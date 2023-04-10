Трамп оказался прямой угрозой заговору американских элит, - Рон Райт

00:38 12.04.2023 American Thinker

США



Марионетка по имени Джо Байден

AT: Трамп оказался прямой угрозой заговору американских элит



Корыстный сговор администрации США и американских элит обманом и дезинформацией расшатывает Америку и движет ее к тоталитарному государству - под маской демократического социализма, уверен проработавший 35 лет в полиции автор статьи в American Thinker.



Рон Райт (Ron Wright)



Политика президента Байдена открыто вредит стратегическим интересам США и прямо нарушает федеральный закон и Конституцию. Джо Байден - марионетка китайцев и Украины. "Царенок" Хантер Байден загребал миллионы у китайских, российских и украинских олигархов без сколь-либо убедительных деловых целей и по сути торговал доступом к "Главному" (Джо Байдену).



Байденом манипулируют все кому ни лень: Всемирный экономический форум (ВЭФ), "глубинное государство", радикальные марксисты, нечистоплотные и продажные политики, правящая элита, левые СМИ, технологические гиганты и транснациональные корпорации. В своей погоне за властью и деньгами эти игроки грабят государственную казну на миллиарды долларов средь бела дня.



Этот корыстный сговор обманом и дезинформацией расшатывает нашу страну и движет нас к тоталитарному государству - под маской демократического социализма. Вообще, "демократический социализм" - это новая вывеска для Нового Мирового Порядка или глобализма, марксизма, фашизма, нацизма и коммунизма. Публицист Виктор Дэвис Хансон назвал это "нашей французской революцией".



Заговорщики попытались лишить легитимности честно избранного президента, саботировать его действия и даже свергнуть его. Для этого они не погнушались ничем - импичментами, злоупотреблением чиновничьей властью, взяточничеством, мошенничеством, отмыванием денег, лжесвидетельством, обструкцией правосудию, нападками на верховенство закона и честное правосудие и нарушением неотъемлемых прав и Конституции США (в трактовке Закона RICO о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях).



В 2016 году Дональд Трамп оказался прямой угрозой заговору. Аутсайдер Трамп был неподвластен элитам из округа Колумбия. Избиратели понимали, что "избранники народа" лишь набивают себе карманы бюджетными деньгами и действуют вразрез с интересами нашей страны. Они прекрасно знали, что Трамп не ангел. Порой он бывает груб и вообще ведет себя не по-президентски. Так что они хорошо представляли, на что идут, голосуя за него.



На выборах 2016 года должна была победить Хиллари Клинтон - а не то сдерживающая правду дамба даст течь. Если правда вскроется, это разоблачит всю администрацию Обамы, Хиллари Клинтон, Сенат и Палату представителей, а также целый ряд ведомств как соучастников этого грандиозного злоупотребления властью и сговора с нашими противниками. К их величайшему разочарованию, победил на выборах именно Дональд Трамп.



Прокурор Уильям Барр обвинил "либеральное сопротивление" в попытке "саботировать" президенство Трампа. Мягкий государственный переворот, основанный на вбросах о "российском сговоре" и других незаконных действиях для прикрытия масштабных преступлений до и после выборов 2016 года не только не прекратился в 2020 году, но и вошел в новую стадию в преддверии следующего предвыборного цикла. Об этом свидетельствует недавно предъявленное Трампу обвинение в несуществующем преступлении - по принципу "Покажите мне человека, и я найду вам преступление". Адвокат Алан Дершовиц считает, что заговорщики не остановятся ни перед чем, пока не добьются своего.



Последней каплей стал Доктор Энтони Фаучи. Каждый из нас лично пострадал от великого надувательства под видом пандемии коронавируса. Преступники намеренно скрыли происхождение вируса COVID-19. Тоталитарные требования обязательной вакцинации, ненужные карантины и отказ от эффективных методов лечения не только убили миллионы людей во всем мире, но помогли скрыть полученную прибыль. Продиктованные жаждой контроля, они подготовили почву для фальсификаций на выборах 2020 года. Правда всячески замалчивалась по наущению правительственных агентов. По сути мы имели дело с цензурой. Лишь сейчас ложь политиков и экспертов администрации начала становиться достоянием общественности.



За свою 35-летнюю карьеру в правоохранительных органах, в том числе в качестве следователя полиции, я распутал немало сложных уголовных преступлений - заговоров, конфликтов интересов, хищений, финансовых преступлений и мошеннических действий вплоть до отмывания денег. Я лично выписал и вручил сотни, если не тысячи ордеров на обыск. Большинство из этих дел были успешно раскрыты.



