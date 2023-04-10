Митинг на площади. В Жанаозене (запад Казахстана) снова мятежная буза

22:54 11.04.2023

В казахстанском Жанаозене около двух тысяч местных жителей вышли на протест против ареста местных рабочих-нефтяников, задержанных за несанкционированный митинг в Астане.



Глава администрации Жанаозена в Мангистауской области на юго-западе страны Айбек Косуаков призвал собравшихся на центральной площади жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать правопорядок.



"В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию. Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия",

- обратился он к согражданам.

Ранее пресс-служба департамента полиции Астаны сообщила, что силовики пресекли несанкционированный митинг в центре столицы Казахстана, в котором принимали участие более 100 нефтяников из Жанаозена.



По информации СМИ, в столицу Казахстана бывшие рабочие нефтесервисной подрядной компании приехали протестовать против сокращений. Организация, в которой они работали, проиграла тендер, в результате чего нефтяники потеряли работу. Митинг проходил у офиса национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ). Рабочие требовали трудоустройства в компанию группы КМГ в регионе. Итоги переговоров с представителями "КазМунайГаз", предложивших им работу в другой подрядной нефтесервисной компании, не удовлетворили митингующих, в связи с чем они продолжили акцию протеста.



"Со вчерашнего дня в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовали несанкционированный митинг… В связи с нарушением митингующими закона „О мирных собраниях"… в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции",

- сообщили сегодня, 11 апреля, в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В пресс-службе компании "Казмунайгаз" пояснили, что несколько десятков собравшихся в Астане являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", которая проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.



Напомним, масштабные прошлогодние протесты в Казахстане, перешедшие в бунт, также начинались с Жанаозена. Поводом для массовых беспорядков послужило двукратное повышение цен на топливо.