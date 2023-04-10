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Религиозная война в Украине, - Андрей Байда
18:48 11.04.2023

Украинская война с православием
Апостольскую твердость являют иноки Киево-Печерской лавры

Андрей Байда
10.04.23

Вход Господень в Иерусалим… Давно уже православные Украины не встречали этот праздник в столь напряженной обстановке. В южных и восточных областях страны ведутся боевые действия. А в центральных и западных областях – другая война. Война с православием, начатая властями.

Антиправославные гонения разворачиваются, главные удары по церкви еще впереди. Толпы бесноватых захватывают храмы, избивают священников, мирян. Власти фабрикуют против служителей церкви уголовные дела. СМИ травят Украинскую православную церковь, не брезгуя провокациями и враньем…

9 апреля в Киево-Печерской лавре состоялось торжественное богослужение, которое провел предстоятель УПЦ, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Служба проходила под открытым небом, ни один из еще остающихся у церкви храмов в нижней части лавры не смог вместить такое количества молящихся.

Более крупные храмы в верхней части лавры, которые ранее УПЦ использовала для богослужений, незаконно отняты властями. Их передали псевдоцерковной политической структуре ПЦУ, сборищу ряженых проходимцев, с помощью которых власть пытается уничтожить на Украине православие.

Теперь власти нацелились и на нижнюю часть лавры. Они бы уже и захватили ее (адресованное УПЦ предписание покинуть лавру властями уже издано), но наткнулись на сопротивление, которого не ждали.

Православные отказались оставлять святую обитель. Они пытаются отстоять свои права в суде, но на украинский суд надежды нет. Он контролируется властями, это наглядно показало рассмотрение "дела" наместника лавры митрополита Павла. Митрополита обвинили в "разжигании религиозной вражды" и "отрицании российской агрессии". Судебное заседание уже было прервано и перенесено на другой день, но судья "внезапно передумал". Он спешно возобновил заседание и отправил владыку Павла под домашний арест. Пребывать под арестом митрополит обязан по месту официальной регистрации, за пределами Киева. Наместник лишен возможности исполнять свои обязанности и даже посещать обитель. Думали, что лавру легче будет отнять у церкви в отсутствии наместника. Просчитались! Авторитет митрополита Павла среди православных только вырос.

На том же праздничном богослужении митрополит Онуфрий поименно помянул всех патриархов – предстоятелей поместных православных церквей, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это старый церковный обычай, но на Украине сегодня такой шаг требует мужества. Мужества, которым не обделен предстоятель УПЦ. Он до сих отваживается говорить в Киеве проповеди на русском языке. А ведь это неслыханно!

И напрасно некоторые российские политические обозреватели кинулись обвинять митрополита Онуфрия в "трусости", "предательстве", "лицемерии", "отступничестве". Всей своей жизнью митрополит доказывал обратное тому, что утверждают его обвинители. Для него переживаемые церковью Украины гонения – далеко не первые. И я свидетельствую: он до сих пор не сломлен.

Хочется верить, что устоит до конца.

Хочется верить, что до конца устоит и Украинская православная церковь, которой, возможно, придется пережить еще более страшные гонения (так складывается обстановка). Горько слышать, когда люди, далекие от церкви, твердят, что УПЦ и ПЦУ одним миром мазаны, что они спорят лишь об имуществе. Ложь! Украинские власти неоднократно заявляли, что готовы оставить за УПЦ и храмы, и приходы, и все имущество, лишь бы каноническая церковь признала главенство пэцэушного "митрополита". То есть перестала бы быть церковью! Однако каноническая православная церковь на Украине жива, она не уступает позиций.

Знаменательно: из более чем 220 монахов Киево-Печерской лавры только один стал иудой, перебежав в ПЦУ. Апостольскую твердость являют сегодня иноки Киево-Печерской лавры. А на Украине идет религиозная война.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681228080


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