Иногда наступает момент, когда здравый смысл подсказывает, что события, казалось бы, разрозненные, оказываются не только не случайны, но и преднамеренны. Я скептически смотрел на весь этот театр кабуки с коронавирусом. И вот тщательно продуманная иллюзия раскрылась: завеса, которой пытались скрыть злодеяния, пала.



По моему профессиональному мнению, есть веские основания полагать, что правительственные силы, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Хиллари Клинтон, при содействии или подстрекательстве других лиц, участвуют в продолжающемся поныне преступном сговоре, в ходе которого совершили серьезные уголовные преступления и скрывали их на протяжении многих лет.



Эти веские основания требуют расследования. Нам нужна прозрачность, которая восстановит веру людей в избранных политиков и неизбранную администрацию и не даст нам скатиться в диктаторскую банановую республику.



Вот факты, информация и мнения в поддержку моих выводов. Этот список далеко не исчерпывающий. О возможных решениях напишу позже.



Факты, информация и мнения:



- Байдены и Клинтоны - организованные преступные группы. Они вмешивались в президентские выборы с помощью ФБР, ЦРУ и других административных структур - в частности, замалчивали шпионское расследование Клинтон (история с сервером) и рейд в Бенгази (переброска оружия из Ливии в Сирию), шпионили за тогдашним кандидатом Трампом, запустили утку про "Рашагейт" перед выборами 2016 года, спустили на тормозах скандал с "адским ноутбуком" Хантера Байдена перед выборами 2020 года и воспользовались коронавирусом (китайское биологическое оружие, выпущенное случайно или преднамеренно - в таком случае это равносильно объявлению войны) как предлогом для вмешательства в выборы 2020 года.



- Байден пренебрег конституционной обязанностью защищать границу. Китайцы воспользовались этой возможностью и наводнили нашу страну фентанилом, поставляя мексиканским картелям компоненты для его производства и распространения. Фентанил ежегодно убивает до ста тысяч человек и сеет хаос в наших городах. Катастрофический уход из Афганистана тоже сыграл на руку китайцам. Кроме того, в погоне за "зеленой" энергией Байден беспардонно вознаграждает китайцев и других, хотя эта афера представляет собой лишь масштабное перераспределение благ.



- Министерство юстиции, ФБР и ЦРУ окончательно выродились в некое подобие Штази. Они запугивают и травят политических врагов левых радикалов, плюя на верховенство закона. Самые вопиющие тому примеры - аресты и рейды спецназа в домах генерал-лейтенанта Майкла Флинна, Пола Манафорта, Роджера Стоуна, Джеймса О’Кифа из Project Veritas, Марка Хоука и резиденции бывшего президента Трампа в Мар-а-Лаго. Они избирательно преследуют участников вымышленного "бунта" 6 января, закрывая глаза на насильственные действия Black Lives Matter ("Жизни черных важны") и "Антифы". По наущению генерального прокурора они преследуют родителей, которые жалуются на засилье в школах так называемой "критической расовой теории" и других "прогрессивных" программ для воспитания домашних террористов.



- Внутренние террористы из BLM и "Антифа" лишь прикрываются законными общественными интересами. Обе организации давно переступили порог мирных собраний и совершают серьезные преступления, сея хаос, достойный коричневорубашечников Третьего рейха.



- НПО, финансируемые Джорджем Соросом и другими, вложили миллионы долларов в гонку за избрание крайне левых прокуроров (в общей сложности до 70 человек). Под видом реформы социальной справедливости эти прокуроры повсеместно внедряют отказ от денежного залога, освобождая тем самым серийных преступников, совершивших тяжкие правонарушения, и не считаясь с общественной безопасностью. Оказавшись на свободе, эти безжалостные головорезы совершают новые убийства, изнасилования, грабежи и погромы до следующего суда. Они сеют хаос в наших городах, чтобы мы, убоявшись за свою безопасность, добровольно отказались от гражданских прав и смирились с тоталитарным контролем.



- "Рашагейт" - это внутренняя разложенческая операция под эгидой ЦРУ и ФБР. Они незаконно шпионили за Трампом под видом контрразведывательной деятельности. ФБР солгало для получения ордера на слежку за честно избранным президентом, воспользовавшись для того проплаченными "исследованиями" от политической оппозиции по заказу штаба Клинтон. Уверяю вас, солги я под присягой, начальство тут же вышвырнуло бы меня за дверь.



Рон Райт - следователь на пенсии, проработавший тридцать пять лет в полиции Риверсайда, штат Калифорния. Имеет степень бакалавра политических наук Калифорнийского государственного университета Фуллертона и степень магистра государственного управления Калифорнийского университета Риверсайда. Источник - ИноСМИ

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