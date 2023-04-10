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|Кыргызфармацию возглавила Гульмира Шакирова
18:37 11.04.2023
11 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Экс-директор департамента лекарственного обеспечения возглавила Кыргызфармацию
Экс-директор департамента лекарственных средств и медизделий Гульмира Шакирова возглавила Кыргызфармацию. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
Гульмира Шакирова назначена распоряжением кабинета министров от 10 апреля по представлению председателя Госагентства по управлению государственным имуществом.
Гульмира Шакирова в 2010-2012 годах была председателем Государственной службы финансовой разведки, затем около трех лет возглавляла ФОМС. С 2017-го по 2021-й - директор департамента лекарственных средств и медицинских изделий. Потом была главным экспертом отдела экспертизы решений президента и кабинета министров.
Заместителем директора назначен Айбек Жуматаев. Известно, что он работал административным руководителем ГП "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики.
В конце марта "в целях обеспечения медицинских учреждений лекарствами по доступной цене" создано новое государственное предприятие "Кыргызфармация" при Министерстве здравоохранения.
1 апреля глава государства Садыр Жапаров внепланово посетил Национальный центр онкологии и гематологии и Национальный центр охраны материнства и детства. Он возмутился, что пациентам приходится самим покупать лекарства, и поручил министру здравоохранения решить этот вопрос, наладить организационную работу.