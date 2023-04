США угодили в скандал, который станет круче WikiLeaks, - М.Макаров

00:31 12.04.2023

Белый дом отчаянно пытается сдержать последствия утечки секретных документов, всерьез встревожившей ключевых союзников Вашингтона.



Джо Байдену теперь предстоит "серия неловких переговоров" с иностранными лидерами.



Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер во вторник призвал администрацию президента Джо Байдена провести специальный брифинг в Конгрессе об утечке документов Пентагона, сообщает The Hill. Дата и время брифинга пока не назначены - Сенат находится на каникулах и вернется к работе на следующей неделе.



Американские и мировые СМИ уже вторую неделю обсуждают одну из самых масштабных в истории утечек строго засекреченных данных, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению, а также ряда деликатных моментов в отношениях США с союзниками.



Официальное расследование происшествия начали Пентагон и Минюст США. "Мы работаем круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы утечки, ее предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий", - заявил журналистам помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер.



7 апреля газета The New York Times сообщила, что множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск ВСУ, некоторое время назад были опубликованы в нескольких общедоступных соцсетях. Как пишет Reuters, речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году.



В данный момент администрация Байдена "изо всех сил пытается оценить и сдержать последствия крупной утечки секретных документов Пентагона, которая в последние дни встревожила американских официальных лиц, членов Конгресса и ключевых союзников", отмечает CNN, по данным которого Минюст очень обеспокоен тем, что "кладезь крайне секретных документов" оказался в социальных сетях.



До сих пор мало что известно о том, кто мог нести ответственность за утечку или как некоторые из самых тщательно охраняемых секретов страны оказались на всеобщем обозрении. При этом сообщается, что в Пентагоне решили сократить поток конфиденциальных документов, которые да этого были доступны сотням государственных служащих.



Журналисты CNN просмотрели 53 просочившихся в соцсети документа, все из которых, похоже, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта этого года и имели гриф секретности, причем некоторые высший уровень - "совершенно секретно".



Отмечается, что публикации в соцсетях представляют собой фотографии скомканных документов, разложенных поверх журналов и окруженных другими случайными объектами, "как будто их поспешно свернули и запихнули в карман, прежде чем унести из безопасного места".



Утечки дают редкий шанс узнать о том, как США шпионят не только за своими противниками, но и ключевыми союзниками. Некоторые из документов касаются подслушивания чиновников в Южной Корее, Израиле и Украине. В частности, как сообщается, один документ показывает, что американцы шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Тот факт, что эти документы так долго оставались незамеченными, а в некоторых случаях продолжают распространяться в интернете, подчеркивает ограниченность полномочий правительства США в отношении принуждения компаний социальных сетей к удалению контента (даже секретных материалов), угрожающего национальной безопасности", - заключает CNN.



В то же время газета The Washington Post полагает, что утекшие в сеть документы неспособны существенно повлиять на конфликт на Украине, хотя и могут "снабдить Кремль некоторыми полезными деталями". Об этом говорится в редакционной статье, вышедшей в печатной версии газеты во вторник, с которой ознакомился ТАСС. Газета предполагает, что больше всего Россия заинтересована в сведениях о количестве оружия и боеприпасов, которыми располагает украинская армия, однако ценнее всего была бы возможность узнать о методах работы американской разведки.



Говоря о версии, согласно которой за утечками секретных документов Пентагона "могла стоять Москва", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "склонность во всем, всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию - это сейчас общее заболевание". Поэтому, по его словам, "здесь нечего комментировать".



Также представитель Кремля заявил, что не обладает информацией об инциденте с британским разведывательным самолетом, который якобы был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 над Черным морем осенью 2022 года, и порекомендовал обращаться по этому вопросу в Минобороны РФ.



Что касается возможности слежки Пентагона за Зеленским, то, по словам Пескова, этого нельзя исключать. "То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации, это все легко вспомнить", - добавил он.



В то время как Евросоюз решил не комментировать утечку, поскольку "это не связано с ЕС", некоторые союзники США выражают серьезное недовольство теми действиями Вашингтона, сведения о которых всплыли на поверхность. Однако они используют дипломатические каналы вместо открытых высказываний, пишет агентство Bloomberg, отмечая, что инцидент с утечкой спровоцировал "неудобные разговоры" с представителями нескольких стран за закрытыми дверями.



Агентство предполагает, что президенту Байдену теперь предстоит "серия неловких переговоров" с иностранными лидерами, в первую очередь, в ходе намеченных на апрель встреч с премьером Великобритании Риши Сунаком и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.



Впрочем, в Сеуле во вторник называли "лживыми и абсурдными" утверждения о том, что американцы якобы прослушивали сотрудников администрации президента Республики Корея. Как пишет агентство Yonhap, в президентской администрации подчеркнули, что ее нынешний офис оснащен системой безопасности, предотвращающей прослушивание. Собеседники агентства также опровергли возможность прослушивания заседаний Совета национальной безопасности в подземном бункере.



Вместе с тем Вашингтон сейчас предпринимает всяческие усилия, чтобы успокоить союзников, озабоченных утечкой секретных документов. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, высокопоставленные представители американских разведывательных служб, Госдепартамента и Пентагона общаются со своими иностранными коллегами, пытаясь развеять возникшие у них опасения.



Официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что некоторые из опубликованных документов явно подделаны, но отказался приводить подробности, лишь добавив, что президент Байден был проинформирован об утечке еще в конце прошлой недели.



Михаил Макаров