пор издание заодно отслеживает и судебные процессы, проходящие по делам январских беспорядков, публикуя статьи с откровенной апологетикой участников погромов и нападками на сотрудников правоохранительных органов, якобы проявлявших "неоправданную жестокость" при разгоне погромщиков и мародеров и "бесчеловечные пытки задержанных".



Впрочем, другие события из жизни страны также не остаются без внимания, и в частности, прошедшие выборы ознаменовались циклом публикаций, из которых перу Назиры Даримбет принадлежит заметка про кандидата Ингу Иманбай, с заголовком "Власти ищут повод снять меня с выборов". (Про саму Иманбай, с ее небезынтересной "трудовой биографией" и источниками финансирования мы более подробно поговорим чуть позже).



Помимо непосредственно журналистской деятельности в "эмигрантских СМИ", успешная стипендиантка "Пражской программы" Назира Даримбет активно участвует в качестве члена экспертных групп и в исследовательских проектах различных организаций зарубежных государств.



Например, в проекте "Исследования группы AGAINST – "Advanced Global Analysis of ICT Network Surveillance Technology Transfer" и профессора Вашингтонского университета Beth Kolko по "проблемам слежки в Республике Казахстан"



"Результаты исследований о слежке в РК оказались неутешительными. Почти все из опрошенных представителей гражданского сектора, СМИ, правозащитных групп и рядовых казахстанцев уверены, что являются объектом слежки со стороны спецслужб РК" – говорится в результатах этого "исследования", на которое, по словам организаторов, было потрачено полтора года (!) времени и, судя по всему, немалые суммы денежных средств.



Комментарии ко всей этой тотальной "шпиономании", наверно, будут излишни...



Еще одним "пражским стипендиатом" являлась правозащитница Айна Шорманбаева, о которой в представлении на сайте "Пражского центра" рассказывается как о президенте общественного фонда "Международная правовая инициатива", "деятельность которого направлена на защиту политических и гражданских прав, включая свободу собраний и ассоциаций, образование в области прав человека и развитие независимого гражданского общества, и юридическая помощь уязвимым группам, включая политических заключенных".



Помимо всего прочего, ОФ ""Международная правовая инициатива" входит в структуру (как представительство) базирующегося в Новой Зеландии некоммерческого исследовательского института "Motu Economic and Public Policy Research", занимающегося "исследованиям в области прав человека в рамках Инициативы по оценке прав человека (HRMI)".



Любопытно, что на сайте новозеландского офиса особо подчеркивается, что "Представители HRMI в некоторых странах предпочитают сохранять анонимность и потому здесь не указываются".



Казахстан, впрочем, это не касается (наверное, в области соблюдения прав человека у нас все не так плохо, как это периодически пишут в иностранных докладах) и все данные про Айну Шорманбаеву выложены в открытый доступ.



Что же касается какой-либо иной отчетности (например, о тратах грантов в разное время полученных фондом от финансируемой конгрессом США организации "Национальный фонд поддержки демократии" – "National Endowment for Democracy (NED)" и других подобных структур), то с этим у ОФ "МПИ" возникали некоторые проблемы.



Организацию периодически подвергали налоговой проверки из-за не сдачи обязательной отчетности, положенной для НПО. Причем, не сдачи не по банальной забывчивости, а исключительно по принципиальным мотивам:



"Сотрудники фонда не сдали сведения о себе в соответствии с правилами закона о неправительственных организациях (НПО). "Международная правовая инициатива" такой отчет не сдала, так как считает ее форму "чрезмерным вмешательством государства в дела общественных объединений" говорилось в репортаже радио "Азаттык".



При этом, руководитель ОФ Амангельды Шорманбаев жаловался представителям американского СМИ на постоянную слежку: "Мы подозреваем, что это связано с нашей правозащитной деятельностью, поэтому мы считаем это атакой на нашу организацию. Если есть конкретный заказ, чтобы устранить нашу организацию, то они даже могут не искать причины, а просто взять и закрыть. Поскольку мы занимаемся правозащитной деятельностью, нас могут наказать только за то, что мы правозащитники, кому-то мы мешаем как правозащитники…"



Периодически, ОФ судится и по факту неуплаты налогов с полученных зарубежных грантов, доказывая, что "занимается некоммерческой деятельностью, не направленной на получение дохода" и соответственно, подобные налоги платить не обязан.



