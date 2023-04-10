12 назначений в МВД Кыргызстана

23:28 11.04.2023

Turmush - Министерство внутренних дел провело ротацию руководящего состава региональных подразделений.



Как проинформировали 11 апреля в пресс-службе МВД, в соответствии с решениями коллегии МВД КР продолжается работа по ротации руководящего состава региональных подразделений в целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел.



Так, на минувшей неделе приказом Министерства внутренних дел проведена следующая ротация кадров:



- полковник милиции Айбек Акматов освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Манасского района Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Ак-Талинского района Нарынской области;



- полковник милиции Майрамбек Калманбетов освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Кара-Буринского района Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Таласского района Таласской области;



- полковник милиции Нурбек Калыкеев освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области и назначен на должность начальника ОВД Токтогульского района Жалал-Абадской области;



- полковник милиции Азенбек Козукеев освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Ала-Букинского района Жалал-Абадской области и назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе УВД Таласской области;



- Мелис Мырсалиев освобожден от занимаемой должности оперуполномоченного 2-го управления ГУУР МВД КР и назначен на должность начальника ОВД Исссык-Атинского района Чуйской области;



- полковник милиции Мирлан Осмоналиев освобожден от занимаемой должности ОВД Ак-Талинского района Нарынской области и назначен на должность начальника отдела ГУИТ МВД КР;



- полковник милиции Эрнис Сатаров освобожден от должности начальника ОВД Токтогульского района Жалал-Абадской области и назначен начальником ОВД Ала-Букинского района той же области;



- подполковник милиции Данияр Жумагулов освобожден от занимаемой должности старшего оперуполномоченного 2-го управления ГУУР МВД КР и назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе ОВД Таласского района;



- подполковник милиции Жанышбек Токторбаев освобожден от занимаемой должности заместителя начальника, он же начальник отделения уголовного розыска ОВД города Талас и назначен на должность начальника ОВД Манасского района Таласской области;



- подполковник милиции Алмазбек Тулебеков освобожден от занимаемой должности заместителя начальника по оперативной работе УВД Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Кара-Буринского района Таласской области;



- майор милиции Чынгыз Абылгазиев освобожден от занимаемой должности заместителя начальника, он же начальник отделения уголовного розыска ОВД Таласского района Таласской области и назначен на должность заместителя начальника, он же начальник отделения уголовного розыска ОВД города Талас;



- майор милиции Бакыт Султангазиев освобожден от занимаемой должности начальника Ананьевского ПОМ ОВД Иссык-Кульского района и назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе ОВД города Токмок Чуйской области.



Как считают в МВД, назначенные сотрудники "смогут посмотреть на сложившую ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения". "Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом органов внутренних дел и способствует решению первостепенной социальной функции в обществе — обеспечению правопорядка. Руководителям предстоит очень большая работа, а именно выработать новые подходы к выполнению оперативно-служебных задач, обеспечению правопорядка, спокойствия и безопасности граждан Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.