В принципе, подобный вопрос действительно является весьма актуальным для ОФ, так как даже согласно его кратким отчетам, помимо вышеупомянутого "NED", систематическую финансовую поддержку ему оказывали еще несколько организаций-доноров, включая такие структуры как Фонд "Сорос-Казахстан", "FreedomHouse", "Норвежский Хельсинский комитет", посольства Нидерландов, Канады и Швейцарии…



Список интересов ОФ "Международная правовая инициатива" достаточно широк и простирается от мониторинга соблюдения прав человека в Синьцзяне(КНР) до деятельности по защите интересов участников январских беспорядков 2022 года…



Короче говоря, жизнь у стипендиатов "Пражского центра" действительно насыщенная и увлекательная, (что, впрочем, неудивительно).



Несколько удивительно другое – какими соображениями руководствовалось, например, то же НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" (напомню, созданное под эгидой правительства РК), подбирая им дополнительных грантодателей, как это было в случае с "Prague Civil Society Centre"?



"Мы позиционируем себя как мост между правительством, гражданским обществом и донорскими организациями" – указывается в описании миссии НАО "ЦПГИ" и добавляется, что "наш коллектив помогает НПО и инициативным группам реализовывать их самые лучшие идеи через предоставление государственных и негосударственных грантов".



Какие "лучшие идеи" реализовывали в предыдущие годы некоторые стипендиаты и грантополучатели рекламируемого с помощью НАО "ЦПГИ" "Prague Civil Society Centre" мы уже выяснили…



Возможно, в этом повинна частая смена руководства (только за последние три года в ЦПГИ трижды сменялся председатель правления – Батима Мукина, Лима Диас, а в настоящее время его возглавляет Галым Курманов), которое просто не успевало отслеживать за теми или иными претендентами на выдачу и получение грантов и стипендий.



Или отвлечение некоторых (теперь уже бывших) руководителей НАО на жалобы, которые подавались на них в Агентство по противодействию коррупции представителями "гражданского общества", недовольными итогами проведения грантовых конкурсов…



Хотя сейчас уже это не столь принципиально. Да и по большему счету приведенный пример является лишь "каплей в море" и одним из сотен эпизодов зарубежного спонсирования деятельности различных "гражданских активистов" широкого профиля с относительно скромными суммами выделенных им дотаций.



Куда как более впечатляет деятельность основных игроков казахстанского "грантового рынка", из года в год осваивающих такие денежные потоки, что по своей сопоставимости были бы способны насытить потребности небольшой производственной отрасли. Вот только выделяются они отнюдь не на благое созидание…



(Продолжение следует)



Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)

10.04.2023



На днях некоторые информационные агентства страны распространили новость с интригующим заголовком о том, что фонд "Сорос-Казахстан" прекращает свою деятельность в стране. На ум сразу напрашивались аналогии с громкими "расставаниями" аналогичных представительств Фонда с Венгрией или Турцией, власти которых недвусмысленно и категорично указали соросовцам на дверь, или осеннее прощание Фонда с Таджикистаном, где обошлось без шумных эксцессов и громких заявлений, но свернуть деятельность пришлось до самого минимума.



В Казахстане же все оказалось куда как тривиально банально – речь шла об обычном ребрендинге с небольшой перестановкой акцентов будущей стратегии работы.



Как сообщила на пресс-конференции, посвященной этому событию, теперь уже бывший исполнительный директор фонда "Сорос-Казахстан" Аида Айдаркулова:



"Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) преобразуется в экспертно-аналитический хаб "CAPS Unlock" (Central Asian Policy Studies). Своей миссией "CAPS Unlock" видит поддержку формирования открытого общества в регионе через развитие диалоговой площадки, проведение качественных исследований и выработку рекомендаций, а также усиление экспертного сообщества в регионе".



Кроме того, по словам спикера, у "обновленной структуры" задачи будут даже более амбициозные, чем у прежнего ФСК:



"У Центральной Азии все еще нет собственного голоса, демонстрации своей позиции, поэтому Фонд "Сорос-Казахстан" решил пойти дальше и стать более амбициозным. Мы видим, что к региону проявляется интерес. Сейчас в рамках изменения геополитики меняется место Центральной Азии, необходимо заявлять о себе…"



Так что, всем почитателям деятельности "Сорос-Казахстан" было велено не беспокоиться:



"Создание CAPS Unlock является частью трансформации сети Фондов "Открытое общество", которые работают по всему миру. Они задумывались как сеть, помогающая построить открытое общество. Но происходят откаты, и встал большой вопрос, как адаптироваться к ним. А прежде чем менять мир, надо начать меняться самим. За два года произошла трансформация и появилось желание стать более эффективными…



Мы остаемся партнерами фонда "Открытое общество", и как ответственный грантодатель он готов поддержать нас в ближайшие два-три года. Но мы будем искать финансирование и сами. Мы хотим быть не просто исследовательским центром, но и больше заниматься продвижением, как в Казахстане, так и за его пределами..."



Что же до ближайших задач для "исследований и "продвижения", то среди таковых Аидой Айдаркуловой, которая теперь будет занимать должность исполнительного директора "CAPS Unlock", было особо отмечены "геополитическое и геоэкономическое позиционирование Центральной Азии, а также проблемы, связанные с идентичностью, исторической памятью и сохраняющимися последствиями колониального прошлого региона…"



Примерно в тоже время, когда бывшее руководство ФСК рассказывало о своей "амбициозной трансформации", возле здания Министерства финансов РК проходил "согласованный одиночный пикет" сотрудника некоего интернет-проекта "Masa Media" Айдара Елькеева с требованием отменить отчетность по иностранному финансированию для физлиц и НПО.



О сути некоторых изменений в плане публичности для получателей иностранного финансирования подробно рассказывалось в предыдущей части этого материала, но в отличие от возмущающихся "независимых блогеров", которым не глянулось публичное оглашение данных получателей иностранных денег для всеобщего ознакомления, пикетчик Елькеев, судя по всему, пошел еще дальше и требует вообще аннулировать соответствующую статью Налогового кодекса:



"Я не хочу, чтобы у нас были преследования неугодных властям активистов, НПО и СМИ как в России, я против создания аналогов реестра "иноагентов". Требуем отменить отчетность по иностранному финансированию для физлиц и НПО. Отчеты – это ненужная нагрузка на налоговые органы и организации, которые занимаются защитой прав человека в Казахстане. Последние особенно под ударом, потому что им грозят штрафы и ликвидация за неуведомление или неправильно сданную отчетность…" – горячился пикетчик, передавая бумаги с требованиями к вышедшим к нему представителям министерства.



Наиболее подробно данное событие осветило, конечно же, само издание "Masa Media" (очевидно, живущее по принципу – "Мы сами делаем себе новости"), хотя на самом деле девиз, указанный на их сайте немного иной и гораздо более оригинальный: "Мы, как комары, будем звенеть в ваших ушах".



Нагрузка на сотрудников в этом "комарином" издании, очевидно, не самая высокая, так как тот же Айдар Елькеев немалую часть времени проводит не за рабочим столом, а на различных уличных акциях. Например, не так давно он был задержан полицией за несанкционированное соло-выступление в поддержку Украины (хотя, возможно, повышенная полит-активность в общественных местах тоже входит в круг профессиональных обязанностей сотрудников редакции).



Тем более, что большая часть ее представителей является весьма известными "активистами широкого профиля" и маститыми грантополучателями из различных зарубежных источников.



Согласно немногословным выходным данным (такие "мелочи", как данные об учредителе, номер свидетельства о постановке на учет Комитетом информации МИОР и прочие утомительные бюрократические "заморочки" там отсутствуют напрочь), основателями появившегося в августе 2020 года проекта"Masa Media" являются две молодые гражданки страны – Айсана Ашим и Асем Жапишева (попутно ведущая еще один интернет- и мессенджер-проект: "Либеральный казахский канал "Тіл кеспек жоқ" ("Нельзя отрубить язык").



Выпускница Кардиффского университета (Великобритания) Асем Жапишева, является стабильным грантополучателем фонда "Сорос-Казахстан" уже добрую семилетку, начиная с тех времен, когда ФСК спонсировал ежегодную конференцию "ZhasCamp Hackathon", на которой, помимо всего прочего, опытные политтехнологи обучали "мотивации" различных "молодых активистов", только постигающих технику "митинговой активности" и "протестного движения".



Одним из организаторов этого проекта является Ирина Медникова (совмещающая сразу несколько направлений работы, в том числе и имеющая должность программного координатора в "Internews Kazakhstan", а также председательствовавшая в попечительском совете "Молодежной информационной службы Казахстана" – МИСК).



Наряду с Жапишевой традиционными спикерами мероприятия являлись глава КМБПЧ Евгений Жовтис, драчливая митинговщица Асия Тулесова, активист по всем вопросам Санжар Бокаев, эко-активист Светлана Спатарь, политолог-западник Досым Сатпаев, политолог-"почвенник" Расул Жумалы и прочие яркие и активные личности.



Помимо ФСК, Асем Жапишева не теряет связи и с Британским Советом, где периодически получает различные премии как "политическая активистка, журналистка, продемонстрировавшая свои достижения в различных отраслях, влияние и креативность".



Ну и конечно, немало сил и энергии отнимает у Жапишевой созданное в июне 2019 года и так нигде не зарегистрированное молодежное движение "Оян, Казахстан – "Oyan, Qazaqstan" ("Пробудись, Казахстан"), где она изначально фигурировала в числе организаторов и вдохновителей.



Деструктивность на любой вкус?



Любопытно, что согласно просочившимся в интернет сканам из переписки организаторов "Оян, Казахстан" в мессенджерах, несмотря на все декларации о "самостоятельности" за "молодежным движением" изначально стояли некие, явно не очень молодые и вполне умудренные в организационных вопросах деятели, которые даже подготовили для "ояновцев" текст их декларации (включая англоязычную версию), который последним оставалось лишь озвучить.



С тех пор, редко какое несанкционированное мероприятие – митинг, пикет, шествие (со скандированием кричалки российских "навальнистов" "Мы здесь власть!"), обходилось без участия пары десятков "ояновцев", постепенно увеличившихся числом до сотни членов и периодически, даже беспричинно нападавших на сотрудников полиции, как это, например, делала "активистка" Асия Тулесова (впоследствии объяснившая свои действия "раздражением" и тем что "я воспринимала всех сотрудников правоохранительных органов как агрессоров…"



Начиная с середины 2020 года, "ояновцы" активно сотрудничают с еще одним незарегистрированным политдвижением – так называемой "Демократической партией", созданное семейным подрядом Жанболата Мамая (в настоящее время пребывает под судом по обвинению в распространении заведомо ложной информации и нарушении порядка организации и проведения мирных собраний) и Инги Иманбай.



Кстати, за год до этих трагических для страны событий, в январе 2021 года, "Демократическая партия" и "ояновцы" попытались провести совместный масштабный митинг и шествие в Алматы, требуя отменить тогдашние парламентские выборы как "нелигитимные и "недействительные". Дело закончилось задержаниями наиболее активных "протестантов" (тем более, что тогда же произошла дополнительная "смычка" и с активистами аблязовской псевдопартии "Коше партиясы").



Еще одним (и весьма тревожным) всплеском активности "ояновцев" можно считать попытку их участия в январских катаклизмах 2022 года.



Из-за обилия последующих драматических событий несколько смазалась картина первого дня, а именно – 4 января, когда параллельно с "мамаевцами", устроившими дебош возле Ледового дворца "Алматы арена", порядка 50–70 человек, причисляющих себя к "Оян, Казахстан", сначала собрались возле Парка первого президента, а затем, разбившись на группы, начала шествие по улицам имени Навои и Мустафина.



Декларировалось, что конечной целью должна была стать Площадь Республики, но осуществить задумку помешала полиция, сначала рассеявшая группы, а затем задержавшая несколько человек (впоследствии отпущенных).



По мнению ряда наблюдателей и экспертов, именно "ояновцам" была уготована изначальная роль "мирных демократических протестующих", когда, добравшись до цели, участники движения начали бы складывать пальцы сердечками, раздавать хоть и взволнованные, но улыбчивые интервью зарубежным корреспондентам и всеми силами демонстрировать свой дружелюбный, пацифистский характер (тактика, прекрасно опробованная в ходе украинских майданов и молодежных протестов в Белоруссии). В общем, создавать картинку-иллюзию "сугубо мирного протеста", впоследствии варварски подавленного "тоталитарной властью", что особо ценится различными "демократическими" СМИ CША и Западной Европы.



Однако, благодаря тогда еще вполне слаженным и грамотным действиям полицейских, организаторам попытки государственного переворота пришлось обойтись без "цивильной прелюдии" и довольно быстро переходить к агрессивной тактике.



Очевидно, что на голом энтузиазме подобная (неплохо координируемая и режиссируемая) деятельность вряд ли была бы возможна, но в ответ на все расспросы "за чей счет банкет?" "ояновцы" уходят в "глухую несознанку" и, в первую очередь, стараются отвести любые возможные подозрения от фонда "Сорос-Казахстан".



"Фонд Сорос-Казахстан не имеет никакого отношения к созданию движения "Oyan, Qazaqstan". И я, как руководитель Фонда, никогда и никому из сотрудников Фонда Сорос-Казахстан не поручала участвовать ни в "Oyan, Qazaqstan", ни в каких-либо иных политических движениях. Вместе с тем хочу заметить, что все граждане Казахстана имеют права на собственную гражданскую позицию, и работники Фонда не являются исключением. Это конституционное право каждого гражданина нашей страны, и ни один работодатель не вправе каким-либо образом дискриминировать своих сотрудников по мотивам убеждений, а также принадлежности к общественным объединениям. Но подобное участие никак не означает, что Фонд Сорос-Казахстан каким-либо образом разделяет или поддерживает такие убеждения…" – убеждала любознательных журналистов казахстанских СМИ директор ФСК Аида Айдаркулова (ныне, как помним, ставшая исполнительным директором хаба "CAPS Unlock").



Правда и факты грантополучательства со стороны ФСК также не отрицается:



Так, в ответ на конкретный вопрос: "На какой почве строилось сотрудничество с лидерами "Oyan, Qazaqstan" Д. Альжановым, А. Жапишевой, А. Тулесовой? Являются ли они грантополучателями или сотрудниками Фонда?" – Аида Айдаркулова поспешила рассказать о всяких невинных экологических и правозащитных проектах:



"Фонд "Сорос-Казахстан" в рамках работы программы "Новые гражданские инициативы" поддержал проект "Создание экспертной группы для анализа текущей экологической ситуации воздушного бассейна Алматы, разработка индикаторов и рекомендаций" ОФ "Common sense", президентом которого является Ася Тулесова. Этот проект в первую очередь был направлен на изучение данных по загрязнению и касается здоровья каждого человека, проживающего в городе Алматы. Димаш Альжанов и Асем Жапишева несколько раз были приглашенными тренерами проекта "Новое поколение правозащитников". "Oyan, Qazaqstan" не согласовывает свою деятельность с сотрудниками Фонда, так как Фонд "Сорос-Казахстан" не имеет никакого отношения к созданию этого движения…"



Таким образом, по этой логике, все стабильные получатели грантов ФСК типа Асем Жапишевой, Аси Тулесовой или Татьяны Чернобил организовывают "Оян, Казахстан" просто как люди с "активной жизненной позицией". Как, впрочем, и координатор программы фонда Сорос-Казахстан "Права человека" Айжан Ошакбаева, которая также является со-организатором этого деструктивного молодежного движения, но не как штатный сотрудник ФСК, а просто как "рядовой гражданин страны". Верим…



Как верим и в то, что посещение Алматы в 2019 году сотрудником одного из центральных офисов фонда "Открытое общество" Денисом Рейнолдс (Denis Reynolds) и проведенные им переговоры, на которых присутствовали сотрудник консульства США Грегори Нолан (Gregory Nolan) и руководитель фонда "Сорос Казахстан" Аида Айдаркулова, и вскоре после которых собственно и началась активная деятельность "Oyan, Qazaqstan", тоже относится к категории простых совпадений.



А например, трепетный интерес американского радио "Азаттык" к любой, пусть даже самой микроскопической акции "ояновцев", неизменно преподносимой "азаттыковцами" как ярчайший пример гражданского героизма, объясняется не иначе как закономерным журналистским "стремлением быть в курсе событий"…



Возвращаясь же к теме интернет-проекта "Masa Media", нельзя обойти вниманием персону его второго вдохновителя Айсану Ашим, ранее по франшизе издававшую интернет-журнал "TheVillage" (его российский аналог заблокирован на территории РФ с 2022 года) и прошедшую практику в российском политическом издании "Медуза" (в настоящее время, запрещенного в РФ и дислоцирующегося в Прибалтике):



"Я три недели жила в Риге, каждый день ходила в редакцию и трудилась в разных отделах. Это был невероятный опыт! Изначально планировалось, что я буду помогать журналистам и только по приезду домой напишу большой материал. Но писать я начала уже там. За время стажировки у меня вышло три материала и несколько новостей…" – хвасталась полученным опытом сама Айсана Ашим.



Помимо "Медузы" в биографии Ашим значится стажировка по программе "Digital Communication Network" (США):



"Для этой программы два раза в год выбирают 15 лидеров из разных стран мира, от одной страны – один человек. Я прошла жесткий отбор и участвовала в программе осенью 2018 года. Это был очень насыщенный и полезный опыт! За месяц мы с ребятами успели посетить четыре города в США: в Остине мы участвовали в конференции ONA, где выступали представители самых топовых американских медиа; в Нью-Йорке я проходила недельную стажировку в lifestyle-издании; в Финиксе мы посещали тренинги и лекции в Cronkite School of Journalism; в Вашингтоне – обсуждали весь полученный опыт… Именно в США, я открыла масштаб мышления и действий, которые могу предпринять и там пришла идея создания площадки "Masa…"



Собственно, все. Оставалось лишь найти главного редактора, и на эту должность сначала была приглашена еще одна давняя получательница грантов ФСК и вдобавок, бывший штатный сотрудник возглавляемого Ириной Медниковой "Молодежной информационной службы Казахстана" Виктория Тюленева, а затем ее сменил Никита Шамсутдинов, ранее известный как эпизодический автор американского радио "Азаттык"



Вообще, для неискушенного наблюдателя за жизнью различных казахстанских "активистов" поначалу в глазах будет лишь хаотичное мельтешение из весьма обильного количества разных колоритных персонажей.



Однако, довольно быстро можно будет разглядеть в этом мельтешении определенные и вполне упорядоченные схемы, перекочевывание одних и тех же лиц в различные группы и формирования, иногда деление на более мелкие подгруппы, а иногда, наоборот, слияние в относительно крупные структуры (также, взаимосвязанные между собой десятками невидимых стороннему глазу нитей).



Грантовая "мафия". "Чужие здесь не ходят".



Вот, например, уже упомянутая выше Ирина Медникова, которую иной раз не знаешь, как и представить (точнее, в качестве кого).



Помимо богатого послужного списка, в котором, помимо всего прочего, значится и аблязовский "боевой листок" "Республика", Медникова является одним из руководителей казахстанского представительства "Internews", председательствует в попечительском совете "Молодежной информационной службы" (которую ранее возглавляла и отвечала за "кадровый набор), является директором некоего ОО "Жанасу – Центр молодежных инициатив", директором проектов "Лига молодых избирателей", "Школа гражданского образования", "Школы прав человека", конференц-тусовки "ZhasCamp" и всяких проектов поменьше и поодноразовей.



Не удивительно, что такой активностью восхищаются даже в лондонском эмигрантском издании "Respublica.kz.media", разместившим в марте этого года большое видео-интервью с Медниковой под рубрикой "Женские лица гражданского активизма" (ранее там профигурировали активистка-"ояновка" Асия Тулесова, и "защитница прав ЛГБТ" Жанар Секербаева).



Понято, что и денежных средств такая повышенная "гражданская активность" требует немалых денежных средств – так, на сайте МИСК в числе партнеров значатся и фонд "Сорос-Казахстан", и американский "Национальный фонд поддержки демократии" (National Endowment for Democracy – NED), и "Артикль 19", и ОБСЕ, и "Freedom House", и посольство США в Казахстане, а также такие организации, как "Sigrid Rausing Trust", "UN Women" (Женщины ООН), "Amnesty International", "Норвежский Хельсинкский комитет", "Институт имени Гете" и возглавляемое Евгением Жовтисом КМБПЧ (само по себе являющееся как крупнейшим грантополучателем, так и бойким оператором по распределению части из полученных иностранных денег между другими, более мелкими структурами. Или освоением таковых в качестве предоставления PR-площадки для поддержки дружественных организаций).



Например, на выделенные деньги от Королевства Нидерланды, КМБПЧ затеял цикл публикаций и интервью, в которых профигурировали как сам Жовтис, так и руководитель маловнятного фонда "Liberty" Галым Агелеуов, "оппозиционный журналист и гражданский активист" из Уральска Лукпан Ахьмедьяров и, конечно же, Ирина Медникова (без нее-то как), рассказавшая о большой роли молодежи в деле построения в Казахстане такого общества, какое видится зарубежным грантодателям.



Вообще, КМБПЧ в последние годы демонстрирует явный дрейф от скучноватой "правозащитной деятельности" в сторону более интересной "гражданской активности широкого профиля", постепенно трансформируясь в откровенно политизированный, координационный центр (об этом, впрочем, чуть позже).



Что же до количества спонсоров мероприятий Ирины Медниковой, то на самом деле их число единовременно может достигать нескольких десятков (те зарубежные структуры, что непосредственно указаны на сайте, относятся к категории наиболее уважаемых "генеральных спонсоров", а остальные, очевидно, "спонсоры эпизодические").



Например, когда некий уличный грабитель несколько лет тому назад вырвал у Медниковой сумочку, в которой находилось порядка полумиллиона наличных тенге (что по тогдашнему курсу составляло более трех тысяч долларов США) и, по ее словам, предназначенных для раздачи некоторым участникам конференц- тусовки "ZhasCamp", то жалуясь на "заказной характер преступления" и попутно нахваливая "ZhasCamp", Медникова не могла вскользь не похвастаться обилием денежных доноров:



"ZhasCamp" является независимым от власти Казахстана и собирает порядка 500 молодых лидеров ежегодно. Цель площадки: вовлечение молодежи в социальную активность. Партнеры мероприятия: Фонд Сорос-Казахстан, офис программ ОБСЕ в Астане, фонд имени Фридриха Эберта в Казахстане, а также около 50 других партеров…"



Да и круг интересов Ирины Медниковой крайне широк: от поддержки "Оян, Казахстан" или оказания прямого давления на избирательные процессы до содействия привлекаемым за мелкое хулиганство "ЛГБТ-активистам", типа той же "Фемениты" Секербаевой, и участия с ними в совместных мероприятиях.



Кстати, нынешний апрель принес интересную новость и в деле "ЛГБТ-активизма", а также расширения пропаганды гомосексуализма в Казахстане.



Одно из крупнейших издательств ЛГБТ-литературы "Popcorn Books", чья деятельность была признана в РФ "нежелательной", после шумного скандала с гомосексуальными романчиками "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка", выпущенных тиражами более 200 тысяч экземпляров каждый, перебралось в Казахстан, а точнее в Алматы, где по данным "Интерфакса" уже зарегистрировано дочернее ТОО ""PantherBooks". И как сообщили СМИ: "В настоящее время филиал издательства ищет русскоязычных авторов в Казахстане, готовых писать на темы ЛГБТ…"



В принципе, это даже не удивительно, ведь если судить по обилию иностранных грантов, выделяемых на развитие казахстанского ЛГБТ-движения, на нашу страну в этом направлении возлагаются весьма большие надежды. Да и сами "ЛГБТ-активисты" (пока еще немного замаскированные под радикальных "феминисток") стали проявлять активность в ранее несвойственных им направлениях, в том числе и организации провокаций на межнациональной почве, что скорей всего, может свидетельствовать о расширении требований со стороны западных спонсоров…



Источник - Turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681204860





